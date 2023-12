Sanja unatoč cerebralnoj kuha i dijeli jednostavne i brze recepte

Ljubav prema kuhanju osjetila sam još od malih nogu. Sjedila sam na rubu stola i "krala" rubove vučenog tijesta dok sam još kao djevojčica s mamom radila kolače, a s tatom nedjeljne doručke. Najljepše uspomene iz djetinjstva nosim uz ta naša jela i jedva sam čekala da ih jednog dana i sama spremam svojoj obitelji. Kada sam se ostvarila kao majka počela sam kuhati svaki dan, tijesta sam radila sve češće da bih dan danas svaki dan pekla svoj kruh u loncu, otkriva nam Sanja Hudolin, mlada mama troje djece iz Delnica, koja obožava kuhati i dijeliti svoje recepte i savjete mnogobrojnim pratiteljima na Instagramu, zbog kojih se, kaže, osjeća bolje nego ikad.

Naime, ono što mnogi na prvu ne bi ni primijetili je da Sanja ima cerebralnu paralizu, no to je ne sprječava da radi ono što najviše voli - kuha i peče.

- Cerebralna paraliza nije bolest jer se ne liječi, to je stanje od života do smrti. Od rođenja imam hendikep desne strane tijela. Djetinjstvo sam provela u vježbanju da ojačam mišiće te strane tijela, da mi bude lakše. Više sam samu sebe sputavala, nego što me je cerebralna paraliza. Radim sve na svoj način i trudim se. Uložim u nešto više truda nego što bi netko drugi, no to je općenito moja odlika. Uporna sam do svih svojih granica, neću stati dok ne uspijem. Naime, mi s poteškoćama imamo jednu super moć, a to je upornost i snalažljivost. Voljela bih da vodimo svoj život kao i drugi. Da prestanemo stavljati sebe te dopuštati drugima da nas ostavljaju po strani. Itekako imamo što pokazati. Najsretnija sam postala kada sam shvatila da uopće nije bitno tko će što reći, ja sam glavna glumica u svom životu, a ne sporedni lik. S cerebralnom paralizom ili ne i mi smo ljudi, samo neke stvari radimo na način prilagođen nama - iskrena je ova kuharica, koja se oslanja na svoju lijevu ruku, koja je "desna" ruka u njenoj kuhinji.

Uz svoju najveću strast - kuhanje, Sanja vodi svoje domaćinstvo i odgaja troje male djece, koja su uvijek oko nje.

- Svaki od njih u nečemu pomaže, a naravno, najviše vole dobiti komadić tijesta pa se s njim igrati i glumiti pekare. Kćer voli guliti i rezati povrće, a u zadnje vrijeme se bacila i na rezanje mesa. Najviše se vesele tortama, za njih biraju sastojke i ukrase. Voljela bih najviše od svega da se mogu brinuti sami o sebi kada odrastu, a ako će znati kuhati, neće biti gladni - kaže mlada mama o svojim vjernim pomagačima.

Svaki dan se, dodaje, potrudi napraviti nešto slatko. Svoje trikove, savjete i jeftine, ali vrlo ukusne i zasitne recepte, koji se vrlo jednostavno pripremaju, dokumentira i dijeli sa svojih gotovo 22 tisuće pratitelja na društvenoj mreži, kako bi, kaže, kao i sebi, kuhanje olakšala i njima. Zbog njih se, kaže, osjeća bolje nego ikad. Najveću ljubav, ističe, gaji prema tijestu koje priprema svakodnevno, mijeseći pekarske proizvode i to na jedan jednostavan način koji uključuje samo vilicu, bez puno kompliciranja

- Najviše volim mijesiti tijesto, to sam vidjela od svojih baka. Uvijek mi je bilo predivno za vidjeti što se sve od tijesta može. Nisam stala s njim dok se nisam ispraksirala, a kada se to dogodilo počela sam zapisivati svoje recepte. Volim sve raditi "from scratch“ i ne volim kupovati gotove proizvode da ih ukomponiram u jelo. Mada se sve to na prvu drugima može činiti komplicirano, zbilja nije, samo si treba rasporediti vrijeme na pravi način - otkriva vrijedna kuharica, koja se trudi u svojoj škrinji uvijek suho i dimljeno meso, povrće, krumpir i rižu. I naravno brašno, jer kada u kući ima brašna, smatra, "možeš napraviti puno puno toga".

- Trudim se kupovati bio brašno za svoj kruh. Voće i povrće kupujem sezonski te pratim akcije. Ako nešto dobijem u većoj količini pospremim u škrinju pa imam kroz određeni period. Vrt nažalost nemam, ali na balkonu sadim začinsko bilje, feferone i cherry rajčice - priča nam Sanja.

Kuhanje, smatra, može biti vrlo zabavno, bez obzira radi li se o početniku ili starom znalcu.

- Ne treba uvijek slijepo slijediti recept. Količine i omjere prilagodite sebi. U današnje vrijeme na internetu se može naći svašta, a ako nekog bude zanimalo, kod mene na Instagram profilu može se naći puno recepata i savjeta. Za tijesto, kolač ili neki super brzi jednostavan ručak. Proširite svoje vidike i kuhajte s osmjehom jer to je najbolji začin za vaše jelo - zaključuje Sanja, koja je s nama podijelila nekoliko jednostavnih i ukusnih recepata.

Kruh iz lonca

Sastojci: 2 šalice brašna tip 550, 1 šalica tople vode, 1 žlica soli, 1 prstohvat šećera, 0,5 vrećice suhog kvasca, 2 žlice maslinovog ulja. Napomena: *šalica je od 200 ml.

Priprema: Sve sastojke promiješajte vilicom, to će biti ljepljivo, ali nema veze. Pokrijte krpom i ostavite 20 minuta. Nakon 20 minuta tijesto promiješajte vilicom, premažite uljem i ostavite 1 sat da se diže. Prebacite u lonac i pecite. Tijesto prebacite na pobrašnjenu podlogu, a pećnicu i lonac zagrijete na 200 stupnjeva. Rastegnite tijesto u pravokutnik te ga zarolajte kao štrudlu. Krajeve spojite da biste dobili okrugli kruh. Zarežite po sredini, prebacite oprezno u vrući lonac i poklopite. Poklopljeno pecite 20 minuta pa otklopljeno još 10 minuta na 250 stupnjeva, ovisno o tome koliko želite tamnu koricu na kruhu.

Zapečeni makaroni

Sastojci: 500 g mljevenog mesa po izboru, 400 g makarona, 1 luk, 2 režnja češnjaka, 100 ml pasirane rajčice, 200 ml vode, miks povrća po izboru, 180 g kiselog vrhnja, 1 jaje, sol, papar

Priprema: Propirjajte luk i češnjak. Dodajte meso i začine pa još pirjajte. Zalijte pasiranom rajčicom i vodom. Kuhajte sat vremena. Pred kraj možete dodati neki miks povrća ako želite. Složite i zapecite. Skuhajte makarone al dente. Pomiješajte sve zajedno. Zalijte vrhnjem i jajem. Pecite na 220 stupnjeva oko 15 minuta.

Muffuni

Sastojci: 3 jaja, 6 žlica šećera, 6 žlica brašna, 50 g otopljene čokolade, 5 žlica mlijeka, 3 žlice ulja, 0,5 vrećice praška za pecivo. Za nadjev: 5 žlica sira, 1 jaje, 1 žlica šećera, 1 žlica brašna

Priprema: Jaja pjenasto izmiješajte sa šećerom. Dodajte ulje, mlijeko i otopljenu čokoladu pa ponovno izmiksajte. Dodajte brašno s praškom za pecivo i lagano izmiksajte. Napunite kalupe do pola. Nadjev od sira izmiksajte i u sredinu muffina stavite žlicu smjese od sira. Prekrijte sir ostatkom smjese od muffina pa pecite na 220 stupnjeva 15 minuta.