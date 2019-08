Savjeti kako da od muškarca stvorite 'gospodina savršenog'

1. Upozorite ga na njegovu lijenost

Spava do kasnih sati, neprestano leži na kauču i gleda televiziju, ne posprema za sobom, nigdje vas ne izvodi, igra igrice... Kome treba takav muškarac? Jasno mu recite da vam to smeta i ukažite mu na stvari koje su njegova dužnost. Nemojte mu se bojati reći da izvršava svoje zadatke. Za početak mu predložite neku aktivnost koja ne zahtijeva puno rada i truda kao piknik u prirodi. Ako ni na to ne pristane, svakako izađite s prijateljicama i tako mu pokažite da se možete zabavljati i bez njega. Shvatiti će ubrzo u čemu griješi.

2. Popravite mu stil oblačenja svojim idejama

Recite mu što se vama sviđa ili mu dajte prijedlog ili komentar jer vaše mišljenje bi trebao najviše cijeniti. Pokažite mu sliku neke košulje koja vam se sviđa i prokomentirajte kako bi odlično izgledao u njoj. Tako nećete uvrijediti njegov stil oblačenja, a on će znati što se vama sviđa.

3. Suptilno mu ukažite na njegovo nepristojno ponašanje

Naravno da mu već kao odraslom muškarcu ne možete govoriti kako da se ponaša i što da radi, ali na suptilan način mu možete reći da se u nekim situacijama ponaša nedoraslo svojim godinama.

4. Podsjetite ga na bonton

Suptilno mu možete objasniti u čemu griješi. Na primjer, ako vam ne otvori vrata, nemojte ih same otvoriti, nego se nasmijte i pokažite mu što čekate. Kada oblačite kaput, dodajte mu ga i okrenite leđa tako da zna što treba učiniti. Ubrzo će mu to prijeći u naviku i nećete ga više morati podsjećati na kavalirske običaje.

5. Prekinite seksualnu monotoniju

Kada shvate da nešto volite, muškarci to ponavljaju neprestano jer misle da tako ne mogu nikako pogriješiti. Ali, sve nakon nekog vremena postane monotono, zato vi preuzmite inicijativu i uvedite novitete. Iznenaditi ga možete novom pozom ili nekom seksualnom igračkom.

6. Pomozite mu da se riješi ovisnosti o nezdravoj hrani

Otkrijte nove zdrave i ukusne recepte. Počnite kuhati što zdravije i tako ga riješite ovisnosti o nezdravoj hrani. Osim za njega, to će biti dobro i za vas jer tako ni vi nećete doći u napast da nutritivno zgriješite s njim.

7. Pomozite mu da se oslobodi u ženskom društvu

Kada se nađe na kavi s vama i vašim prijateljicama, sigurno ne želite da samo tipka po mobitelu. Zato skrenite temu razgovora na neku njemu poznatu temu kako bi i on mogao sudjelovati u razgovoru i tako mu pokažite da mu može biti zanimljivo i u ženskom društvu.

8. Otvoreno mu recite ako vam se ne sviđa njegova frizura

Iako muškarci često ne primijete vašu novu frizuru, to ne znači da vi njegovu ne možete komentirati. Na pristojan način mu predložite i recite što mislite da bi mu puno bolje pristajalo.