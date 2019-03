Samoprozvani 'ljubavni guru': Iz noktiju saznajte sve o ženi

Amerikanac Marwan Alteir (26) iz Kalifornije tvrdi da zna kako pročitati žene – i to samo pomoću njihove manikure. Ovaj nadobudni samoprozvani 'psiholog', koji se oglašava kao Rocky na Twitteru, otišao je toliko daleko da je sastavio vodič od šest stranica pomoću kojeg želi pomoći svojoj 'braći' da lakše dešifriraju ženske osobnosti, odnosno prepoznaju je li žena materijal za vezu ili trebaju pobjeći glavom bez obzira.

Njegova knjižica, koju je nazvao 'Nokti na prvi pogled', svojevrsni je 'vodič za preživljavanje' koji objašnjava muškarcima u što se upuštaju, tvrdi.

- Umorni ste od 'ganjanja' pogrešne djevojke? Upravo ste otkrili da vam je cura psihopatkinja? Želite drugi put pročitati takve znakove prije nego što uložite u vezu? Moja knjiga 'Nokti na prvi pogled' pomoći će vam – tvrdi.

Nakon što je objavio i video s objašnjenjima cijele palete noktiju, njegov je vodič postao viralan.

