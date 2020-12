Za ljude poput umirovljenice Coleen Johnston (68) velika okupljanja i obiteljska slavlja iz očitih razloga ove godine nisu opcija, no to joj teško pada jer većinu vremena ionako provodi u potpunoj izolaciji, piše Today.

Ona nije jedina koja se osjeća izoliranom. U istraživanju Američkog udruženja umirovljenika (AARP) i Ujedinjene zdravstvene zaklade objavljenom u listopadu 2020. godine, više od polovice odraslih ljudi starijih od 50 godina osjećali su socijalnu izolaciju tijekom pandemije.

- Razumijem znanost i u potpunosti prihvaćam i podržavam sve što dr. Fauci i drugi stručnjaci iz CDC-a govore o tome kako se zaštititi, i svjesno to podržavam, ali u srcu mi je teško. Teško se suočiti s perspektivom praznika. Samoća koju osjećam zapravo je nepodnošljiva. Imam brojnu obitelj i jako sam zahvalna na njima i na našem zdravlju, no bolno je što ne možemo biti zajedno - kaže Johnston.

Ona nije među ljudima koji će prigrliti samosažaljenje i aktivno traži načine da se osjeća bolje, ali malo je preporuka za starije ljude koji sami žive u domaćinstvu.

- Puno je članaka s naslovom "Kako se nositi s činjenicom da ove godine neću vidjeti baku", ali što je s bakom? Čitam da bih trebala igrati društvene igre. Sjajno, ali s kim da ih igram - nastavlja Johnston.

Usamljenost starijih ljudi predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik

Kroz to pitanje usmjerava se pozornost na činjenicu da, iako je socijalna izolacija tijekom pandemije svima teška, možda najteže pada starijim ljudima koji žive sami. Prijetnja zdravlju nije samo COVID-19. Izolacija i usamljenost također mogu predstavljati ozbiljne zdravstvene probleme, navodi CDC.

Dr. Shana Feibel, psihijatrica u Lindner Center of Hope u Masonu te docentica bihevioralnih znanosti na Sveučilištu Cincinnati, intenzivno surađuje s gerijatrijskim pacijentima i kaže da je za većinu njih izolacija najteži dio pandemije koronavirusa.

- Mnogi od njih navikli su na druženje s prijateljima, odlazak na vjerska okupljanja i volontiranje. Sve je to zbog COVID-a sada za njih zatvoreno. Osim toga, dok mlađi pacijenti mogu koristiti internet i mogu se družiti kroz Zoom i druge platforme, mnogi gerijatrijski pacijenti ili nemaju pristup računalu ili ga ne znaju koristiti - ističe Feibel.

Shari Botwin, socijalna radnica u Cherry Hillu i autorica knjige Thriving After Trauma: Stories of Living and Healing, liječi mnoge pacijente starije od 70 godina. Pandemija im je, kaže, vrlo teška.

- Sve ovo pokreće puno starih trauma, gubitaka i tuge. Također, budući da su u ranjivoj populaciji, stariji ljudi mogu razviti prevelik strah od zaraze do te mjere da odu predaleko. Boje se uopće napustiti svoj dom kako se ne bi zarazili. To je imalo smisla još u ožujku i travnju kad smo o COVID-u tako malo znali, ali sada znamo da se ne možete zaraziti u šetnji ako poduzmete preporučene mjere opreza, ali često se ljudi još uvijek boje izaći van - kaže Botwin.

Kako pobijediti osjećaj samoće?

Ljudi poput Coleen koji su odlučni slijediti sigurnosne protokole COVID-19, ali se istodobno uzdići iznad pandemijske usamljenosti tijekom praznika, korak su ispred ostalih jer se zapravo žele osjećati bolje. Pozitivan stav može napraviti veliku promjenu, ali postoje i neke druge strategije koje preporučuju stručnjaci za mentalno zdravlje.

1. Osvijestite svoje osjećaje

Ako se osjećate tužno, ljutito, tjeskobno ili sve to i još više, prvi i najvažniji korak koji morate poduzeti jest prihvaćanje tih emocija. Ne pokušavajte ih zatomiti ili ignorirati.

- Ti su osjećaji stvarni i treba ih poštovati. Nije zdravo pretvarati se da ste dobro kad niste. Jedan od načina na koji se ljudi nose jest i taj da samo prebrode dan, ali to nije optimalno rješenje - rekla je psihoterapeutkinja Phyllis Diamond.

2. Razgovarajte s nekim tko vas razumije

Jedan od Botwinovih klijenata koji se borio s usamljenošću osjeća se puno bolje otkad je počeo više razgovarati s drugima.

- Barem jedanput na dan razgovara s nekim, bilo telefonski ili na FaceTimeu. To nisu površni razgovori nego pričaju o stvarima koje ih muče dok su u izolaciji. Također govore o svojim kontaktima s drugim ljudima. Tako on često spominje kako njegova unuka uči svirati klavir te govori o drugim sličnim stvarima koje ga podsjećaju na bližnje. To je važno jer ga podsjeća da su te veze još uvijek ovdje, iako nisu u neposrednoj blizini - ističe Botwin.

3. Jasno odredite što želite od svoje obitelji

Dea Dean, licencirana profesionalna savjetnica u Ridgelandu, rekla je da od starijih klijenata često čuje da ne žele opterećivati ​​svoje obitelji. Skrivaju želju za kontaktom kako ne bi morali nikome stvarati neugodnosti. Ali ovo je siguran način da utonete u samoću. Bolja strategija, predlaže je Dean, jest prepoznati što želite od svoje obitelji i biti što otvoreniji u tome.

- Ako im točno kažete što biste voljeli raditi zajedno ili koliko često se nadate razgovoru, pokazujete da vjerujete u sposobnost svojih najmilijih da kažu da ili ne i da sami donose vlastite odluke. Pružite im priliku da zadovolje vaše potrebe - savjetuje Dean.

4. Ograničite gledanje vijesti

Važno je biti u tijeku sa situacijom, ali važno je i isključiti se iz svega. Botwin predlaže da kod gledanja vijesti imate na umu pitanja koja vas zanimaju i na koja želite odgovore, a kad dobijete te odgovore isključite TV.

- Ograničavanje vijesti odnosi se na ograničavanje straha. Slušamo najgore o slučajevima s COVID-om u starijim i ranjivim skupinama. Potrebne su nam informacije i resursi, ali kad pretjerujemo u pričama o gubitku, to stvara osjećaj očaja - kaže Botwin.

5. Radite na sebi

- Imam klijenta koji ima 79 godina i upravo je pokrenula vlastiti posao jer je oduvijek željela biti dizajnerica interijera. Nedostaju joj unuci i postala je jako tužna, ali kad se osjeća kao da ne može podnijeti još jedan dan izolacije, ispisuje ideje za svoj posao. Radite sve što možete učiniti. Slikanje, crtanje, joga ili učenje novog jezika može vam pomoći da prijeđete iz osjećaja usamljenosti u razmišljanje koliko je to uzbudljivo te na koji način to možete uklopiti u svoj život kad situacija s COVID-om završi. To može stvoriti prostor i nadu za budućnost - nastavlja Botwin.

6. Osmislite što ćete raditi u izolaciji

Unaprijed odlučite što ćete jesti, s kim želite razgovarati makar video chatom i kakve ćete aktivnosti raditi kako ne biste bili besposleni. Planirajte dnevnu šetnju, no ne zaboravite ponijeti masku. Razmislite unaprijed o TV emisiji ili filmu koji želite pogledati, imajte pri ruci dobru knjigu, napišite pismo, pogledajte stare obiteljske fotografije, izvucite glazbu ili pokušajte meditirati prvi put. Ako ste vi i vaša obitelj (ili prijatelji) zainteresirani za virtualni posjet, možete pokušati zajednički obaviti neku aktivnost, bilo da se radi o igri, projektu ili obroku.

Možda ćete htjeti razmotriti i različite vrste usluga koje se nude starijima u vašoj zajednici. Primjerice, AARP ima volontere koji pomažu u sprečavanju i borbi protiv izolacije te pomažu u upravljanju vašim zdravljem i emocionalnim zdravljem u vrijeme blagdana. Neke države također vode kampanje za pružanje dodatne podrške starijima u blagdansko vrijeme. Primjerice, u Floridi nude mogućnost dostave namirnica i druge usluge za starije. U New Yorku je Odjel za starije nedavno pokrenuo inicijativu Friendly VOICES koju su osmislili kako bi starijima pružili priliku za telefonske i video pozive s drugima kojima također nedostaje društva.