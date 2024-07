Sa 70 godina postala model: 'Za sve je zaslužan ulični fotograf'

Da godine nisu prepreka novim iskustvima, 70-godišnja Anne pokazala je ugovorom s modnom agencijom i pripremama za svoju prvu reviju.

Potaknuta svojim kćerima Julie (40) i Ciarom (37), nakon umirovljenja od korporativnog posla koji je radila cijeli život, počela je volontirati u domu za starije osobe. Međutim, slučajan susret na ulici promijenio joj je život.

"I've always been really unconfident - now I'm a 70-year-old model" | Foto: Profimedia

Fotograf Christopher Ward, koji vodi Instagram stranicu Model Strangers, prišao je Anne dok je bila u shoppingu u Belfastu. Njezin muž je mislio da je Ward turist jer je hodao okolo s kamerom i htio mu je pomoći.

Anne se nikad prije nije bavila manekenstvom, ali kaže da su joj fotografije dale 'poticaj'. Potpisala je i ugovor s modnom agencijom ACA Models. Zajedno s fotografom koji je objavio njene slike pojavila se i na BBC-jevoj emisiji 'The One Show'.

- Uvijek sam bila sramežljiva i uvijek ću biti - ali moje slike izmame mi osmijeh - dodala je.

Nakon što su joj slike postale viralne, ljudi su ju počeli prepoznavati i zaustavljati na ulici. Nekoliko mjeseci kasnije, Anne je kontaktirao 'Kindred of Ireland', lokalni butik, da bude model za njihovu odjeću.

- Sretna sam kako izgledam. Ako mogu predstavljati starije žene, time sam oduševljena - kaže Anne.

Anne će se iduće pojaviti i na modnoj reviji 'Park and Stride' na Victoria Squareu, na jesen, piše Express.