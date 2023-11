Top recepti protiv mamurluka: Pomažu tuna, sok, đumbir...

Sezona je božićnih zabava, domjenaka i slavlja na kojima se često zna popiti koja čašica više. No idućeg dana u većini slučajeva slijedi mamurluk popraćen groznim simptomima, poput glavobolje, vrtoglavice, drhtavice i mučnine. Prije svega, važno je piti odgovorno i s mjerom ako već pijete. No ako vam se zalomilo i popili ste više nego što ste trebali, isprobajte ove prirodne namirnice i recepte koji će vam ublažiti mamurluk i vratiti vas "među žive".

Za početak - pijte puno vode. Shvatite to kao ciklus ispiranja. Alkohol je diuretik, a to znači kako uzrokuje da vaše tijelo ispire tekućinu brže od ostalih pića i dovodi do ozbiljne dehidracije. Zato nakon tuluma treba piti i više vode nego što inače imate običaj.

Kava nam inače pomaže kod umora i glavobolje, ali kako je uzrok mamurluku velikim dijelom dehidracija, kofein, koji je, kao i alkohol, diuretik, nije najbolje rješenje. Čaj od đumbira zaslađen medom i s nekoliko kapi limuna i naranče bit će korisniji u borbi protiv glavobolje.

Soda bikarbona nije dobra samo za čišćenje nego je jedan od najboljih kućnih lijekova za želudac. Može ukloniti osjećaj nadutosti, kao i vratiti pH vrijednost u ravnotežu, no pazite da ne pretjerate jer može postići i suprotan učinak. Pomiješajte malu količinu s vodom i popijte.

Najbolji recepti i namirnice za mamurluk

Metvica se za liječenje želuca koristi još od vremena starih Grka i Rimljana, koji su znali napraviti dobro vino i dobro se zabaviti. Za prvu ruku uzmite žvakaću gumu s okusom peperminta, a ako ste u prilici, napravite čaj od metvice. Možete je kombinirati s kimom i time pojačati učinak.

Pomaže i crna limunada. Ovaj super napitak spasit će vas od mamurluka, koji danas muči većinu ljudi. Brzo će vam vratiti energiju, razbistriti glavu i smiriti želudac. Crnu limunadu vrlo je jednostavno napraviti. Trebaju vam sok od 2 limuna, 1 litra vode, 1 mala žlica aktivnog crnog ugljena i 2 žlice javorova sirupa. Sve sastojke dobro promiješajte pa popijte limunadu. Inače, aktivni ugljen daje se ljudima nakon što su se nečim otrovali. On na sebe veže otrov.

Pileća juha savršeno je jelo nakon mamurluka jer ćete u jednom obroku dobiti proteine iz piletine, elektrolite iz juhe i lako probavljive ugljikohidrate iz rezanaca - djelovat će poput najboljeg lijeka. Ako ne jedete proteine životinjskog podrijetla, posegnite za juhom od rajčice koja je puna kalija i elektrolita te pomaže ubrzati rad jetre.

Također, što se hrane tiče, za mamurluk su odlična i jaja jer su bogata cisteinom, koji će tijelu pomoći da očisti preostale toksine koje ste unijeli večer prije.

Ako imate snage, pripremite si brze juhe poput prežgane ili pileće. One su uvijek odlično rješenje za okrepu i vraćanje snage organizmu. Super je i ruska juha solanka, a ako ne volite juhe, pripremite si shakshuku s jajima i rajčicom.

Nakon ručka preporučuje se popodnevno spavanje i odmor.

Čaj od kamilice

Ako želite smiriti nadutost, grčeve i mučninu, posegnite za ovim čajem. U šalicu dodajte i malo meda, koji je prirodni šećer i isto tako pomože pri mamurluku.

Limeta

Baš kao i limun, limeta je odlična u borbi protiv mamurluka. Probajte popiti dvije čajne žličice svježe iscijeđenog soka od limete ili nekoliko kapi tog soka dodajte u žlicu meda. Razliku ćete odmah uočiti, posebice ako to učinite čim se probudite jer će vam razbistriti um.

Mrkva

Sve korjenasto povrće jarkih boja obiluje detoksikacijskim vitaminima i mineralima, kao i prirodnim šećerima. To će pomoći organizmu da se prije oporavi i prije počne normalno funkcionirati.

Đumbir

Većinu simptoma mamurluka ublažit će čaj od đumbira. Ogulite svježi đumbirov korijen veličine palca te ga narežite na 10-12 kriški. Pomiješajte s četiri šalice vode i pustite da kuha desetak minuta.

Jaja

Jaja će pomoći tijelu da očisti preostale toksine u tijelu, a istodobno će dati snagu da normalno krenete u dan.

Kruške

Kruške su zaista lijek za mamurluk. Jutarnji mamurluk smanjuje se za 16-21 posto ako ste sok od kruške pili prije noćnog provoda.

Rajčice

Rajčice su bogate vitaminom C, ali i glutationom, tvari koje i tijelo proizvodi da bi se oslobodilo toksina. Rajčice možete jesti svježe ili napravite zdravi sok od njih.

Špinat

Jedna od boljih namirnica u slučaju mamurluka je špinat. Naime, sadrži sve što vam je prijeko potrebno - folnu kiselinu, sumpor i vitamin C - sve hranjive tvari koje liječe mamurluk.

Voćni sok

Prirodni voćni sok pružit će vam prirodne šećere i zamijeniti elektrolite koje ste izgubili te vam dati pozamašnu dozu vitamina. Prirodni sok od jabuke ili brusnice bolji je izbor od narančina soka zbog niže razine kiselosti.

Konzervirana tuna

Možda malo čudan odabir, no mineralima bogata hrana, baš poput konzervirane tunjevine, nadomjestit će potrošene hranjive tvari u tijelu čiji manjak uzrokuje pojavu mamurluka.

Banane

Što ste više alkohola popili, to je vaše tijelo više dehidrirano, a što je veći stupanj dehidracije, tijelo gubi veću količinu kalija. Nedostatak kalija izaziva osjećaj umora, a mogu se pojaviti i simptomi poput grčeva, povraćanja i mučnina. Zato navalite na banane i ublažite sebi muke.

Crna limunada

Sastojci: sok od 2 limuna, 1 litra vode, 1 mala žlica aktivnog crnog ugljena, 2 žlice javorova sirupa

Priprema: Sve sastojke dobro promiješajte pa popijte limunadu. Inače, aktivni ugljen daje se ljudima nakon što su se otrovali nečim. On ima sposobnost na sebe vezati otrov.

Pileća juha

Sastojci: 500 g piletine, 3 mrkve, korijen celera, 3 korijena peršina, 1/2 korabice, manja krumpira, list kelja, svježi peršin, jaje, malo griza, sol, papar

Priprema: Povrće ogulite, a pile narežite na komade. U veći lonac stavite piletinu i povrće, dodajte sol i papar te sve kuhajte oko sat vremena. Pred kraj kuhanja u posudicu stavite jedno jaje, malo soli i griza dovoljno da umiješate gustu smjesu. Ostavite da stoji pet minuta. Ako volite tvrđe noklice, umiješajte više griza. Kad su piletina i povrće skuhani, ukuhajte noklice. Žličicom zagrabite mali komad smjese za noklice te je uronite u juhu dok smjesa sama ne otpadne sa žlice. Ponovite dok ne potrošite cijelu smjesu. Ostavite da se juha s noklicama kuha dodatnih deset minuta i spremna je za posluživanje.

Ajnpren ili prežgana juha

Sastojci: 30 grama brašna, 30 grama svinjske masti ili 30 ml ulja, 1 litra vode, 1 čajna žličica mljevene paprike, ½ čajne žličice kima, 1 lovorov list, sol i papar po želji, jaje po želji

Priprema: U loncu zagrijte masnoću pa dodajte brašno. Pržite brašno uz stalno miješanje dok ne dobije zlatnosmeđu boju. U lonac postupno dodajte vodu uz stalno miješanje dok ne izgladite sve grudice. Ubacite u lonac lovorov list. Začinite juhu mljevenom paprikom, kimom, solju i paprom. Sve kuhajte 15-ak minuta. Pred kraj kuhanja u juhu dodajte razmućeno jaje. Juhu poslužite s preprženim kruhom.

Shakshuka

Sastojci: 5 jaja, glavica luka, 1 češanj češnjaka, 5 rajčica, 1 ljuta papričica, 2 paprike, sol, papar (po ukusu), peršin, 2 žlice maslinova ulja

Priprema: U zagrijano maslinovo ulje dodajte luk, paprike i papričicu pa sve pirjajte na laganoj vatri. Nakon nekoliko minuta dodajte začine, rajčicu i češnjak. Miješajte dok se sastojci ne pretvore u umak u koji ćete uliti jaja. Nakon toga poklopite ih i kuhajte. Dobit ćete fino začinjena i obogaćena poširana jaja, koja pospite zdravim i mirisnim peršinom.

Ruska juha solanka

Sastojci: 700 ml vode, 1 l mesnog temeljca, 3 kisela krastavca, 120 g maslina, 1 veća mrkva, pola manje glavice celera, 70 g rajčice, 450 g šunke, 1 luk, 2 žlice maslaca i pola žlice brašna, 60 ml tekućine od kiselih krastavaca, 2 žlice kiselog vrhnja, kopar, peršin, pola žličice soli, papar, limun

Priprema: Nasjeckajte kisele krastavce, masline, mrkvu, rajčice, šunku i luk. U velikom loncu zagrijte vodu i temeljac pa, kad proključa, dodajte sjeckane krastavce te nakon nekoliko minuta masline i šunku. Na maslacu popržite luk pa ubacite mrkvu i celer. Kad omekšaju, dodajte brašno i kratko pržite, miješajući.

Dodajte rajčicu i tekućinu od krastavaca, promiješajte i ugasite vatru. U lonac s juhom ubacite povrće pirjano na luku. Dodajte sol i papar pa kuhajte oko 10 minuta. Dodajte sjeckano začinsko bilje. Poslužite juhu u tanjurima s ploškama limuna i prema želji, limunova soka, kiselim vrhnjem i začinskim biljem. Umjesto sjeckanih rajčica dodati možete pire od rajčica ili koncentrat.