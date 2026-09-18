Sasvim običan dan na poslu na vrhu Hendrixovog mosta 1985.

Ove fotografije snimljene su 1985. godine na zelenom željezničkome mostu preko Save u Zagrebu, koji danas većina ljudi zna kao Hendrixov most. Ime je dobio po grafitu posvećenom slavnom gitaristu, a za mnoge Zagrepčane postao je jedan od prepoznatljivih simbola grada. Na slikama se vidi kako je izgledao popravak i kontrola električnih vodova prije četiri desetljeća. Radnici su na posao dolazili posebnim vozilom s oznakom 911-108, na čijem se krovu nalazila metalna platforma s ogradom. S nje su hvatali žice i izolatore iznad pruge, a jedan od njih nije se previše zamarao platformom nego se popeo ravno na stup. Bez kacige, bez pojasa, u običnim hlačama i cipelama, balansirao je iznad tračnica dok su mu kolege dodavali alat i šipke.