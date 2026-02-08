Obrtnik Josip Kompare 1860. postao je glavni organizator Samoborskog fašnika. U fašničke običaje uveo je i 'javnu kritiku općepoznatih događaja u društvenom i političkom životu', što se održalo do danas...
200. obljetnica PLUS+
Samoborske fašničke balove zamijenile su povorke s oštrim šalama, neke su i zabranili...
Čitanje članka: 7 min
"Bedaki noriju saki dan, a pametni samo na fašnik", tradicionalno je geslo Samoborskog fašnika, koji je, uz riječke i opatijske zvončare, sigurno najbolje brendirano fašničko događanje u Hrvatskoj. U oba slučaja riječ je o karnevalima s iznimno dugom tradicijom, čiji korijeni sežu duboko u povijest i utemeljeni su u narodnim običajima organiziranja bučnih povorki kojima je cilj bio otjerati zle sile - prikazane ogrnute kožom, runom, šarenim krpama i zvoncima koja prave buku - koje su smatrali odgovornima za veliko nevrijeme, sušu, poplave i požare koji bi ih tijekom godine snašli.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+