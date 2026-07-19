Sanjali ste seks? Stručnjaci otkrivaju što takvi snovi znače

Ponekad se radi samo o seksu. Ponekad je to puno više. Iako snovi o seksu mogu biti nagovještaj privlačnosti ili želje koje niste niti svjesni, oni također mogu biti slučajni. Bez obzira na to jeste li desetljećima sanjali isti seksualni san ili tek prvi put, stručnjaci se slažu da je to normalno. Evo što bi moglo biti iza toga, kao i zašto ih uopće imate.

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Zašto imam seksualne snove?

- Ljudi sanjaju seks iz mnogo razloga. Istraživanja pokazuju da će oni koji češće razmišljaju o seksu tijekom dana vjerojatnije doživjeti seksualne snove. Kad spavaju, to je način da ostvare svoje seksualne fantazije - objašnjava Tara Suwinyattichaiporn, doktorica znanosti, seksologinja s Kinseyjevim certifikatom, trenerica za seks i veze te profesorica seksualne komunikacije na Državnom sveučilištu Kalifornije u Fullertonu.

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Ljudi također mogu imati snove o seksu jer su seksualno frustrirani u svakodnevnom životu. Suprotno tome, uzbudljivi snovi mogu se pojaviti i nakon jako dobrog seksa s partnerom.

- Ako osjećate seksualne snove u tijelu, poput orgazma, to može biti povezano s hormonima, fantazijama ili gdje se nalazite u svom seksualnom životu. Ali najčešće predstavljaju dijelove vas kojima je potrebna dodatna pažnja, poput potrebe da budete glavni ili imate kontrolu - objašnjava Tammy Nelson, doktorica znanosti, stručnjakinja za seks i veze, licencirana psihoterapeutkinja i autorica knjige Integrativni seks i terapija za parove.

Oko 70% ljudi reklo je da su doživjeli san o seksu, a češći su među muškarcima nego ženama.

- Žene imaju tendenciju imati senzualnije snove koji vode do samog čina, dok muškarci imaju tendenciju ka snovima seksualnije prirode i prelaze na stvar - objašnjava Kelly Sullivan Walden, stručnjakinja za snove, certificirana hipnoterapeutkinja i autorica knjige The Love, Sex, and Relationship Dream Dictionary.

Značenje snova o seksu objasnili su stručnjaci za prevention.com.

1. Seks s bivšim partnerom

Ovo vjerojatno jedan od najčešćih seksualnih snova i često može dovesti do velike zbrke. Bivši partner može predstavljati mjesto boli, dio vas koji ste ostavili iza sebe ili pokušaj zatvaranja ili rješavanja problema. To može varirati ovisno o vašem iskustvu s tom osobom.

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- Bivši partner o kojem najčešće sanjamo je naša prva ljubav. No, ne brinite, to ne znači da još žudite za njim. Zapravo, ovi snovi rijetko se uopće odnose na vašeg bivšeg partnera - objašnjava Lauri Loewenberg, certificirana analitičarka snova.

Pojašnjava kako je više riječ o onome što predstavljaju: prva ljubav, uzbuđenje, strast, želja, stalna želja da budete zajedno... Loewenberg objašnjava da ako obratite pozornost na ono što se događa u vašem životu, posebno na vašu trenutnu romantičnu vezu, vjerojatno ćete shvatiti da ste u kolotečini ili sušnom razdoblju.

Osim toga, ako sanjate bivšeg partnera s kojim niste bili u pozitivnoj vezi, to bi moglo predstavljati slobodu, a povratak njima u snovima mogao bi se osjećati regresivno i simbolizirati odricanje od te slobode. Ili, ako ste imali bivšeg partnera s kojim ste imali vrlo pozitivan seksualni život, to bi jednostavno mogla biti fantazija o seksu koji ste nekada imali.

2. Seks sa strancem

Loewenberg ovo naziva "snom tajanstvenog ljubavnika" i to ne znači da žudite za aferom ili želite više seksualnog uzbuđenja u svom životu. Nepoznati muškarac u snu obično predstavlja kvalitete koje povezujemo s tim spolom: asertivnost, ambicioznost i zauzimanje za sebe. Nepoznata žena obično će predstavljati suosjećanje, kreativnost, osjetljivost i sposobnost njegovanja. Dakle, sanjati o seksu s nepoznatom osobom sugerira da spajate njihove odgovarajuće kvalitete u svoje ponašanje.

Stranac u snu može predstavljati i aspekt sebe koji još nije upoznao ili novi dio vas koji je uzbudljiv, zastrašujući ili rizičan. Napominje da ako vas san ostavi s pozitivnim osjećajem, to je često znak da je sigurno istražiti tu novu stranu sebe, ali ako je negativna, možda biste trebali ostati bliže svojoj zoni udobnosti i ne preuzimati toliko rizika.

3. Seks s kolegom ili šefom

Iako ovi snovi mogu učiniti da vam sljedeći dan na poslu bude vrlo neugodno, zapamtite, ovi snovi su dobri jer vam – na svoj čudan način – pokazuju što možete učiniti da biste se poboljšali.

- Snovi o šefu najčešće se odnose na preuzimanje te autoritativne uloge donošenja odluka u vašem život - kaže Loewenberg.

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San o kolegi može biti malo teže shvatiti. Sve ovisi o vašoj instinktivnoj reakciji na san. Ako vam kolega o kojem sanjate ubrzava rad srca i malo znoji dlanove, sve ja jasno... No, ako vas pomisao na intimnost s tim kolegom tjera na jezu, postoji formula da se san shvati.

Loewenberg predlaže da se zapitate koje tri riječi najbolje opisuju osobnost kolege. Zatim se zapitajte bi li vam neke od tih kvaliteta koristile u životu. Možda je to ono što podsvijest želi da stopite u vlastito ponašanje.

4. Varanje partnera ili vas partner vara

Postoje dva načina za razbijanje snova o nevjeri, objašnjava Loewenberg. Prvi, ako te je partner varao u prošlosti, i drugi, ako partner nije.

- Ako u prošlosti postoji nevjera, onda ovi snovi odražavaju nepovjerenje ili krivnju koja je još prisutna. Ali ako nije bilo nevjere, onda morate shvatiti što vas tjera da se osjećate kao treći kotač u vezi. Obično je to posao koji vam oduzima previše vremena. Ali to može biti bilo što poput golfa, fantasy nogometa ili čak nove bebe što uzrokuje da se vi ili vaš partner osjećate 'prevareno' - kaže Walden.

5. Seks sa slavnom osobom

Ako je riječ o vašoj omiljenoj slavnoj osobi, ne treba vam stručnjak za snove. Ali ako je riječ o naizgled slučajnoj slavnoj osobi, budite uvjereni da postoji dobar razlog zašto je vaša podsvijest odabrala baš nju da se pojavi u snu.

- Slavne osobe u snovima često predstavljaju dio nas za koji želimo priznanje. Da biste shvatili što je to, upotrijebite istu formulu: što vam pada na pamet kada pomislite na tu slavnu osobu? Je li to pjesma ili film koji ima neko značenje za vas? Tada se možete poistovjetiti s tim likom ili s pričom. U snovima, slavne osobe predstavljaju kvalitete koje često tražimo, još jače od bilo kojeg stranca - rekla je Walden.

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6. Seks u javnosti

- Slično kao i kod seksa s kolegom, tumačenje ovog sna ovisi o tome kako na njega reagirate. Ako uživate, to može značiti da želite da vas ljudi vide kao neodoljivo privlačnog partnera i da se želite pohvaliti vašom vezom, objašnjava Carole Lieberman, dr. med., psihijatrica i stručnjakinja za analizu snova.

Ako vas obuzima sram, to bi moglo značiti da se bojite biti razotkriveni, primjerice ako razmišljate o aferi ili je zapravo imate.

7. Seks s više ljudi

Ovaj je, prema dr. Jillene Seiver, profesorici ljudske seksualnosti, vrlo izravan san.

- Možda zapravo razmišljate o tome i razmatrate to u svom svakodnevnom životu, tako da san možda nije simboličan. Ili je moguće da sanjar želi istražiti raznolikost ili izraziti aspekt sebe koji mu nije ugodno izražavati u budnom životu - rekla je.

Osim toga, Walden kaže da ova vrsta sna može biti o tome da dolazite u kontakt s više aspekata sebe. Intimno prihvaćate ove radikalno različite dijelove sebe i pronalazite put do ljubavi prema sebi u velikim razmjerima.

8. Oralni seks

Ako sanjate oralni seks, to vjerojatno, vrlo izravno, znači da ste žudjeli za primanjem ili davanjem oralnog seksa. To je ponekad zbog zaista nevjerojatnog seksualnog susreta koji ste upravo imali ili, s druge strane, može biti reprezentativno za nedostatak dovoljno strasti u vašoj vezi.

9. Prljavi razgovor

Sasvim je normalno sanjati ovakav san, čak i ako to nije nešto u što se upuštate dok ste budni, prema Jess O’Reilly, doktorici znanosti, stručnjakinji za seks i veze i voditeljici serije Mind Blowing Sex.

- San može odražavati znatiželju, želju za više vokalne povezanosti ili jednostavno može biti način na koji mozak obrađuje stimulaciju, stres ili fantaziju. To bi mogao biti način vašeg uma da istražuje novu dinamiku ili bi moglo značiti da je vaš mozak kreativno angažiran s nečim što ste nedavno vidjeli ili osjetili - rekla je.

No, O’Reilly kaže da snovi o seksu nisu uvijek doslovni. Samo zato što uživate u nečemu u snu ne znači da ćete slično reagirati kada ste budni.