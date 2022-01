Oni koji imaju takve vještine svjesni su da one donose nagradu i uspjeh na kraju, no uz svaku priliku za uspjeh, dolazi i rizik od gubitka. Neke greške moguće je izbjeći ako se na vrijeme informirate i pripremite, a u pojedinim tvrtkama velike pogreške nerijetko nitko ne primijeti, a vlasnici nisu ni svjesni da njihove odluke štete budućnosti tvrtke.

No kad netko konačno prepozna problem, lakše je doći do rješenja i vratiti se na put uspjeha. Ovo su neke od najčešćih grešaka i rješenja.

1. Planirajte vrijeme

Vlasnik tvrtke često igra više uloga zbog kojih se sitni poslovi mogu gomilati i stvarati cjelodnevni pritisak. Takvi zadaci vode do neorganiziranosti i na kraju ništa ne stižete napraviti. Prisjetite se svih neposlanih mailova jer ste umjesto njih poslali poruku, ili pak neodgovorenih poruka jer ste u tom času radili nešto drugo misleći kako ćete odgovoriti kasnije. A, na kraju nikad niste. Prisjetite se svih prekršenih obećanja jer je klijent zatražio hitan odgovor. I tako nastaje opaka spirala.

Rješenje je u planiranju vremena. Ta tehnika omogućuje balansiranje između nužnih zadataka i omogućuje da se većinu dana bavite onime što vam je zapravo posao.

Kako biste to postigli, napravite plan za cijeli dan koji ćete razlomiti u intervale od 15 minuta. Svakog jutra za to odvojite pola sata. A zatim se ostatak dana pridržavajte plana.

2. Manje telefonirajte

Ponekad je telefonski poziv potrajao više od sat vremena, a mogli ste jednostavno poslati mail i potrošiti pet minuta. Umjesto sastanka na Zoomu na kojem većina sudionika sjedi i ne sudjeluje, zapravo je gubitak vremena.

Ako su klijenti loše volje ili članovi tima djeluju nemotivirano, no znači da je potrebno prilagoditi očekivanja ili riješiti neki problem i za to je sastanak na Zoomu dobro rješenje, no za sve ostalo najbolje je poslati mail svim članovima tima s važnim informacijama i ne gubiti vrijeme na besmislene sastanke.

3. Angažirajte osobnog asistenta

Mnogi početnici misle da sami mogu riješiti sve što im treba ili pak imaju skromniji budžet te ne mogu odvojiti novac kako bi angažirali pomoć. Zbog toga su često neorganizirani i neučinkoviti. No, ako ipak pronađu način i angažiraju osobnog asistenta, naučit će cijeniti svoje vrijeme.

Angažirajte ga i ako nemate novca, jer dugoročno ćete više zarađivati ako ste fokusirani i djelotvorni. U konačnici, osobni asistent vam može pomoći oko artikuliranja vlastitih ideja i misli. Dobar asistent će vam ponuditi svoje mišljenje i sugestije kojima ćete poboljšati ne samo svoj život nego i tvrtku koju vodite.

4. Pokušajte doprijeti do ljudi

Iako svi žele biti milijunaši, samo će nekoliko ljudi isplanirati kako to učiniti, a još je manje onih koji će se pridržavati tog plana i realizirati ideju. Mnogi početnici izbjegavaju fazu u kojoj moraju doprijeti do ljudi. Iako bi zapravo trebali stalno slati poruke klijentima, investitorima i svima koji bi im mogli pomoći na putu rasta. Angažirajte se kako biste prenijeli informaciju o svojem poduzeću i onome čime se bavite. Klijentima i potencijalnim klijentima šaljite glasovne poruke kako bi djelovale osobnije i neposrednije.

5. Ne zaboravite da ste vi brend

Vlasnici poduzeća često su usmjereni na stvaranje vrijednosti za druge, pa stoga često zaboravljaju da su oni brend sami za sebe. Ako investirate u dobar PR, TV i online publikacije i magazine, mogli biste doživjeti rast na društvenim mrežama. A, uz velik broj onih koji vas prate dolazi i kredibilitet koji je danas toliko važan za prodaju i partnere te rast poslovanja.

Da Kylie Jenner na Instagramu izgubi svoje pratitelje, ne bi nikad zaradila 275 milijuna dolara i prodaja bi joj drastično pala. Većina populacije prebacila bi se na nekog drugog, kao i mediji.

6. Čuvanje novca osiromašuje

Pojedinci smatraju da je čuvanje novca u banci znak uspjeha, no istina je sasvim oprečna. Sa sadašnjom inflacijom novac na bankovnom računu zapravo znači da imate problema. Trošak života i dobara raste, a zaposlenici u skladu s tim žele veće plaće. Stoga je mudrije investirati novac u nekretnine, dionice ili druge fondove koji donose stabilan prihod. Morate pronaći način da udvostručite svaki zarađeni novčić.

7. Morate se digitalizirati

Zbog pandemije digitalni je svijet nevjerojatnom brzinom skočio za deset godina unaprijed. Način na koji tvrtke danas posluju drastično se mijenja, a mnogi zaposlenici unutar iste tvrtke nisu se susreli mjesecima ili čak godinama, kao što se nisu osobno susreli ni sa svojim klijentima. No to ne znači da ne rade i da klijenti ne kupuju.

Zato možete istražiti kreativnu snagu i moć svijeta digitalnih mogućnosti. Djeca budućnosti jednog će se dana smijati ideji da su njihovi roditelji fizički išli na posao u ured, a imajte na umu i da tehnologija sve više zamjenjuje ljude na nekim radnim mjestima. Sve su to razlozi da svoje poslovanje prilagodite novim tržišnim potrebama i pozicionirate se u tom novom svijetu, piše Entrepreneur.