Savjeti nutricionista: Magnezij je i za bolji san - pazite na doze

U moru sumnjivih savjeta na TikToku, brojni korisnici ovih dana dijele video priloge sa savjetom o tome kako lakše zaspati i spavati kao top cijelu noć. U snimkama se ističe kako su to postigli zahvaljujući jednoj tableti magnezija pola sata do sat neposredno prije spavanja. Čini se da bi mogli biti u pravu.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako hrkanje kvari san

Pokretanje videa ... 01:14 Otorinolaringolog dr. Boris Šimunjak objašnjava zašto hrkanje može biti opasno za zdravlje | Video: Goran Stanzl/PIXSELL/RTL

- Magnezij je veoma važna mineralna tvar u regulaciji procesa spavanja, a znanstveno je dokazano kako nedostatak magnezija ljudima između ostalog može narušiti kvalitetu sna, komentira mag. nutricionizma Roko Marović, iz savjetovališta Nutrivision. Zbog čestih deficijencija magnezija u populaciji, suplementacija magnezijem itekako ima smisla, ali valja obratiti pozornost na oblik i dozu dodatka prehrani koji se koristi, kaže.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- U kontekstu pozitivnog učinka na san, suplementacija magnezij treonatom ili magnezij bisglicinatom ima najviše koristi. Razlog je što su ta dva oblik magnezija daleko najuspješnija u prolasku krv-mozak barijere i zaista dolaze do moždanih stanica. Nakon što se pola sata do sat vremena prije spavanja magnezij apsorbira u moždanim stanicama on aktivira parasimpatički dio centralnog živčanog sustava (kroz aktivaciju GABA-e (gaminoaminomaslačne kiseline), inhibiciju NMDA receptora, snižavanje razine hormona stresa (kortizola), a također vrlo vjerojatno pozitivno djeluje na melatonin (hormon sna) i na renin), izaziva učinak opuštanja, smirivanja, snižava tjelesnu temperaturu, što u konačnici dovodi do bržeg usnivanja i bolje kvalitete sna - pojašnjava sugovornik.

Preporučena dnevna doza magnezija kreće se oko 400 do 410 miligrama za muškarce, odnosno od 300 do 310 miligrama za žene, odnosno u prosjeku kreće 375 miligrama dnevno. S obzirom na to da kakao sadrži visoku dozu magnezija, pozitivan učinak na san možete imati i od šalice toplog kakaa prije spavanja.

U toj su kategoriji i indijski oraščići i bademi, pa ih možete grickati na večer. Slično je i sa bananom, dok su dobar izbor za večeru lososa ili skuše, koji sadrže i magnezij. No, ako se ne hranite kvalitetno, bavite se sportom ili težim fizičkim radom te ako imate česte glavobolje i bolove u mišićima, dobro je razmisliti o dodatku prehrani koji ga sadržava.

Foto: 123RF

Važno je držati se preporučene doze, jer je s magnezijem moguće i pretjerati. Među prvim simptomima koje ćete primijetiti su proljev i grčevi u trbuhu, dok se kod većih doza može javiti umor, crvenilo lica, zadržavanje tekućine, zbunjenost i depresija. U tom slučaju, odmah prestanite s korištenjem dodatka.