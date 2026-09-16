DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN U rujnu 1970-ih počelo je asfaltiranje obilaznice na dionici Zaprešić - Lučko, a u promet je puštena 1981. Uskoro će se i širiti...
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Položeni prvi metri obilaznice koja danas puca pod prometom
Čitanje članka: 2 min
"Prvi metri asfalta", tako je glasio naslov kratkog novinskog izvještaja u Večernjem listu 15. rujna 1977. o gradnji autoceste Zaprešić - Okučani. Dan ranije kraj Ježdovca počelo je asfaltiranje dionice Zaprešić - Lučko, buduće obilaznice Zagreba.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku