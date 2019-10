Savjeti iz Ozova plana uz koji refluks nestaje u samo 10 dana

Gotovo se svakodnevno netko zabrine da je pretrpio srčani udar zbog iznenadne boli u prsima, zabrine se zbog suhoga kašlja koji ne prestaje, muči ga grlobolja koju nikako da zaliječi. Ti i još mnogi drugi simptomi, poput suhog i stalno nadražena grla ili žarenja u prsima zbog kojeg je teško zaspati mogu biti i znak refluksa, kaže dr. Oz.

Liječnici tu pojavu nazivaju gastroezofagealnim refluksom (GERB) i javlja se kad se želučani sadržaj vraća u jednjak. Ako se javlja samo povremeno, riječ je o normalnoj pojavi koju ne treba liječiti, ali ako se s vremenom udomaće neugodni simptomi i refluks počne utjecati na okolne organe, kao što su pluća, glasnice, ždrijelo, riječ je o bolesti koju treba liječiti. Refluks nastaje zbog podizanja želučane kiseline katkad čak do grla i usta.

POGLEDAJTE VIDEO hrana koju ne smijete jesti na prazan želudac:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hrana iz usta prema želucu putuje jednjakom, cjevastim organom koji se sastoji od sluzničkog tkiva koje je obavijeno mišićima. Ti mišići, stišćući se i otpuštajući, prenose hranu prema želucu. Pri spoju jednjaka sa želucem mišićni je prsten - donji ezofagealni sfinkter.

Pri gutanju sfinkter se otvara i hrana prolazi u želudac, a nakon toga se ponovno zatvara i sprečava da se vraća sadržaj iz želuca. Ako se sfinkter previše otvara, previše opusti ili postane preslab, može propuštati natrag u jednjak sadržaj želuca. Žarenje koje se pritom može osjetiti javlja se zbog oštećenja stanica jednjaka koje uzrokuje želučana kiselina.

Tako nastaje i Barrettov jednjak, promjena stanica na dnu jednaka koja se povezuje s povećanim rizikom od karcinoma. Neki od mnogo uzroka koji mogu izazvati refluks su jako začinjena hrana, alkohol, čokolada, pepermint, rajčice, češnjak i citrusi. Obilni obroci, preuske hlače i lijeganje odmah nakon obroka ili u manje od tri sata nakon što ste se najeli, također pogoršavaju simptome.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

I pretilost i pušenje su prepoznati kao uzročnici refluksa koji se može smanjiti ili posve povući ako se izgube suvišni kilogrami i prestane pušiti. Ako je žgaravica dio vaše svakodnevice ili su se simptomi pogoršali, potražite savjet liječnika koji će vidjeti koji je oblik terapije optimalan za vas.

Mnogima pomaže već i izbjegavanje masne i začinjene hrane te spavanje s podignutim uzglavljem. No kod težih simptoma propisuju se lijekovi. U novije se doba ljudima s težim simptomima izvodi i operacija umetanja pojasa na mjestu oslabljena sfinktera. No dr. Oz prije svega preporučuje promjenu stila života i prehrambenih navika što u 10 dana može dovesti do poboljšanja.

Savjeti iz Ozova plana uz koji refluks nestaje u deset dana

Izbacite kofein, čokoladu, konzerviranu hranu, citruse, gazirana pića, alkohol, industrijsku hranu, prženo i pepermint.

Saveznik je lužnata hrana koja neutralizira želučanu kiselinu. Jedite banane, avokado, masline, lubenice, plavi sir, obrano mlijeko, jaja i ribu.

Jedite redovito jer pun želudac djeluje na popuštanje sfinktera, pa uz manje obroke svaka tri sata pritisak popušta.

Lijekovi koji formiraju barijeru između sluznice i kiseline neće vam biti potrebni ako promijenite prehranu.

Nakon desetak dana možete opet jesti neku hranu koju ste izbacili, ali uz pravilo da uz svaku kiselu namirnicu (npr. pikantni umak od rajčice) pojedete dvije lužnate.

Foto: Dreamstime

Pravi položaj spavanja

Nesanicu zbog žgaravice preduhitrite podizanjem uzglavlja. Dodatni jastuk neće biti dovoljan nego treba podići madrac ispod glave za 10-ak centimetara umetanjem nečega tvrdog poput daske. Preporučuje se spavati na lijevom boku jer se na desnom simptomi pogoršaju.

Potražite pomoć ako gubite na težini

Ako primijetite da vam je žgaravica postala gotovo svakodnevna, jača ili vam više ne pomaže terapija ili način života koji prakticirate, javite se liječniku. Jednako učinite, savjetuje dr. Oz, ako vam je gutanje postalo bolno ili otežano, ako ste neobjašnjivo izgubili na težini, pojavili su se bolovi u prsima, imate problema s disanjem i ako se brzo zapušete.

Spasonosna je i soda bikarbona

Soda bikarbona pomaže da se brzo neutralizira želučana kiselina. Otopite žličicu sode u pola čaše vode i popijte je za brzo olakšavanje želučanih tegoba. Dr. Oz podsjeća i na slatki korijen ili sladić, biljku iz porodice mahunarki, čiji se korijen koristi za liječenje tisućama godina. Dr. Oz preporučuje da se uzima kao tableta, dodatak prehrani, uz liječnički savjet.

Svaki zalogaj treba prožvakati 16 puta

Žvakanje žvakaće gume između obroka podražava izlučivanje sline, a ona neutralizira kiseli sadržaj u jednjaku i pridonosi njegovu ubrzanom povratu u želudac. Kako probava počinje već u ustima sa slinom, tako se žvakanjem žvakaće između obroka i duljim žvakanjem svakog zalogaja (do 16 puta) tijekom obroka olakšava posao želucu.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: