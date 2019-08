Sasvim je neprepoznatljiv: Što se Bieberu dogodilo s licem?

Justin Bieber (25) vlasnik je brojnih hitova poput 'Baby' i 'What do you mean?', a nedavno su ga paparazzi uhvatili na Beverly Hillsu.

Naime, Justina su uslikali u nezgodnom trenutku dok je obavljao poslove vezane za njegov brend odjeće, a svima je zapeo za oko njegov problem sa kožom.

Foto: NEER

Na slici se vidi da pjevač stvarno ima ozbiljan problem sa kožom jer su mu se licem, a najviše čelom raširile akne koje su, navodno, posljedica velikog stresa kojeg Justin proživljava u posljednje vrijeme.

Fotografije Justinovog lica su se munjevito proširile po društvenim mrežama i svi su u čudu zbog njegovog izgleda. Međutim, njegovi obožavatelji ga podržavaju jer je ranije sam postavljao fotografije s aknama na svoj Instagram profil, ne obazirući se na zle komentare.

Ako i vi imate problema s aknama najbolje bi bilo da posjetite dermatologa, ali i da počnete više brinuti o svojoj koži.

Ljudi s problematičnom kožom obično se bore s disbalansom hormona kojeg znaju uzrokovati nepravilna prehrana i stres.

Kreme koje sadrže benzoil peroksid ili salicilnu kiselinu mogu očistiti lice od akni ako se redovito primjenjuju. Za prirodniji pristup, lice treba prati zelenim čajem ili ga prebrisati s malo čiste aloe vere. Antibakterijska svojstva zelenog čaja i aloe vere mogu potaknuti zacjeljivanje.

Također, neka istraživanja pokazuju da esencijalne masne kiseline, poput omega-3 ribljeg ulja, mogu pomoći kod problema s kožom i aknama, dok visoko-glikemijska hrana poput bijelog kruha, čipsa i slatkih žitarica, može uzrokovati hormonalnu neravnotežu i pojavu akni.

Još jedno potencijalno rješenje su probiotici. Slično načinu na koji antibiotici djeluju protiv akni, probiotici mogu pomoći u borbi protiv bolnih ožiljaka od upale.