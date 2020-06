Top 5 trikova za uređenje vrtova koji dižu vrijednost nekretnini

<p>Bilo da svoju kuću želite prodati ili iznajmiti, lijepo uređen vrt podiže joj cijenu. Osim uredno pošišane trave i pažljivo posađenog cvijeća, grmova i drveća, važni su i neki drugi detalji koji čovjeka zovu da sjedi na dvorištu i uživa, posebno tijekom toplijih mjeseci. </p><p>Stručnjaci za nekretnine kažu kako brižno uređen vrt povećava vrijednost kući za pet do deset posto.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Kako su supružnici iz Čepina uredili svoj vrt - kao iz bajke:</p><p>Donosimo vam pet ideja kako povećati vrijednost nekretnine dodavanjem nekih detalja u dvorište, a da pritom ne potrošite puno novca.</p><h2>1. Stol i stolice</h2><p>Komplet za objedovanje odličan je dodatak svakom vrtu jer je puno ljepše jesti vani na suncu i svježem zraku nego u kući, posebno kada vam dođu gosti. Na stolice stavite udobne jastučiće, na stol zgodan stolnjak, a pokraj neka bude suncobran u nekoj zgodnoj boji koja će dodatno podići cjelokupan izgled.</p><p>Ukoliko očekujete kupce za kuću ili nekoga tko bi je unajmio, na stol stavite i tanjure, pribor za jelo, čaše i salvete - to daje dodatnu toplinu i ugođaj doma.</p><h2>2. Zidani roštilj</h2><p>Zidani roštilji nisu skupi, kupite ih gotove u trgovinama građevinskim materijalom, a snažno podižu vanjski prostor. Ukoliko imate vremena, znanja i volje, možete roštilj izgraditi i sami od opeka pa ga obložiti imitacijom kamena.</p><p>Pazite da se uz prostor za loženje nalazi i dio na koji možete odlagati meso, pribor, začine...</p><h2>3. Vanjski namještaj</h2><p>Ovisno o veličini dvorišta i rasporedu onoga što se već nalazi u njemu, izaberite neki komad namještaja predviđenog za držanje vani - poput ljuljačke za dvoje, garniture za sjedenje nalik onima u dnevnom boravku ili klupica koje možete staviti ispod drveta ili uz rub kuće.</p><p>Kod vanjskog namještaja pazite da je izrađen od materijala koji su vrlo otporni na vlagu.</p><h2>4. Mjesto za logorsku vatru</h2><p>To je jako zgodan detalj u dvorištu, a ne košta praktički ništa. Nabavite nešto većeg kamenja i složite ga u krug negdje u sredini dvorišta ili napravite krug od cigli. U taj krug namjestite drvo za potpalu.</p><p>Također, oko mjesta za paljenje vatre možete staviti nekoliko balvana za sjedenje, samo na svaki stavit udoban jastučić ili nabavite male stolice, klupice i slično. </p><h2>5. Pažljivo složena rasvjeta</h2><p>Kada padne noć, nema ništa ljepše od lijepo osvijetljenog vrta. Kupite nekoliko zgodnih lampica na solarnu energiju i rasporedite ih po dvorištu, ali ne bilo gdje. Recimo, one manjih dimenzija možete staviti uz stazu, sa obje strane, tako da osvjetljavaju put po dvorištu. </p><p>Ili, stavite ih tako da osvjetljavaju nešto zanimljivo u vrtu, poput vrtnog patuljka, nekog lijepog cvijeća ili klupice koja stoji pred kućom. Nekoliko njih objesite na drveće, izgledat će kao iz bajke.</p>