DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Popravak i kontrola električnih vodova prije četiri desetljeća iz današnje perspektive doima se kao rizična vratolomija
Sasvim običan dan na poslu na vrhu Hendrixovog mosta 1985.
Ove fotografije snimljene su 1985. godine na zelenom željezničkome mostu preko Save u Zagrebu, koji danas većina ljudi zna kao Hendrixov most. Ime je dobio po grafitu posvećenom slavnom gitaristu, a za mnoge Zagrepčane postao je jedan od prepoznatljivih simbola grada. Na slikama se vidi kako je izgledao popravak i kontrola električnih vodova prije četiri desetljeća. Radnici su na posao dolazili posebnim vozilom s oznakom 911-108, na čijem se krovu nalazila metalna platforma s ogradom. S nje su hvatali žice i izolatore iznad pruge, a jedan od njih nije se previše zamarao platformom nego se popeo ravno na stup. Bez kacige, bez pojasa, u običnim hlačama i cipelama, balansirao je iznad tračnica dok su mu kolege dodavali alat i šipke.
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