Sakrijte čokoladu! Ovi znakovi Zodijaka skloni su prejedanju

Škorpion

Kada imaju potrebu za kontrolom, Škorpioni su skloni prejedanju. Ne vole ljude, niti vole da se stvari ne razvijaju kako su zamislili, ali žive u svijetu u kojem se čini da vladaju i ljudi i neslaganje, bar po njihovoj mjeri. To ih često šalje u spiralu prejedanja i pretjeranog uživanja.

Vodenjak

Kada jedu, Vodenjaci čine to kao pobunu. Ako ih netko u njihovom životu želi vidjeti mršave, oni će jesti upravo zbog toga jer žele da oni pate zbog svog zahtjeva. Jedu da povrijede druge jer ih ne zanimaju njihova 'glupa' mišljenja.

Nažalost, na kraju povrijede sebe u pokušaju da povrijede druge, ali na određenoj razini sve se isplati - osjećaju odličan okus hrane i mogućnost da nekome nešto pokažu.

Blizanci

Prejedaju se jer ne mogu odlučiti što drugo učiniti. Hrana je uvijek tu i nikad ne zanovijeta, kao 'zločesti' pojedinci koji im nikad ne pomognu ili im ne zadaju ništa osim boli. Hrana je Blizancima pouzdan prijatelj i vole provoditi puno vremena s tim dobrim starim prijateljem - barem hrana sluša.

Vaga

Imaju tendenciju 'nabijati' si hranu u lice kad im je dosadno, što ih još više deprimira i tjera da još više jedu. Vage to čine do nerazumne mjere. Dijete im nisu privlačne, ali taština jest, tako da su uvijek u sukobu sa svojim izborima. A kada su u svađi to ih posebno tjera na prejedanje... opet iznova.

Djevica

Kad bi svijet jednostavno mogao funkcionirati prema Djevičinom osobnom skupu pravila, onda bi sve bilo dobro, međutim, kako ništa ne funkcionira prema njihovim standardima, a kada pritisak postane prejak, utjehu pronalaze u hrani. I to ne bilo kojoj - i tu se okreću detaljima. Perfekcionisti su pa čak i hrana mora zadovoljiti određene standarde.

Ribe

Ribe se vole prejedati i čine to s velikim veseljem. Kod njih nema osvetoljubivog jedenja ili nabijanja emocija. Vrlo su slobodni sa svojim osjećajima, tako da tu nema prepreka. Ono što jednostavno vole je - jesti, jesti, jesti - dok ne puknu, jer tu su da ugode svom jeziku, a jezik želi još..., donosi YourTango.

