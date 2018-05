Sauna može smanjiti rizik od moždanog udara za 60 posto?

Redoviti odlazak u saunu mogao bi smanjiti rizik od moždanog udara za više od 60 posto kod muškaraca i žena srednjih i starijih godina, pokazala je to nova studija objavljena u časopisu Neurology. U Finskoj, gdje je provedena studija, saunu već odavno smatraju sredstvom za stvaranje otpornijeg tijela.

Istraživanje su napravili na 1628 muškaraca i žena u dobi od 53 do 74 godine. Pratili su tu skupinu ljudi čak 15 godina, njihovo kardiovaskularno zdravlje i učestalost pojave moždanih udara.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Većina Finaca odlazi u saunu barem jednom na tjedan, a sudionici istraživanja bili su podijeljeni u tri grupe - jedni su išli u saunu jednom na tjedan, drugi dva do tri puta, a treći četiri do sedam puta tjedno.

Upravo je posljednja grupa, s najvećim brojem odlazaka u saunu, imala više od 60 posto manji rizik od moždanog udara u usporedbi s onima koji su saunu koristili jednom na tjedan. Srednja grupa imala je 12 posto manji rizik u usporedbi s prvom grupom.

Ovo je opservacijska studija pa ne postoje dokazi da su saune izravno uzrokovale manju učestalost moždanih udara. Ipak, sauna ima raznih zdravstvenih prednosti i to je dokazano. Postoje studije koje su povezale saunu s nižim rizikom od visokog krvnog tlaka i bolesti pluća, kao i manjim rizikom od srčanog udara, prenosi businessinsider.com.

Postoje brojna istraživanja koja pokazuju da izloženost različitim temperaturama - vrućoj i hladnoj - može doprinijeti boljem zdravlju. Na primjer, boravak u saunama i vrućim kupkama smanjuje upale u tijelu, poboljšava šećer u krvi, snižava tlak... S druge strane, izloženost ekstremnoj hladnoći može pomoći ljudima u sagorijevanju masnoće u tijelu, poboljšanju imunološkog sustava... Istraživanja su potaknula neke ljude, osobito sportaše, da uvedu hladne tuševe i ledene kupke u svoju rutinu.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Nizozemski fitness guru Wim Hof, kojeg još zovu "Iceman", tvrdi da je naš cirkulacijski sustav osmišljen tako da nam pomogne prilagoditi se različitim uvjetima u okolini. Kaže kako nedostatak tog stresa na sustavu za cirkulaciju, koji proizlazi kontroliranjem temperature u kojoj boravimo, može biti djelomično odgovoran za bolesti sustava za cirkulaciju - poput hipertenzije i moždanog udara.

Novinar i antropolog Scott Carney istražio je Hofovu metodu i na tu temu je napisao knjigu "What Doesn't Kill Us: How Freezing Water, Extreme Altitude, and Environmental Conditioning Will Renew Our Lost Evolutionary Strength." (Što nas ne ubije: Kako ledena voda, ekstremna nadmorska visina i uvjetovani okoliš obnavljaju našu izgubljenu evolucijsku snagu). U knjizi sugerira da se stres iz okoliša može smatrati trećim stupom tjelesne kondicije, uz dijetu i vježbanje.

Nedavna studija objavljena u časopisu Nature dokazala je da bi izloženost hladnijim temperaturama mogla transformirati masnoću koju formiramo u tijelu u zdraviju varijantu i tako pomoći u gubitku viška kilograma.

Također, ranije spomenuta Hofova metoda izloženosti hladnoći, uz određenu metodu disanja koju on podučava, može dovesti do bolje sposobnosti topljenja masnoća, gubitka tjelesne težine, poboljšanja funkcije imunološkog sustava i sposobnost suzbijanja nekih učinaka dijabetesa tipa 2 kod određenih ljudi.

Foto: Dreamstime

Ako su vas ove teorije zainteresirale, najjednostavnije vam je naizmjence se tuširati hladnom i toplom vodom te ponekad otići u saunu. Osjećat ćete se bolje.

Sve prednosti odlaska u saunu

Preporuka stručnjaka je odlazak u suhu saunu 3 do 4 puta tjedno. U jednom posjetu sauni u njoj bi trebalo biti 20 minuta pa isto toliko hladiti tijelo i ponovo ući na 20 minuta. U suhoj sauni temperatura je visoka, 90 do 100 stupnjeva, a razina vlage vrlo mala, do 10 posto, prenosi TruthTheory.

Evo koje koristi od nje ima vaše tijelo:

Za vaš mozak:

Pomaže rastu novih moždanih stanica.

Pomaže da mozak brže radi.

Poboljšava pamćenje, pažnju i koncentraciju.

Pomaže u sprječavanju degenerativnih bolesti.

Poboljšava moć meditacije i vizualizacije.

Ublažava tjeskobu i depresiju.

Prirodni je stimulator dobrog raspoloženja.

Za vaše tijelo:

Pomaže da mišići budu veći, jači i učinkovitiji.

Povećava šansu za dugovječnost i usporava starenje.

Uzrokuje masovno oslobađanje hormona rasta koji se povezuje sa stvaranjem mišićne mase i smanjenjem količine masnih naslaga.

Jača imunološki sustav.

Poboljšava osjetljivost na inzulin (smanjuje rizik od dijabetesa i bolesti metabolizma)

Znojenjem izlaze ovi toksini iz tijela:

Toksični metali u tragovima: Arsen, kadmij, olovo i živa.

Bisfenol-A (BPA) - remeti hormone i endokrini sustav. Ima ga u igračkama, bočicama za bebe, plastičnim posudama, limenkama itd.

Ftalati, DEHP - mogu utjecati na muški spolni razvoj i uzrokovati pojavu raka. Pronađeni su u mnogim plastičnim stvarima te u nekoj hrani.

Foto: Dreamstime

Izlaganje visokoj temperaturi može imati i kontraindikacije

- Kontraindicirano je izlaganje većoj toplini srčanim bolesnicima, jer se proširenjem krvnih žila periferije oduzima dio krvotoka srcu ili mozgu koji je već kompromitiran bolešću. Također, i muškarcima koji planiraju potomstvo jer visoka temperatura testisa smanjuje oplodnu moć sjemene tekućine - objasnila nam je Branislava Čilić dr.med., specijalist obiteljske medicine iz Zagreba.

- Trudnicama kojima periferni protok oduzima dio krvotoka namijenjen placenti i plodu, ali i u prvim tjednima trudnoće nije preporučljivo. K tome djeluje na razinu oksitocina hormona koji je zadužen za trudove, ali i za socijalno i emocionalno u nama. Nije preporučljivo niti bolesnicima s hemoroidima, onima u febrilnim stanjima te osobama s visokim i niskim krvnim tlakom, a oprezni bi trebali biti i dijabetičari - dodala je Branislava Čilić dr.med.

Spomenula je i koje su prednosti izloženosti toplini.

- Povećava se protok krvi kroz tkivo i tako odnosi metaboličke produkte, toksine, ali i ubrzava metabolizam što ima povoljan učinak i na otvaranje pora kože. Također, tijelo se pokušava osloboditi suvišne topline pa koristi dodatnu energiju, a to može dovesti do veće potrošnje kalorija pa i gubitka masnog tkiva. Uz to, povećana i ubrzana cirkulacija krvi i limfe ima blagotvoran učinak na periferni živčani sustav, protok kroz umorne mišiće, pa djeluje umirujuće. Povoljno djeluje i na smanjenje celulita što je ženama naročito važno - pojasnila nam je liječnica.