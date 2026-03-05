Obavijesti

Samo jednom se ljubi? Baš i ne! Evo koliko velikih ljubavi većina ljudi iskusi u životu

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Anna Omelchenko

Nova velika studija o ljubavi pokazuje da stvarna iskustva zaljubljivanja često odstupaju od romantične ideje o jednoj sudbinskoj ljubavi. Istraživači su otkrili zanimljive obrasce u tome koliko često ljudi dožive strastvenu ljubav tijekom života

Od Shakespearea do suvremenih romantičnih komedija, ideja o jednoj, sudbinskoj ljubavi koja traje vječno duboko je ukorijenjena u našoj kulturi. No nova velika studija uglednog Instituta Kinsey otkriva da je stvarnost znatno drugačija.

Mit o 'onom pravom' trebalo bi zamijeniti realnijom idejom o 'njih dvoje'. Istraživanje na više od deset tisuća ljudi pokazalo je da se većina strastveno zaljubi u prosjeku samo dva puta tijekom života.

Koliko se često doista zaljubljujemo?

Ova studija, objavljena u znanstvenom časopisu Interpersona, prva je koja na velikom uzorku kvantificira učestalost jednog od najintenzivnijih ljudskih iskustava. Istraživači su anketirali 10.036 samaca u Sjedinjenim Američkim Državama u dobi od 18 do 99 godina, postavljajući im izravno pitanje: "Koliko ste puta u životu bili strastveno zaljubljeni?"

Photo of two people spouses have strong bonding feelings cuddle in house indoors
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Rezultati su pokazali da su sudionici u prosjeku taj osjećaj doživjeli 2,05 puta. Podaci otkrivaju i veliku raznolikost individualnih iskustava. Najveći udio, oko 30 posto ispitanika, izjavilo je da se zaljubilo dvaput.

Gotovo 28 posto to je iskusilo jednom, dok značajnih 14 posto nikada nije osjetilo strastvenu ljubav. S druge strane, 17 posto zaljubilo se tri puta, a 11 posto imalo je sreće doživjeti tu emociju četiri ili više puta.

Sudar romantičnih ideala i stvarnosti

Strastvena ljubav, kako je definiraju psiholozi, onaj je početni, sveprožimajući osjećaj opsesivnih misli o partneru i intenzivne čežnje. To je osjećaj 'leptirića u trbuhu' koji obično blijedi nakon nekoliko mjeseci ili godina te prelazi u mirniju, partnersku ljubav koju karakteriziraju intimnost i predanost.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Upravo raskorak između filmskih prikaza vječne strasti i stvarne, epizodne prirode tog osjećaja stvara nerealna očekivanja, što potvrđuje i podatak da čak 73 posto samaca smatra kako mediji nameću nedostižne standarde u vezama.

​- Ljudi stalno govore o zaljubljivanju, ali ovo je prva studija koja je zapravo postavila pitanje koliko se puta to događa tijekom života. Za većinu ljudi, strastvena ljubav ispada nešto što se dogodi samo nekoliko puta u cijelom životu - pojasnila je dr. Amanda Gesselman, znanstvenica s Instituta Kinsey i glavna autorica studije.

Uloga dobi i spola

Istraživanje je pokazalo i manje, ali znakovite razlike među demografskim skupinama. Očekivano, stariji sudionici prijavili su neznatno veći broj ljubavnih iskustava, što je logična posljedica dužeg životnog vijeka i više prilika za upoznavanje partnera. To također sugerira da strastvena ljubav nije rezervirana samo za mladost, već se može dogoditi i u kasnijoj životnoj dobi.

happy senior couple lying on green meadow
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Zanimljivo je da su muškarci naveli marginalno više iskustava strastvene ljubavi od žena, no ta je razlika bila prisutna isključivo kod heteroseksualnih ispitanika. Među homoseksualnim, lezbijskim i biseksualnim sudionicima nije bilo rodnih razlika u broju zaljubljivanja.

Istraživači naglašavaju da su sve razlike bile male, što potvrđuje tezu da je strastvena ljubav univerzalno ljudsko iskustvo koje nadilazi spol, dob i seksualnu orijentaciju.

