Sanjate smrt, gušenje ili pad? Evo kako si to možete objasniti

Snovi mogu biti toliko strašni da se zbog njih probudimo usred noći u hladnom znoju, a nakon početnog straha mnogi 'razbijaju glavu' pitajući se što je san značio.

- Snovi i noćne more se odvijaju kad naš mozak obrađuje stvari koje smo doživjeli u posljednjih nekoliko dana - objasnila je za Sun analitičarka snova Jane Teresa Anderson.

Ona kaže i da su neki snovi simbolični, pa je dobro znati što oni znače.

- Nažalost, ne možete upotrijebiti pojmovnik za tumačenje sna (sanjaricu) jer su svaki san i svaki simbol u snu osobni i jedinstveni.

No postoje tehnike pomoću kojih možete naučiti interpretirati vlastite jedinstvene snove i noćne more - dodaje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

1.Smrt ili bolest

- Nije ugodno sanjati da umirete, a takve noćne more imaju mnogo uzroka, od procesa obrade straha od smrti i uvjerenja o vlastitoj smrtnosti ili napuštanje nekih stavova i ponašanja kako bi stvorili mjesto za neke bolje obrasce - kaže ona.

Dodaje kako nam takve noćne more mogu pomoći da shvatimo svoje strahove i osjećaje vezane za svoje ponašanje, kako bismo se mogli mijenjati i napredovati.

Foto: Dreamstime

- Snove o smrti je često teško shvatiti jer znaju biti toliko životopisni da nam treba dosta vremena da shvatimo da smo sanjali - kaže Jane.

2. Prirodne katastrofe

Snovi o prirodnim katastrofama ukazuju na to da smo zabrinuti zbog nečega što se treba dogoditi u budućnosti, a prirodni fenomeni su nepredvidljivi pa se možemo osjećati kako nad nečim nemamo kontrolu.

Takva uobičajena noćna mora može odražavati strah od neke neizbježne pojave, a snovi se često mogu odnositi na našu nemogućnost da se suočimo s nečim lošim što nam se događa na emocionalnom planu ili na osjećaj kako nam se teško nositi sa svime što se od nas očekuje, objašnjava Jane.

Foto: news.com.au

- Ovakva bi vas noćna mora mogla upozoravati da postavite zdrave granice koliko toga možete podnijeti ili da pokušate prevladati sve emocije s kojima se nosite. Budući da tijelo često prati um, moglo bi biti dobro da provjerite kakvo vam je zadržavanje tekućine u organizmu - savjetuje Jane.

3. Gušenje

Gušenje možete sanjati zbog začepljenog nosa ili astme.

- No češće se ova noćna mora odnosi na to da imate osjećaj da vas neka situacija ili osoba u životu fizički, emotivno i duhovno guši - rekla je.

Foto: Dreamstime

Sanjate li često da se gušite, to može biti znak da ne dobivate dovoljno osobnog prostora.

4. Padanje

Vjerojatno je većina ljudi sanjala da pada, i trznula se prije nego je udarila o tlo.

- Vodite se onim što je uzrokovalo padanje - kaže Jane i objašnjava da ako se u snu prepustite padu s litice, sagledajte ono što ili koga puštate u životu; a ako vam tlo nestaje pod nogama, pogledajte što što vam u životu promiče.

Ako se penjete i izgubite ravnotežu, to može značiti da ste izgubili svoje ciljeve iz vida, dok pad u crnu rupu može značiti depresiju.

- Ovo nisu precizne interpretacije, već primjeri kako analizirati san i pronaći vezu u svom životu - dodaje.

5. Goli u javnosti

Sanjati da lutate goli obično je znak nečeg dubljeg. Može upućivati na to da se ne osjećate ugodno u vlastitoj koži i da se mučite sa samopouzdanjem ili samopoštovanjem.

- Obično to ne znači da vas muči izgled, već način na koji drugi misle da ste u svom srcu umu i duši - kaže Jane.

Dodaje da ovakav san pokazuje i potrebu da budemo transparentniji i iskreniji.

6. Automobilska nesreća

Automobili u snovima predstavlja put u životu, a automobil izvan kontrole ili koji vozi prebrzo možda znači da u životu idete u pogrešnom smjeru ili brže nego što biste trebali.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

- Tumačenje bi vam moglo pomoći da vidite gdje gubite kontrolu ili zašto vas je strah da ćete je izgubiti - kaže Jane.

Dodaje kako automobil koji ne možete zaustaviti može biti i pritisak koji sami vršimo na sebe.

- Zapitajte se kako si možete olakšati ili više odmoriti, jer u protivnom se stres može odraziti na fizičko stanje - objasnila je analitičarka.

7. Progon

Ljudi koji sanjaju da ih progone često se plaše sukoba, a san sugerira želju da pobjegnemo od svojih problema, umjesto da se suočimo s njima.

- Što više bježimo od onoga čega se bojimo, to nas više strah progoni u životu - kaže Jane, a tumačenje sna pomaže da prepoznamo od čega bježimo.

- Tad se možete okrenuti, suočiti sa strahom i riješiti ga se.

8. Paraliza

- Ovaj se san ponekad javi kada se um već budi, ali tijelo zaostaje i još 'spava' - kaže Jane.

Dok sanjamo, mišići se ne kreću puno, a ovo je prirodni način da nas se spriječi da ustanemo dok na pola još sanjamo i ozlijedimo se.

- Kad su um i tijelo nekoliko sekundi izvan sinkronizacije, možemo sanjati da smo paralizirani, a ako vam se to dogodi, samo mirno dišite znajući da će to brzo proći. To može biti i simbolična noćna mora koja nastaje kad se u životu osjećamo ograničeno ili paralizirano, emocionalno ili mentalno - dodaje.

9. Ispadanje zubi

Prema Jane, san u kojem zubi ispadaju često sugerira nedostatak samopouzdanja ili ranjivost, a može predstavljati i anksioznost zbog starenja ili gubitka nečeg ili nekoga ključnog za emocionalni opstanak.

Foto: Dreamstime

- Jeste li u snu bili neugodno šokirani i ranjivi ili žalili što ga ne možete vratiti? To pokušajte primijeniti na osobu ili situaciju u životu - zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: