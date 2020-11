Sačuvajte vrijednosti: Evo gdje će svaki provalnik zaviriti ako vam uđe u stan i na što paziti

Bivši provalnici na Internetu su anonimno podijelili savjete o tome gdje nije dobro skrivati vrijednije stvari i kako paziti da lopovu ne olakšate posao - budite mudriji od njih

<p>'Pogledat ću ispod vašeg kreveta, izbacit ću i pretražiti svaku ladicu iz komode, pa čak i one skrivene, da se nečeg dočepam i jako teško ćete pronaći mjesto u koje neću zaviriti, gdje biste mogli pospremiti vrijedan nakit, ili neke druge dragocjenosti', kaže jedan iz grupe bivših provalnika, koji su pristali progovoriti o tome gdje sve u kućama i stanovima u koje provale prvo potraže plijen, a gdje možda ne bi nikad zavirili. </p><p>Priča se brzo proširila Internetom, u nekoliko postova na portalu Reddit, a portal <a href="https://www.buzzfeed.com/stephenlaconte/former-burglars-share-tips-to-avoid-being-robbed-reddit?utm_source=dynamic&utm_campaign=bffbofficialgoodful&ref=bffbofficialgoodful">BuzzFeed</a> donosi pregled 20-ak konkretnih odgovora na pitanje kako izbjeći da vas opljačkaju: </p><h2>1. Sef nije uvijek siguran</h2><p>Taj sef u koji ste uložili novac i nije tako siguran kao što se čini - bilo koji sef koji nije pričvršćen vijkom i koji je dovoljno malen da ga mogu nositi jedna do dvije osobe zapravo uopće nije siguran - kaže RallyX26</p><h2>2. To vrijedi i za protupožarne sefove</h2><p>Oni štite samo od požara - kaže Azil. </p><h2>3. Ormari su poznati kao 'rudnici zlata' </h2><p>Sve što sakrijete u ormar, ma kako duboko zagurali, prosječan provalnik će pronaći, jer su ormari među njima poznati kao 'rudnici' zlata', odnosno najčešće spremište nakita - kaže 'fourier1234567890'. </p><h2>4. Ne skrivajte nakit u ormarić s lijekovima</h2><p>Što god stavili unutra, poginut će, jer stvari iz ormarića samo jednom potezom istresemo u svoju vreću - kaže GlutenFreeApples</p><h2> </h2><h2><x-inline alt="Simple white lamp on wooden night stand table with two drawers n" attributes="css:" custom_description="Noćni ormarić je jedno od prvih mjesta gdje će provalnik zaviriti" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1841724" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-02/dom-dreamstime-m-147536230.jpg" title="Simple white lamp on wooden night stand table with two drawers n" width="100%"></x-inline>5. I noćni ormarić je kao 'otvorena knjiga'</h2><p>Došao sam kući s posla, a policajac mi je rekao: 'Nikad ne ostavljaj dragocjenosti na noćnom ormariću'. Mislim da je spomenuo i ladicu ispod kreveta. I mogao bi imati pravo, jer su omotnice s dokumentima bile premještene s mjesta na koje sam ih stavio - kaže ''chacham2''. </p><h2>6. Pazite što spremate u foaje</h2><p>Ne ostavljajte ključeve od automobila ili dijela kuće u predvorju, pored vrata. Količina ukradenih automobila nakon što provalnik samo 'pokupi' ključeve i odveze se je ogromna, kaže OThinkingDungeons</p><h2>7. Zaključajte prozore svoje kuće</h2><p>'Kao problematična tinejdžerka pljačkala sam škole. Mogu reći ovo: zaključajte svoje proklete prozore. Čak u 99 posto provala smo ušli u stanove zbog prozora koji nisu bili zaključani, kaže RobbStarkNaked</p><h2>8. Zaključajte automobil!</h2><p>Iznenadili biste se koliko često ljudi ostavljaju automobile otključanima s lijepim i vrijednim stvarima unutra. Mnogi ih zapravo ostave otključane i s ključevima unutra. Tako se krade većina automobila, poručuje '50'.</p><h2>9. Zaključajte šupu!</h2><p>Mislim, stvarno! zaključajte šupu! Čak i ako je kuća temeljito zaključana i osigurana, ako šupa nije, imat ću pristup većini alata koji može biti itekako koristan da se razvale brave, kaže AlphaTangoFoxtrt</p><h2>10. Zaključali ste ladice? E, to nije mudro</h2><p>'Oh, hvala što ste zaključali ladice. Na taj način točno znam gdje su dragocjenosti. Tu jeftinu ladicu od drveta stvarno mogu lako razvaliti - kaže GlutenFreeApples</p><h2>11. Sakrijte kutije od skupih uređaja</h2><p>Ako kupite novi televizor ili računalo, ne ostavljajte kutiju u komadu pored kante za smeće. Potrgajte ju na komade i bacite u spremnik za kartonski otpad. U protivnom, tako ste lopovu jasno dali do znanja što ga u kući čeka - kaže Auferstehen78</p><h2>12. Budite kreativniji s rezervnim ključem</h2><p>Ne držite rezervni ključ vani u blizini ulaznih vrata - ispod lončanice, ispod otirača, vrha okvira vrata i slično - kaže marty_arty</p><h2>13. Ne ostavljajte vrijednosti u automobilu</h2><p>Ne ostavljajte vrijedne stvari u automobilu. Kad sam bila u srednjoj školi, pošteno smo se bavili 'obijanjem automobila u kojima se vidi vrijedne stvari kroz prozor - kaže drdoom</p><h2>14. Mislimo i na vrijedne knjige </h2><p>Studentima to može biti zanimljivo: vrijedne knjige nemojte držati u automobilu. Policija kaže kako lopovi zbog njih često provaljuju u automobile jer ih mogu prodati, a šteta se može popeti i do nekoliko tisuća kuna, što je za studenta jako puno - kaže zepaperclip</p><h2>15. Uključite neka svjetla kad idete na odmor</h2><p>LED rasvjeta je danas jeftina. Ako će vaša kuća neko vrijeme biti prazna, razmislite o ulaganju u jedan od onih pametnih rasvjetnih sustava u kojima možete postaviti stvari tako da se u različitim prostorijama u stanu povremeno upale i ugase svjetla. Na primjer, dobro je da u kuhinji gori svjetlo za vrijeme večere, ili u spavaćoj kasnije noću i slično - kaže 'C0SAS'</p><h2>16. Sakrijte stvari na mjesta na koja ni provalnik ne želi zaviriti</h2><p>Čak i ako vam netko provali u kuću, sigurno neće uzeti najvrjednije stvari koje ste sakrili na dnu košare sa smrdljivim rubljem i vlažnim ručnicima - kaže ImAlwaysRightHanded</p><h2>17. Mamac na vidljivom mjestu čini čuda</h2><p>- Moja rođakinja živi u lošem kvartu, pa je kupila kutiju za nakit skupocjenog izgleda i hrpu bižuterije koja je zapravo bezvrijedna i stavila je u kutiju. Ona to drži na vidljivom mjestu. Na to stavi i nekoliko novčanica male vrijednosti, pa ako netko i provali, zgrabit će prve vrijednosti na koje naiđe i uvjeren da nešto ima - zbrisati - kaže 'downwarddawg'</p><h2>18. Osmislite neka tajna mjesta</h2><p>- Vidio sam kako ljudi prave lažne izlaze, police i rupe u podovima da bi sakrili dragocjenosti, što može biti korisno. Provalnik bi jako dugo trebao biti u vašem stanu da otkrije takva mjesta - kaže 'ban_me_daddyy'. </p><h2>19. I na kraju:: Gledamo i filmove, pa ne kopirajte</h2><p>- Pogledat ću ispod vašeg kreveta, pretražit ću svaku ladicu koju nađem. Pogledat ću u vaš zamrzivač, ispod ormarića u kupaonici, a pogotovo na sva ona mjesta koja ste vidjeli u filmovima, jer i mi gledamo filmove. Ako još niste shvatili: mi treba više od minute da dođem do nečega, tako da razbijem sve što treba, onda to nije vrijedno moje muke. Želim biti izvan vaše kuće za manje od 15 minuta, pa se potrudite da nije prejednostavno' - kaže provalnik iz uvoda. </p>