Kad smo mlađi, imamo puno ideja o tome što želimo biti kada odrastemo. Ponekad želimo biti više toga, ali smo jednostavno prisiljeni odabrati samo jedan smjer. No, to nije slučaj kod dr. Jonnyja Kima. Naime, on je do svoje 37. godine ostvario tri nevjerojatne prekretnice u karijeri od kojih svaka inače može trajati cijeli život. On je sada američki Navy SEAL (radi za američku ratnu mornaricu), liječnik školovan na Harvardu i NASA-in astronaut.

Svi se pitaju kako je to uspio - i to sve u tako kratkom vremenu? Zapravo mu je pomoglo to što nije imao pojma što želi biti kad odraste - što mu je dalo prostora za nove prilike. Kada je Kim imao 16 godina, prvi je put čuo za američku ratnu mornaricu (Navy SEAL) i odlučio se prijaviti za to umjesto da ide na fakultet.

Odlučan da dobije svoje mjesto u timu Navy SEAL-a, Kim je dobio mjesto u elitnoj postrojbi i dodijeljen je SEAL timu 3. Tijekom svoje vojne karijere, odradio je preko 100 borbenih operacija, a služio je kao borbeni medicinar za specijalne operacije, navigator i snajperist. Prije odlaska iz mornarice odlikovan je Srebrnom i Brončanom zvijezdom za hrabrost.

Nakon toga je otišao fakultet i upisao se na Sveučilište u San Diegu gdje je dobio diplomu iz matematike. Ali matematika nije bila put za njega, jer ga je vrijeme provedeno u američkoj ratnoj mornarici inspiriralo na sljedeći životni cilj - da postane liječnik. Dok je služio u mornarici, osjećao se bespomoćno gledajući svoje sunarodnjake ubijene u akciji. Želio je pomoći u liječenju drugih i to je učinio. Godine 2016. diplomirao je na Harvard Medical School.

- Svi smo mi puno jači i sposobniji nego što zapravo mislimo. I to je ono što su me SEAL timovi naučili. Rat me također naučio puno toga o tome kako biti čovjek i imati jedinstven fokus ako želim utjecati i tako uspješno obavljati javnu službu - rekao je.

Kimova misija 'da služi čovječanstvu' nije prestala ni u liječničkoj ordinaciji. Godine 2017. NASA ga je odabrala za astronauta, čime je postao prvi Amerikanac iz Koreje na toj poziciji. Sada je dio NASA-inog ARTEMIS tima, a mogao bi otići na Mjesec već 2024. godine, piše My Modern Met.