Ne postoje opća pravila za njegu kože koja bi vrijedila za sve, ali postoje neki isprobani savjeti koji su u većini slučajeva dobri za sve nas. Jer iako smo svi različiti i imamo različite potrebe, naša je koža organ - i stoga ima neke opće smjernice njege koje bismo svi trebali pratiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Brinite o svojoj koži

U nastavku slijede tri savjeta koje dermatolozi preporučuju baš svima.

1. Nahranite kožu hranjivim sastojcima

Vaša koža ne može napredovati bez pravih hranjivih sastojaka. Ne, možda nećete primijetiti neposredne dobrobiti od jedenja zelene salate, ali dosljednom uravnoteženom prehranom vaše će se cjelokupno zdravlje vjerojatno poboljšati - a time i koža. Problem je u tome što je teško dobiti sve hranjive sastojke koji su vam potrebni u našoj modernoj prehrani.

- Kao holistički dermatolog, prije svega, vjerujem da njega kože započinje iznutra prema van. Stoga sam jako vjerna dodacima. Svakako, bilo bi sjajno kad bismo mogli dobiti sve hranjive sastojke koji su nam potrebni iz naše prehrane, ali, nažalost, ne možemo, a i nerealno je to očekivati ​​od nas - kaže dermatologinja Keira Barr.

Snažne kombinacije aktivnih sastojaka koje interno podržavaju zdravlje i dugovječnost kože su ono što vam treba. Tu je glavni sastojak, nikotinamid ribozid (NR), koji, kada se upije pretvara u nikotinamid adenin dinukleotid (NAD+). NAD+ je koenzim koji se nalazi u svim živim stanicama i igra vitalnu ulogu u metabolizmu energije i održavanju ispravnog funkcioniranja stanica. Razine NAD+ također se značajno smanjuju kako starimo, a ove opadajuće razine očito pokreću proces starenja.

Dodaci koji vam također trebaju za kožu su trio dodatnih sastojaka, poput rodiole, fitoceramida i astaksantina. Rodiola je moćan adaptogen za neutralizaciju oksidacijskog stresa (uobičajeni pokretač starenja kože koji može nastati uslijed dugotrajne tjeskobe, loše prehrane, lošeg sna, i još mnogo toga). Astaksantin je antioksidans koji je posebno učinkovit u borbi protiv foto oštećenja, kao i u radu sa oštećenjima slobodnih radikala uzrokovanim unutarnjim i vanjskim agresorima. A fitoceramidi pak pomažu u jačanju zaštitne funkcije kože - jednoj od najvažnijih uloga vaše kože.

- Pametan dodatak njezi kože može uistinu poboljšati izgled vaše kože - kaže Barr.

2. Nosite SPF zaštitni faktor svakodnevno

Čuli ste to već i opet ćete čuti: Nosite SPF zaštitni faktor svakodnevno i zaštitite kožu od oštećenja od sunca i drugih stresnih faktora iz okoline. To uključuje i zimu, jer sunce proviruje kroz oblake i za vrijeme oblačnih dana, kao i dane koje uglavnom provodite u zatvorenom: Dok UVB zrake (one koje vam daju opekline) blokira staklo, kod UVA zraka to nije slučaj; pa bi vam to trebalo dati dovoljno razloga da si nabavite neki SPF: UVA zrake glavni su čimbenici fotostarenja.

Preporučuje se mineralna opcija: 'Mineralni sastojci za zaštitu od sunca cink-oksid i/ili titan-dioksid sjede na vrhu kože, odbijaju UV zrake, te ih fizički sprečavaju da prodru u kožu: zato takve proizvode nanesite zadnje, kaže dermatolog dr. Hadley King.

3. Operite lice svaku večer

Bez obzira na to šminkate li se ili ne, navečer uvijek operite lice. To je zato što se male čestice, poput onečišćenja, prašine i prljavštine, skupljaju na vašoj koži te stvaraju štetu od slobodnih radikala dok spavate.

- Ako to želite učiniti samo jednom dnevno, učinite to noću kako biste mogli ukloniti sva onečišćenja prije nego što odete na spavanje - objašnjava dermatologinja Jeanine Downie.

Slavna estetičarka Joanna Vargas se slaže: 'Vaša koža mora biti čista prije spavanja, tako da se koža može oporaviti preko noći'.

Vaša je koža propusnija noću, što slojeve s aktivnim sastojcima i kremama prije spavanja čini još važnijim. A što trebate da osigurate da ti sastojci rade svoj posao? Svježu i čisto opranu kožu, piše Mbg.