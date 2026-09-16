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Položeni prvi metri obilaznice koja danas puca pod prometom

Piše Ana Vukašinović,
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Položeni prvi metri obilaznice koja danas puca pod prometom
Foto: Emica ElvedjiPIXSELL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN U rujnu 1970-ih počelo je asfaltiranje obilaznice na dionici Zaprešić - Lučko, a u promet je puštena 1981. Uskoro će se i širiti...

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"Prvi metri asfalta", tako je glasio naslov kratkog novinskog izvještaja u Večernjem listu 15. rujna 1977. o gradnji autoceste Zaprešić - Okučani. Dan ranije kraj Ježdovca počelo je asfaltiranje dionice Zaprešić - Lučko, buduće obilaznice Zagreba.

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