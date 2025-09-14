Savjeti naše seksologinje: Prije razvoda veza se može spasiti

Prema statistikama, u Hrvatskoj se razvede svaki četvrti par. No, ono što statistika ne bilježi, jest broj brakova koji su klinički mrtvi, ali ostaju "na aparatima za održavanje" zbog djece, kredita, navika, straha od promjene ili osude one jedne osobe koja nije primjer ili uzor ni za što, a kamoli neke moralne prodike.

U radu s klijentima koji su prošli razvod, gotovo svi su izgovarali isto: njihov brak je završio onoga dana kada su potpisali papire. To je daleko od istine, i tu se vidi koliko dugo je trajalo zavaravanje i negiranje života na autopilotu, bez osjećaja i ljubavi. Išlo se… po inerciji. Raspad braka je započeo kada su prestali razgovarati, dodirivati se, gledati jedno drugo s iskrom u očima. Razvod je doslovno - formalni kraj nečega što se raspadalo mjesecima ili godinama. I ako nađeš novu osobu u koju se zaljubiš mjesec dana od datuma razvoda, to ti samo pokazuje koliko dugo tvoj brak nije postojao.

Često čujem od klijenata da su, prije razvoda, razmišljali potražiti pomoć stručnjaka, ali su ih prijatelji odgovorili rečenicama tipa: "To ti ne pomaže, samo ćeš gubiti vrijeme." I znate što, to je u mnogim slučajevima točno! Uvijek naglašavam - nitko ne može pomoći spasiti brak ako jedan partner to ne želi. Ljubav, povjerenje i strast ne vraćaju se odlukom terapeuta, već odlukom i trudom dvoje ljudi.

To je isto kao kad netko angažira najboljeg kondicijskog trenera i nutricionista da izgubi višak kilograma - pa sve da platite Harleyja Pasternaka - ako ne odete na trening, ne slijedite plan prehrane i ne date svoj maksimum, rezultata neće biti. Odnosno biti će, ali definitivno neželjenih rezultata…

Foto: 123RF

Brak se može spasiti kad postoji obostrana iskrena želja da se ponovno vidi ono dobro u partneru. Jer treba biti spreman čuti ono što ne želiš čuti, treba potkresati ego, treba iskreno oprostiti i još iskrenije se ispričati. I to je proces u kojem se događa neminovan i bolan izlazak iz zone ugode i života u navikama. Ali onda se dogodi ono prekrasno, zbog čega obožavam svoj posao - kada prežive krizu, shvate što su sve prošli i što su naučili iz toga, parovi postanu jači i zaljubljeniji nego ikad prije. I tada nauče da ljubav nije samo osjećaj. Ljubav je glagol!*

Kod mene se ne dolazi po alibi: „eto, nije nam uspjelo.” Kod mene dolaze oni koji uistinu žele vratiti ljubav. Ja nisam još jedno opravdanje niti potvrda: „nama se ne može pomoći” - to su samo isprike kad iskrena namjera ne postoji. Ako ste oboje spremni uložiti sebe, ja sam spremna biti vaš saveznik.

*7 načina kako ljubav pretvoriti u glagol - naravno, s dozom provokacije

Poruka koja zapali maštu - usred radnog dana pošalji mu/joj nešto što će ga/ju natjerati da jedva čeka večer. To može biti provokativna slika, prisjećanje na neki poseban seksi trenutak, poziv na akciju… Dodir koji govori više od riječi - prođi rukom po njegovim/njenim leđima dok prolaziš, ali zadrži ruku sekundu dulje nego što to uobičajeno radiš. Namjerno zavlačenje - pri presvlačenju, učini to sporo… baš kad znaš da te partner gleda. Na kraju scene, obavezno mu daj do znanja da je sve bilo planirano. Flert u javnosti - uputi mu/joj pogled preko stola kao da se tek upoznajete. Naglasi joj: da se ne poznajemo, došao bih do tebe i tražio broj mobitela… Igra iznenađenja - pripremi večer koja počinje „nevino” i završi sasvim drukčije nego što je partner očekivao. Tajni znakovi - dogovorite geste ili riječi koje izvana djeluju bezazleno, ali među vama znače: „Večeras si moj/a.” Daj mu/joj do znanja da je željen/a - kompliment koji se ne odnosi na karakter nego na tijelo, i to izgovoren šapatom na uho. Sa što više sočnih detalja koji se ne izgovaraju na glas…