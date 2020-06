Psiholozi otkrili 10 znakova da kraj sebe imate onog 'pravog'

Za sve one koji razmišljaju je li dugoročna opcija poput braka ispravna opcija, psiholozi kažu da ovih 10 znakova otklanja sve sumnje te su pokazatelj da si odgovarate 'na duge staze'

<p>Pravu ljubav može biti teško pronaći. Ali jednom kad je pronađemo, i sam život postaje lakši - ili bi barem tako trebalo biti. Zaljubljenost stvara osjećaj da sve možemo, no kad ona prolazi stvari se obično iskristaliziraju i shvatimo je li riječ o ljubavi koja može potrajati, ili će slaganje nestati čim malo ugasnu strasti.</p><p>Pogledajte jedinstvenu priču o ljubavi u videu:</p><p>Iako zvuči tužno, sama ljubav nije dovoljno jamstvo da će netko biti dobar životni partner, a psiholozi za <a href="https://brightside.me/inspiration-relationships/psychologists-reveal-10-sure-signs-youre-marrying-the-right-person-794574/?fbclid=IwAR0JUaKmDck1jXv9nvXfaiMzyz10OiD9osJFAJTp4YUe2wCkMKTB5VQEAqQ">Bright Side</a> kažu kako ipak postoje znakovi može li odnos imati dugoročnu budućnost ili ne.</p><p>Ovo su znakovi da ćete potrajati:</p><h2>1. Jedno drugome čitate misli</h2><p>Psihološka istraživanja dokazuju da ljubav zapravo može pomoći vašem živčanom sustavu uskladiti se s vašom boljom polovicom. Nakon što provedete dovoljno vremena zajedno, shvatit ćete njihove osjećaje, misli i reakcije te je ta je veza više nego dobro poznavanje - možete istovremeno i bez napora razumjeti jedno drugo, čak i u potpunoj tišini.</p><h2>2. Imate viziju budućnosti</h2><p>Jednom kada pronađete ljubav svog života, vrijeme je da 'razmišljate kao par'. Vjerojatno ćete ih poželjeti prisutne u narednim godinama vašeg života, tako da je jedino ispravno da sanjate o zajedničkoj budućnosti. Ne trebate slijediti iste težnje, ali ako su one posve različite - teško da ćete opstati. Pronalazak slobode u zajedništvu jedan je od najvažnijih stupova cjeloživotne ljubavne priče.</p><h2>3. Mislite da je vrijedno toga</h2><p>Posvećenost je od vitalne važnosti za održavanje veze, pogotovo ako govorimo o braku. Trebate napraviti kompromise, no istovremeno s njima ne bi smjeli osjećati kao da gubite dio sebe, već ih činiti instinktivno. Psiholozi sa sveučilišta Kobe u Japanu pokazuju da bez žrtve veze neće dugo trajati. To ne znači da se morate mijenjati ili odustati od vlastitog integriteta. Trebate biti dovoljno umjereni u svojim postupcima kako biste stvorili prostor za sreću druge osobe.</p><h2>4. Mozak vam drugačije funkcionira</h2><p>Volimo razmišljati srcem kad je riječ o ljubavi, ali sve se ipak događa u glavi. Istraživanje Sveučilišta Stony Brook u New Yorku pokazalo je kako ljubav utječe na moždane reakcije te kad razmišljate o partneru, stimulira se centar nagrađivanja u vašem mozgu, povećavajući razinu dopamina. Također možete reći da osjećate leptire u želucu.</p><h2>5. Međusobno ste si podrška</h2><p>Na kraju dugog dana pronaći ćete potrebnu podršku u srodnoj duši. Budući da navijate jedno za drugo, nikada se nećete osjećati obeshrabreno ili neadekvatno. Ako saslušate riječi podrške od osobe koju volite najviše, zbog toga ćete se voljeti još više.</p><h2>6. Zadovoljni ste bez puno truda</h2><p>Ovo je važno. Kad pronađete svog životnog partnera, jedan od najvećih glavnih događaja u ljudskom životu, to neće biti spektakularno već normalno. To pokazuje da ljubav ne mora biti uvijek navala strasti, već se ona najbolja lako uklapa u život i čini vas uravnoteženima.</p><h2>7. S ponosom ga/ju upoznajete s bližnjima</h2><p>Osnovna psihologija kaže da nam je svima potrebno odobrenje u životu, a ako dolazi od naših najmilijih, posebno je zadovoljavajuće. Zato s njima dijelimo dobre vijesti. Uključivanjem ljudi koji su nam posebni reproduciramo vlastitu sreću.</p><h2>8. Sreća u spavaćoj sobi, ali i izvan nje</h2><p>Intimnost je važna, ali nije sama odgovorna za dugoročnu kemiju zdravih odnosa. Fizička povezanost osjetit će se drugačije uz pravu osobu. Ponekad će vam jedna riječ, jedan osmijeh ili prepirka pružiti osjećaj kao da ste pronašli najposebniju osobu za sebe.</p><h2>9. Bez njih se osjećate drugačije</h2><p>Održavanje svoje individualnosti i neovisnosti tijekom veze jedna je od ključnih točaka zajedničkog provođenja mnogih dugih godina. Međutim, stvaranje prostora u vašem životu za nekoga je također važno. Uz pravog partnera neki će se dijelovi vašeg života prilagoditi ovoj sretnoj promjeni i normalizirat će vaše nove rutine. Njihova će odsutnost stoga uzrokovati osjećaj da vam nešto 'nedostaje'.</p><h2>10. Postali ste 'mi'</h2><p>Nakon provjere svih ostalih okvira koje smo gore spomenuli, zadnja stavka je jednostavno zamjenica - mi. Psiholozi sa Sveučilišta u Teksasu objavili su studiju o važnosti upotrebe 'mi' i 'naše' kao dijela našeg prirodnog odabira riječi. Kad postanete tim takve riječi izgovaraju se normalno, bez predumišljaja ili nelagode.</p>