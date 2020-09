Samo 10 minuta mira, ili ugodne masaže, može vas opustiti

Istraživači su pratili ljude koji su uživali u 10 minuta masaže i one koji su se samo malo odmakli od obaveza i sjedili u miru. U oba slučaja njihov parasimpatički živčani sustav bolje je reagirao na okolinu

<p>Postoji mnogo načina za upravljanje stresom i ublažavanje njegovih posljedica, a novo istraživanje stručnjaka s njemačkog Sveučilišta Konstanz pokazuje da je samo 10 minuta masaže na dan dovoljno da se uspijete opustiti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: S ovom masažom usporit ćete znakove starenja</p><p>Istraživači su analizirali učinak dodira na parasimpatički živčani sustav - to je sustav živaca koji sudjeluju u opuštanju tijela - tako što su sudionike istraživanja podijelili u dvije skupine, te jednoj skupini pružili ugodnu masažu različitih dijelova tijela, dok je druga mirno sjedila bez dodira.</p><p>Jedna od masaža bila je masaža glave i vrata, za koju se očekuje da potakne parasimpatički živčani sustav masiranjem vagalnog živca. Druga masaža usredotočila se na vrat i ramena i bila je 'mekša', kako bi se vidjelo opušta li ljude već i sam dodir.</p><p>Tim je pratio razinu fizičke i psihološke opuštenosti sudionika, pitajući ih o njihovom emocionalnom stanju i promatrajući njihov puls, kao i varijabilnost otkucaja srca, što pokazuje koliko dobro parasimpatički živčani sustav reagira na stres.</p><p>Na temelju nalaza tih ispitivanja, zaključili su da samo 10 minuta odmora ili masaže može smanjiti razinu stresa kod svih sudionika, s tim da su masaže učinkovitije od samog odmora. Sudionici su izvijestili da se osjećaju manje pod stresom i opuštenije, a imali su i poboljšanu varijabilnost otkucaja srca.</p><p>Prema autorima studije, to znači da je njihov parasimpatički živčani sustav mogao bolje reagirati na okolinu i opustiti tijelo. Najbolje od svega je što se učinak može postići i masažom i mirnim sjedenjem.</p><p>- Jako nas ohrabruju nalazi da su kratka razdoblja izdvajanja od izvora stresa dovoljna da ljudi opuste ne samo um, već i tijelo - ističe dr. Marija Meier, jedan od autora studije u priopćenju.</p><p>Koliko god luksuzno zvučalo kad netko kaže da je proveo dan u wellness studiju, ili se prepustio 90-minutnoj masaži, ovo istraživanje pokazuje da je opuštanje dostupno svima.</p><p>- Ne treba vam profesionalni tretman da biste se opustili. Ako vas netko nježno pomiluje po ramenima ili čak 10 minuta samo odmarate glavu na stolu, to je također učinkovit način da opustite 'motore' koji pokreću vaše tijelo - kaže Meier. Nada se da će uskoro provesti analizu i drugih kratkih metoda opuštanja, poput vježbi disanja i meditacije, kako bi se utvrdilo mogu li se one mjeriti s ovim, prenosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-massage-helps-reduce-stress">MindBodyGreen. </a> </p>