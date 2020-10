Savjeti Marie Kondo pomoći će organizirati baš svaki papir...

Ako ste vi jedan od 'sakupljača nepotrebnih papira' vrijeme je da tu ružnu naviku promijenite i organizirate svoj radni stol. Prvo, skupite sve dokumente na jedno mjesto i odredite koji vam trebaju, a koji ne

<strong>Marie Kondo</strong>, kraljica organizacije, podijelila je nekoliko savjeta za organizaciju papira i stvari na vašem radnom stolu u uredu ili kod kuće koji će vam zasigurno pomoći ako vas muči nepotrebni nered na vašem stolu i ako ste vi jedna od onih osoba koja kad traži određeni dokument ne može ga pronaći u moru nepotrebnih papira.

Opće pravilo što se tiče sakupljanja i gomilanja papira je da nepotrebni višak odmah bacite. Prvo, svaki put kada na stol donesete određeni papir kada završite s njim razmislite hoće li vam taj papir trebati. Ako ne, odmah ga se riješite. Drugo, pogledajte vaš radni stol i pregledajte papire. Ostavite one koji su vam zaista prijeko potrebni, a sve ostale bacite. Što više radova prikupite, više će vam trebati vremena za pronalaženje određenih dokumenata, a na kraju krajeva takvu gomilu papira teško je dovesti u red.

Najbolje vam je da sve radove prikupite i stavite ih na jedno mjesto i pregledate svaki papir. Čak bi i papire u omotnicama trebali izvaditi i provjeriti stranicu po stranicu u slučaju da su vam se pomiješali neki papiri.</p><p>Može vam biti od pomoći kada bi ste određene radove i papire svrstali po kategorijama jer biste se tako lakše snašli i trebalo bi vam manje vremena da pronađete određeni papir ili rad. Neke papire možete svrstati u tri kategorije: papiri na čekanju, papiri koje morate spremiti i papiri koje želite spremiti. </p><p>Što se tiče papira koji su na čekanju tu možete svrstati papire ili dokumente koje trebate riješiti, primjerice neki nepodmireni računi. Marie Kondo preporučuje da ih pohranite u jednu fasciklu sve dok ih ne riješite jer ih tako nećete pomiješati s drugim materijalima.</p><p>Dalje, pogledajte papire koje morate sačuvati. Razvrstajte ih po kategorijama i spremite u ormarić ili u mape na polici. Ako ne trebate čuvati original, možete ih skenirati i pohraniti u elektroničkom obliku. U ovom slučaju, umjesto da ih skenirate dok sortirate, učinkovitije ih je staviti u hrpu 'za skeniranje' i skenirati sve u jednom potezu.</p><p>Posljednja kategorija su radovi koje želite spremiti iz drugih razloga. To može uključivati ​​dokumente koje želite zadržati kao referencu i slično. No budući da je to isto često problem jer većina znaju s tim opet nagomilavati nepotrebne papire samo zato jer ih ne žele baciti (misleći kako imaju neku sentimentalnu vrijednost ili kako će im trebati, a zapravo neće), Marie savjetuje da ih se riješite prije nego ih nagomilate. </p><p>Kada imate poteškoća s odlukom i ne znate koje papire biste bacili i je li ih treba baciti ili ne, zapitajte sami sebe ova pitanja: 'Kada će mi taj papir trebati?', 'Koliko dugo ga već imam?'. 'Koliko često ga tražim i gledam?', 'Mogu li to isto pronaći na internetu?', 'Što bi bilo kada ne bi imao taj papir?'. Ako i dalje ne znate, zamislite da vam netko dolazi i kaže kako će vam baciti sve papire. Razmislite koje papire bi ste sigurno spasili.</p><h2>Kako skladištiti papire da ne dođe do neuredne gomile?</h2><h2>1. Kategorizacija</h2><p>Započnite sortiranjem radova u kategorije, poput prezentacija, prijedlog projekata, izvještaji i računi. Olakšat ćete si život, a i skratiti vrijeme traženja određenog dokumenta.</p><h2>2. Složite ih uspravno</h2><p>Stavite svaki papir u određenu kategoriju i spremite ih u ormar za knjige ili na policu, ali uspravno. Ako ih pohranite na ovaj način, lako ćete vidjeti koliko imate radova. Također, tako vaši dokumenti izgledaju uredno posloženi.</p><h2>3. Napravite mapu 'za riješiti'</h2><p>Čuvajte samo one papire s kojima trebate izaći na kraj tog dana. Kada obrađujete papire na čekanju, odbacite one koje ne treba čuvati.</p><p>Nakon što sortirate svoje radove i odlučite kojoj kategoriji spada određeni papir, pogledajte svoj radni prostor i odredite koliko vam prostora treba da biste ih spremili. Nemojte pretjerivati i odredite si granice, primjerice samo određeni dio stola ostavite za papire ili određeni kut.</p><h2>Osim papira, tu su i knjige</h2><p>Knjige su ispunjene dragocjenim znanjem koje nam može pomoći u obavljanju posla. Kad ih držite za stolom ili na policama, one vam mogu pružiti nadahnuće i inspiraciju, no koliko ih zapravo čitate i jeste li sve pročitali, obratili pažnju na njih? I jesu li vam neke od njih uistinu potrebne ili su tu da vam popune prostor?</p><p>Prvi korak pri pospremanju knjiga je sakupljanje svih na jedno mjesto. Svaku knjigu morate uzeti u ruke i procijeniti koliko vam ta knjiga već stoji na polici, treba li vam?, hoćete li ju ikad pročitati?, imate li nekoga tko bi ju volio pročitati? i slično.</p><p>Još jedno pitanje koje si trebate postaviti jest koju ulogu ta knjiga igra u vašem životu. Knjige koje izazivaju radost su one koje vas motiviraju kad ih čitate, one koje vas usrećuju samo znajući da su tamo, one koje vas informiraju o najnovijim informacijama i one koje vam pomažu u obavljanju posla, poput priručnika.</p><p>Posljednje pitanje koje treba postaviti jest biste li tu knjigu kupili sada kada biste je vidjeli u knjižari ili ste izgubili interes za nju. To što ste neku knjigu platili ne mora značiti da ju morate pročitati i da vam mora skupljati prašinu u kući, piše <a href="https://www.realsimple.com/home-organizing/organizing/organizing-home-office/paper-storage-marie-kondo" target="_blank">Real Simple.</a></p>