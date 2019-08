Samo pet posto ljudi proizvodi čak 30 posto otpada u svijetu

Knjiga “Priča o stvarima: Kako naša opsjednutost stvarima uništava planet, naše zajednice i naše zdravlje - i viziju za promjenu”, autorice Annie Leonard, bavi se pitanjem zašto na našem planetu ima toliko otpada i gdje on završava.

Leonard je novinarka magazina Time i bavi se temama o zbrinjavanju otpada.

- Samo 5 posto svjetske populacije konzumira oko 30 posto resursa i proizvodi čak 30 posto ukupnog svjetskog otpada. Kad bi se svi ponašali kao SAD, trebali bismo tri do pet planeta - upozorava autorica. Da bi pokazala što se događa sa stvarima, ona prati “život” jedne pamučne majice, laptopa i aluminijske konzerve od proizvodnje i distribucije pa do potrošnje i kasnijeg odlaganja. Istražujući, došla je do zaključka da su neprekidni snovi o stalnom ekonomskom rastu i bujanje potrošačke kulture glavni uzroci današnjih ekoloških kriza te da bismo, uz utjecaj na globalnu ekonomiju, trebali izračunati i ekološki i društveni trošak koji naše gomilanje stvari ima.

Autorica posebno osuđuje beskrajni zamah reklama, otrovne sintetičke kemikalije i slične prikriveno štetne izume. Nudi nam činjenice i sveobuhvatnu kritiku stanja, pozivajući se na stroge zakone o okolišu, pokret i trend “nula otpada” te novu socijalnu paradigmu koja se temelji na kvaliteti života, a ne na količini stvari koje nas okružuju.

- Riječ je o otvorenom, šaljivom i vrlo čitljivom izvješću o tome kako su naši naoko bezopasni životni stilovi dio šireg sustava uništenja i disfunkcije svijeta. Leonard ima moj glas za heroja godine - komentirala je knjigu Juliet B. Schor, autorice knjige “Nova ekonomija istinskog bogatstva” i profesorice sociologije na Boston Collegeu.

Kritičari ističu da knjiga može biti odlična inspiracija za akciju. Svi oni koje zanima zašto se ljudi nalaze na putu samouništenja i žele se maknuti s tog puta trebali bi je pročitati jer će pronaći i niz korisnih preporuka i savjeta za promjene.