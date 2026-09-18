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NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Sasvim običan dan na poslu na vrhu Hendrixovog mosta 1985.

Piše Ana Grabić,
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Sasvim običan dan na poslu na vrhu Hendrixovog mosta 1985.
Foto: Josip Bistrović/PIXSELL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Popravak i kontrola električnih vodova prije četiri desetljeća iz današnje perspektive doima se kao rizična vratolomija

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Ove fotografije snimljene su 1985. godine na zelenom željezničkome mostu preko Save u Zagrebu, koji danas većina ljudi zna kao Hendrixov most. Ime je dobio po grafitu posvećenom slavnom gitaristu, a za mnoge Zagrepčane postao je jedan od prepoznatljivih simbola grada. Na slikama se vidi kako je izgledao popravak i kontrola električnih vodova prije četiri desetljeća. Radnici su na posao dolazili posebnim vozilom s oznakom 911-108, na čijem se krovu nalazila metalna platforma s ogradom. S nje su hvatali žice i izolatore iznad pruge, a jedan od njih nije se previše zamarao platformom nego se popeo ravno na stup. Bez kacige, bez pojasa, u običnim hlačama i cipelama, balansirao je iznad tračnica dok su mu kolege dodavali alat i šipke.

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