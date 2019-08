Sama brine o 4 kćeri, 8 ovaca, 40 krava, bori se s vukovima...

Počele su mi se javljati svakakve budaletine preko društvenih mreža, nude brak, nude vezu, a zapravo bi se udomili kod nas! Nitko zato što bi htio pomoći raditi, samo su se pogrešni javili. Neka se zna da muške sponzoruše ne dolaze u obzir! Dobro sam ja rekla što želim, ali nije me kontaktirao nitko s jahtom i apartmanima, samo oni što su veći siromašci od mene, smije se vedra i prpošna Milena Sovilj Plećaš (35), samohrana majka četiri djevojčice, koja ima poljoprivredno imanje u ličkom Bruvnu kraj Gračaca. Nakon što smo lani pisali o majci-zmaju koja odgaja četvero male djece, bavi se poljoprivredom, stočarstvom, kućanstvom i građevinskim radovima te se brine da sve savršeno funkcionira, muškarci su je zasuli ponudama.

Mlada je udovica dobila hrpu nepoželjnih ženika, koji bi htjeli da lijepa poduzetnica i njih uzdržava. Jednog je upornog, priznaje nam, nalupala.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

U nešto ozbiljnijem tonu ipak dodaje da se u “današnjoj pameti” ne bi ni udala, jer ima od čega živjeti i prekrasnu djecu, ali dodaje i “nikad ne reci nikad”. Mogla bi, priznaje, živjeti u čistom i urednom gradu, poput Zadra, samo kad bi imala od čega. U Lici se sasvim dobro snalazi i bez muža, sa svoje četiri curice, Nikolinom (7), Jelenom (10), Milicom (11) i Jovanom (13).

Imaju 40-ak krava, svinje, ovce, kokoši, patke i kobilu, a u vrtu mrkve, krumpira, kapule, krastavaca, rajčice, blitve, jabuka, šljiva i 130 hektara livade koje treba pokositi.

Za sve odraditi ustaje u šest sati, a završi kad padne s nogu. Ima dvije štale, u kojima drži blago poslagano u četiri reda. Dok ih sve nahrani, napoji i očisti balegu, taman je vrijeme za sve ispočetka.

Prije toga sve očisti, opere, skuha ručak, nacijepa naramak drva kad treba, miješa malter te zimi lopata snijeg kad napada i zatrpa ih. Dosad je kosila sama vozeći traktor, no ove je godine odlučila da to više neće raditi, nego će prodati jedno tele i tim novcem kupiti hranu za ostalu stoku.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Tako mi je puno lakše jer se inače ubijem od posla, a opet ne bude dovoljno za sve. Treba tu izorati plugom, pa posijati, pokositi, pa pokupiti bale, a ne bude dosta. Djevojčice mi sve više pomažu u poslu jer su shvatile da je lijepo imati novca za kupiti novu odjeću i ostale stvari. Rekla sam im: ‘Ako ćemo radit’, imat’ ćemo’. Upravo im pečem kolač kojeg ne bi ni bilo da same nisu krckale orahe. Ja za to nisam imala vremena, a one su to obavile učas. Hoće i čistiti, peglati, ribati, pa čak i oko blaga pomažu - govori nam uvijek nasmijana Milena, koja je u posljednjih nekoliko mjeseci djevojčicama uredila sobe na katu kuće.

- Dotad smo svih nas pet spavale zajedno u dnevnom boravku u prizemlju. Sad gore imaju dvije spavaće sobe, dnevni boravak i kupaonicu. Ulupala sam na to stotinjak tisuća kuna, ali sad nam je lijepo. Verala sam se po krovu kao mačka iako imam sto kila, zabijala letve u krov, a sad ćemo raditi nadstrešnicu za bale sijena. Ljudi su me u čudu gledali kad sam postavljala ogradu. Sama sam kopala rupe i zabijala kolce držeći veliki malj jednom rukom. Počet ću se baviti i konjogojstvom jer se za uzgoj međimurskih konja daju poticaji pa mislim da ćemo ići u tom smjeru - priča nam nezaustavljiva heroina.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Pitali smo je i za vukove.

- Bacim ja njima petardu-dvije čim počnu zavijati pa ušute. Odnijeli su nedavno ovcu mojem kumu, ali mene nisu dirali. Nestalo mi je tele, našla sam samo papke nakon nekog vremena, a je li ga pojeo vuk ili medvjed, što mu je bilo, ne znam - rekla nam je lani 35-godišnjakinja, kao da je život okružen domaćim i divljim životinjama najobičnija stvar. Njezine četiri velebitske vile uživaju u prirodi.

- Igraju se sa psima i ovcama, koje su umislile da su kućni ljubimci, jer djece u susjedstvu nema. Ako im se ništa ne da, uvijek mogu tumarati šumama i penjati se po brdima - kaže Milena, a djevojčice priznaju da im nikad nije dosadno jer priroda je puna iznenađenja.

- Ima tu puno lisica, a jednom smo vidjele i jazavca - veselo pričaju Milenine ljubimice o svojim pustolovinama koje proživljavaju dok mama radi.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Ovce su joj se sprijateljile s kćerima pa dolaze u kuću i prljaju dvorište brabonjcima te su ih ljeti odvezli kod prijatelja.

Milena se zaleti i u šumu nabrati bilja, od šipka, gloginja, vrijeska i hajdučke trave pa do gospine trave za kantarionovo ulje. Radi i sireve, u danu ih zna napraviti osam, ali ih sad nema jer krave imaju telad pa je mlijeko rezervirano za njih. Milena kaže da je sretna i da nikad ne bi mijenjala ovaj mir.

- Nigdje na svijetu mi ne bi bilo bolje nego tu. Ovaj mir ništa ne može zamijeniti - priznaje nam Milena.

Supruga je upoznala u Lici 2004. godine, dok je radio na kući. Prvih šest godina živjeli su u Ateni u Grčkoj, a u Liku se se vratili završiti kuću te su kupili četiri krave.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Kad mi je muž umro od moždanog udara, ljudi su bili uvjereni da ću sve rasprodati te se odseliti. A ja kupila još stoke! Neki me ne vole, ljubomorni su, ali mnogo njih me podržava - zaključuje ova supermama iz Like.