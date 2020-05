Psiholozi otkrili kojih 9 stvari ljude najviše muče zbog korone

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Tajna manje živciranja? Skriva se u super pravilu '90 sekundi'

Pandemija koronavirusa zaustavili su se gotovo svi aspekte života kakav poznajemo i na kakav smo naviknuli, a nagle i dramatične promjene, kao i strah od virusa utjecali su sigurno i na mentalno zdravlje ljudi, tek će se otkriti koliko. Psihijatri i psiholozi ispričali su za HuffPost što u ovoj situaciji njihove pacijente najviše muči i s kakvim im se problemima u ovo vrijeme obraćaju oni koji traže njihovu pomoć.

'Pregorio/la sam'

Oni na 'prvim crtama bojišnice' - npr. zdravstveni radnici, vozači dostava, poštari, sakupljači smeća, zaposlenici u trgovinama i policajci - u zadnje su vrijeme suočeni sa fizičkom, mentalnom i emocionalnom iscrpljenošću. No, čak ni nisu jedini koje ove situacija pogađa - i oni koji rade od kuće kao i oni koji su ostali bez posla osjećaju da im je 'previše' - kaže psiholog iz Pasadene u Kaliforniji Ryan Howes.

Foto: Pixabay/Prijatelji životinja

- Njihov fizički učinak i radno opterećenje možda su manji, ali masovne promjene koje su se dogodile, čekanje kad će kraj pandemije ili neke nove odgovornosti poput školovanja djece od kuće ili online komunikacije: sve to uzima svoj danak - kaže on.

Uz to, mnoge aktivnosti i interakcije koje nas nadopunjuju i usrećuju sada nisu moguće.

'Zabrinut/a sam za svoju obitelj'

Zdravlje i sigurnost bližnjih u zadnje je vrijeme za mnoge aktualna tema.

Foto: DREAMSTIME

- Česta je briga o članovima obitelji koji su u visokorizičnim skupinama ili o onima koji su najviše izloženi prvim linijama, ali i onima koji možda upute o socijalnoj distanci i mjerama opreza ne shvaćaju ozbiljno - rekao je Howes koji sa svojim pacijentima radi na razvijanju ponašanja koji će im pomoći u upravljanju s anksioznosti, poput pisanja dnevnika, meditacije i drugih načina opuštanja.

Osjećam krivnju jer u svemu ipak pronalazim malo veselja

Neki Howesovi klijenti kažu kako uživaju u nekim aspektima života u karanteni, zbog čega se osjećaju krivima jer znaju da mnogima to pada puno teže.

Foto: Dreamstime

- Uživaju u tome što ne idu na posao ili što mogu više vremena provoditi s obitelji ili što se odmaraju od društvenih događanja - rekao je, Howes.

- Umjesto da sebe kritizirate, prigrlite sve svijetle trenutke, a to će i drugima pomoći - kaže Howes.

'Bojim se da više nikad neće sve biti isto'

Tuga nije samo oplakivanje nekog, može se oplakivati i nešto.

- Ljudi su izgubili svoju rutine i raspored, kao i osjećaj sigurnosti i planove za sljedećih nekoliko mjeseci, i naravno, mnogi su izgubili posao ili voljene - kaže Howes, a kad to shvate, počinje proces tugovanja.

Ne znam kako će izgledati budućnost i to me plaši

Ljudi žude za kontrolom nad svojim životima i traže sigurnost a zbog pandemije više nemaju osjećaj kako bi naredni tjedni, mjeseci, čak i godine mogle izgledati.

Foto: Dreamstime

Klinička psihologinja iz Atlante Zainab Delawalla kaže da njeni klijenti uglavnom brinu kako će im pandemija promijeniti živote, a posebno o tome misle oni koji su kad je sve počelo već bili na nekoj životnoj prekretnici, npr. između dva posla.

Brine me financijska situacija

Strahovi zbog financijske sigurnosti i gubitka posla trenutno nisu proizvod pretjerane anksioznosti - kaže Delawalla, već su itekako opravdani zbog utjecaja pandemije na karijeru i na financijske planove.

Ljudi se tako pitaju hoće li kriza koja nas očekuje biti poput recesije 2008, kaže ona.

Boravak kod kuće stvara tenzije s partnerom

Parovi koji su nekad veći dio dana provodili odvojeno sada žive i rade pod istim krovom. Ta 'prisilna povezanost' iznijela je na površinu određene napetosti u odnosima.

Foto: Dreamstime

- Podjela kućanskih poslova može se sad lakše procijeniti - kaže, a ono što se prije pandemije činilo pravednim, zbog različitih rasporeda rada više tako ne izgleda.

- Kad partner radi nešto što vam se ne sviđa, umjesto da mislite kako vam to teško pada, preokrenite to na mišljenje o tome kako on ili ona prolaze teško razdoblje.

Preispitujem svoju vjeru

Neki ljudi sad gube vjeru u Boga, bez obzira o kojoj je vjeri riječ, a drugi u državni ustroj i ljude koji su na čelu i upravljaju s ostalima .

- Osjećaj da se za zaštitu morate osloniti samo na sebe stvara anksioznost ili vodi do osjećaja bijesa - kaže Delawalla.

Osjećam da je cijeli svijet zabrinut

Čini se da svi s kojima razgovarate trenutno prolaze određeni stupanj tjeskobe - i to je sigurno uznemirujuće. Ali neki koji su se i prije osjećali anksiozno kažu da se sad zapravo osjećaju na neki način spremni za ove okolnosti.

Foto: Photographee.eu

- Neki su se mjesecima ili godinama prije ovog borili s tjeskobom i već su čuli mnoge savjete, a drugi možda sad tek shvaćaju kako je njima cijelo vrijeme - rekao je Howes.

