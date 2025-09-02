Sad su idealni uvjeti: Evo što se sve može saditi u vrtu na jesen

S promjenom godišnjeg doba i dolaskom rujna vrtovi i polja ulaze u novu fazu. Jesen donosi bogatu berbu, ali i razdoblje sjetve i sadnje kultura koje uspijevaju u hladnijim mjesecima. Dok se plodovi voća i povrća prikupljaju i spremaju za zimnicu, počinju i pripreme tla za nove nasade.

U ovom razdoblju još se mogu posaditi jagode, a istodobno se siju i sade različite vrste jesenskog i zimskog povrća. Berba je u punom jeku, a pripremaju se salate, pekmezi, marmelade, sokovi, kompoti, ajvar, želei i druge prerađevine, piše Agroklub.

U plastenicima i staklenicima obavlja se berba te uklanjaju biljni ostaci, a na otvorenim površinama obrađuje se tlo i priprema za sjetvu povrtnih i ratarskih kultura. Sadnju većine voćnih vrsta zasad je potrebno odgoditi jer razdoblje nije pogodno.

Što se sije i sadi?

Zasadite nove trajnice dok je tlo još toplo. Osim za povrće, rujan je pogodan za sadnju i sjetvu ljekovitog, začinskog te ukrasnog bilja. U vrtovima su dobar izbor rabarbara, špinat, zelena salata, matovilac, rikola, razne salate, rotkvica, repa, daikon, rotkva, blitva, kineski kupus, cvjetača, pak choi, cikorija, peršin, ljubičasta brokula i druge vrste.

Prednost imaju jesenske i zimske sorte otpornije na niže temperature. Brzo rastuće kulture, poput rotkvica, repe, cikle i korabe, posebno su prikladne jer im je vegetacija kratka. Kraj rujna idealan je i za sjetvu luka svibanjskog srebrenca.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Povrće posađeno krajem kolovoza sad je sigurnije jer su dani kraći i smanjuje se rizik od prerane cvatnje. Rujanska sjetva nevena, nigela, ukrasnog maka ili različka osigurava rano cvjetanje na proljeće, a vrijeme je povoljno i za kamilicu.

Sjetva u plastenicima

U zaštićenim prostorima najčešće se siju zelena salata i špinat. Zbog nižih temperatura biljke troše manje vode, pa je potrebno smanjiti zalijevanje. Različite vrste kelja mogu uspješno prezimiti i početi vegetaciju već vrlo rano u proljeće.

Krumpir se u ovom razdoblju mora izvaditi, a glavice kupusa i kelja mogu ostati na polju. Postavljanjem agrotekstila moguće je zaštititi biljke i produljiti berbu. Kod kelja pupčara preporučuje se prikratiti vrh radi boljeg razvoja glavica.

Važna je i sjetva pokrovnih usjeva. Gorušica se može koristiti kao zeleni malč, a mladi listovi imaju vrijednost i u kulinarstvu. Za poboljšanje tla preporučuju se facelija, poljski grašak i različite vrste žitarica.

Steven Walley, stručnjak za terase i popločavanje iz London Stonea ističe da je početak jeseni idealno vrijeme za to da za suhog vremena dovršimo sve radove u vrtu. To će pridonijeti tome da vrt na proljeće veselo zaživi, a da tijekom hladnijih mjeseci s njim nemate nikakvog posla.

Foto: Iakov Filimonov

Jedan od zadataka koje obavezno morate odraditi u vrtu do kraja rujna jest njegovanje travnjaka, i to maksimalno. Do kraja rujna travnjak će opet biti obrastao, pun lišća koje je počelo padati, papira i drugog smeća. Preporuka je da ga dobro pograbljate i pokosite još jedanput prije zime. To će pomoći da travnjak bolje podnese sušu ili velike vlage. Većina travnjaka može se dobro oporaviti od ljeta bez ikakvog hranjenja, ali ako imate dojam da je vašem travnjaku potrebna dohrana, koristite posebno formuliranu dohranu za jesen. To će potaknuti rast korijenja tijekom zime.

Drugi posao kojim se ljubitelji vrtlarstva ovih dana moraju pozabaviti je plijevljenje.

- Treba izvaditi sav korov u jesenskim mjesecima jer tad mnogi korovi počinju proizvoditi sjeme. Ako se sad tretiraju, lakše ćete suzbiti korov, odnosno smanjiti količine korova koji niče u proljeće. Kako biste uklonili korov s popločanog dijela terase, iščupajte ga s korijenom umjesto da samo uklanjate lišće - kaže Walley.

Zima nije vrhunac rasta korova, no važno je obaviti to kao prevenciju.

Sadnja lukovica

Walley kaže i da je jesen najbolje godišnje doba za sadnju lukovica, kako bi vrt u proljeće izgledao živahno i šareno. Narcisi, tulipani i zumbuli samo su neke od lukovica koje možete posaditi baš najesen.

- Narcise treba saditi krajem rujna, ali tulipane tek u studenom. Kad sadite lukovice, pazite da kopate dovoljno duboko. Preporučuje se otprilike dva puta veća dubina rupe za sadnju same lukovice, kako bi se osigurala dobra drenaža. I nemojte zaboraviti odabrati mjesto koje će biti osunčano - savjetuje.

Da biste zaštitili biljke u posudama, sad ih treba unijeti u kuću ili u zaštićeni prostor, da se zaštite od hladnog zimskog vremena.

- Provjerite jesu li sve biljke i cvijeće orezani, jesu li uklonjeni suhi listovi i grane jer to pridonosi duljem cvjetanju. Tijekom zime smanjite raspored zalijevanja, no pazite da biljke ne ostanu presuhe.

Zalijevajte viseće košare

I Veronica Lorraine, urednica rubrike o vrtlarstvu u The Sunu, ističe nekoliko vrtlarskih zadataka za jesen. Najvažnije je, kaže, razmisliti o sadnji šarenog cvijeća - od narcisa, šafrana, zvončića i drugog. Pobrinuti se valja da budu zastupljene i vrste koje koriste pčelama, poput žednjaka, kozje krvi (Orlovi nokti) ili zvjezdana (Astera). Dobro zalijevajte kamelije kako biste bili sigurni da će se sljedeće godine formirati pupoljci. Nastavite zalijevati viseće košare barem do prvih mrazova.

Uzmite reznice nekih biljaka, primjerice nježne kadulje, ili žalfije, i stavite ih u čašu da vidite hoće li pustiti korijenje.

Ako imate jezerce, provjerite ga i prebacite preko njega mrežu da ga zaštitite od otpalog lišća.