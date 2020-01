'Same mućkamo kreme i manje smo bolesne! Evo vam recept'

Sve ono što smo nekad birale po policama trgovina i drogerija, sad s ponosom izrađujemo same. Jednostavnost izrade potvrđuje činjenica da ih i naša djeca s lakoćom spravljaju, kažu Makaranke Andrea Bašić Talijančić (39) i Andrijana Klinac (39).

Iako su ugostiteljice po struci, u kojoj i rade, pomoću prirodnih pripravaka, od kozmetike do deterdženata za pranje rublja i suđa, riješile su se bolesti - Andrea svojih glavobolja, a Andrijana kćerinih stalnih viroza.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Uspjele smo vrlo brzo većinu štetnih kemikalija zamijeniti prirodnom zdravom alternativom. Tako smo izradile svoje kreme i serume za lice, losione, kupke, odstranjivače make upa, serume za kosu, sol za kupku, meleme za usne i ruke, dezodoranse, parfeme, sapune, tekuće deterdžente za rublje, tablete za perilicu suđa i rublja, omekšivač, sredstvo za pranje staklenih i drvenih površina, sredstvo za čišćenje kupaonice i kuhinje, abrazivno sredstvo za čišćenje kućanstva... - nabrajaju sugovornice.

Baza za pripremu proizvoda za čišćenje je vrlo jeftina i svima dostupna. Najčešće koriste alkoholni ocat (6 kn), sodu bikarbonu (17 kn/kg), kuhinjsku sol (4 kn/kg), destiliranu vodu i limunsku kiselinu (5 kn/0,5 kg).

Foto: Milan Sabic/PIXSELL - Za izradu kozmetike koristimo bazna ulja ovisno o tipu kože: frakcionirano kokosovo, jojobino, bademovo, ricinusovo, arganovo, te pčelinji vosak, karite maslac, destiliranu vodu, hidrolate, aloa vera gel i glicerin, te eterična ulja Young living za koja smo i distributeri - kažu Andrea i Andrijana.

Od eteričnih ulja je sve i počelo. Andrijana je od prijateljice Zorane saznala da je zahvaljujući uljima izbacila toksine i započela zdraviji stil života, a Andreja je nekoliko mjeseci slušala kolegicu kako o njihovim benefitima oduševljeno priča. Kao velikom skeptiku, kaže, trebalo joj je neko vrijeme da se uvjeri u njihovu moć. No kad je njezina sestra nakon 18 godina konačno prespavala noć, uz lavandu i tamjan, to je bilo to.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL - Kad sam dobila svoj paket eteričnih ulja, koje zovem zlatne kapljice, ukućani su bili oduševljeni. Počela sam izrađivati preparate za čišćenje kućanstva i osobnu higijenu te mi je suprug dao nadimak Baltazar, jer sam toliko bila ushićena oko kemikalija po ‘kužini’. Cijelu obitelj sam zarazila - smije se Andrea i nastavlja:

- Moji Klara (13) i Petar (4) sami znaju praviti svoje rolere, mješavinu s baznim uljima koju mogu primijeniti u svakom trenutku, kad im treba. Uživaju u tome. Drugi su vidjeli kako ulja djeluju na mene te mi pomažu kod napetosti u mišićima i glavi. Prijatelje je zanimalo kako radim losione, kreme i meleme, pa je bilo komentara poput: ‘Daj, kupim ti sastojke, a ti miksaj!’.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL Naravno da na to nisam pristala jer mi cilj nije bio da im ja pravim, nego da shvate koliko je jednostavno i zabavno prebaciti se na ovaj način života - zdraviji, ljepši i mirišljaviji. Andrijana Klinac kaže kako joj je teško iznijeti u javnost dio svojega života, ali ako jedna obitelj potaknuta njihovim iskustvom promijeni stil života, vrijedilo je. Suprug i ona nakon dugogodišnjeg iščekivanja dobili su svoju najveću sreću, kćer Petru, koja je rođena kao palčica s izrazito slabim imunitetom.

- Danas je ona divna devetogodišnjakinja kojoj je imunitet nemjerljivo ojačao od kad živimo bez kemikalija. Ove zime još nismo imali potrebu kupiti papirnate maramice. Nema tome dugo da je svaka viroza počinjala kod nas, prijatelji su nas u šali znali pitati: ‘Ima li u điru neka nova infekcija’ jer smo ih hvatali kao Pokemone - kaže Andrijana.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL Petra ponosno izrađuje svoje rolere i priprema majci ostale deterdžente, dok joj je suprug Miro velik oslonac da nastavi tim putem.

U njihovu stanu neprekidno rade difuzori kojima obogaćuju zrak koji udišu i ujedno rade na potpori respiratornom sustavu, imunitetu, lakše se razbuđuju i slađe tonu u san.

- Postoje aplikacije koje svatko od nas treba imati u svojem pametnom telefonu, kroz desetak sekundi skeniraju sastojke proizvoda i detektiraju one štetne. Tako svi opreznije možemo birati što nanosimo na svoju i kožu svojih najmilijih - kaže Andrijana i dodaje kako joj susjedi često kažu da cijela zgrada miriše na njezina ulja.

- Danas me toliko smetaju sintetički mirisi da su me prozvali Gospa finog nosića. Jednostavno više ne mogu podnijeti miris običnog omekšivača - zaključuje Andrijana.

Maslac za tijelo

SASTOJCI: 3 žlice karite maslaca, 3 žlice pčelinjeg voska, 3 žlice kokosova ulja

PRIPREMA: Sve sastojke rastopite, zatim ohladite na sobnoj temperaturi pa stavite u hladnjak da se stvrdne. Potom mikserom umutite do željene teksture i dodajte nekoliko kapi eteričnih ulja po želji.

Omekšivač za rublje

PRIPREMA: Pomiješajte pola litre alkoholnog octa i pola litre destilirane vode te dodajte eterična ulja po izboru.

Tablete za pranje rublja

SASTOJCI: 250 g žučnog sapuna, 50 dag sode bikarbone, 3 dl alkoholog octa

PRIPREMA: Sapun izribajte, dodajte sodu i ocat, a kad se smiri reakcija, stavite u kalupe za led. Ostavite da prenoće i prebacite u posudu u kojoj ćete ih držati.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

PRIPREMA: Pomiješajte 50 ml ricinusova ulja, 50 ml arganova ulja te nekoliko kapi eteričnog ulja ružmarina, lavande i cedra.

Prirodni gel za pranje rublja

SASTOJCI: 10 dag prirodnog sapuna, žlica sode, 30 et. ulja po izboru, 3 l prokuhane vode

PRIPREMA: Izribani sapun, sodu bikarbonu i 1,5 litara vrele vode umutite pjenjačom dok se sapun ne otopi. Dolijte još 1,5 litara vrele vode. Povremeno promiješajte i, kad se ohladi, dodajte eterična ulja. Ulijte u staklene boce.

Dezodorans

SASTOJCI: 2 žlice karite maslaca, žlica kokosova ulja, žlica sode bez aluminija, žlica zelene gline u prahu, 10 kapi eteričnog ulja Citrus fresh, 10 kapi eteričnog ulja Čajevca, 10 kapi eteričnog ulja Purifaction

PRIPREMA: Otopite kokos i karite, ohlađeno miksajte te dodajte eterična ulja, sodu i glinu. Spremite u posudice.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.