Savjeti stručnjaka: Kako djeci objasniti, umiriti ih i uključiti

Od ponedjeljka u Hrvatskoj neće raditi škole i vrtići i mnogi će se roditelji i djeca naći u situaciji da će na jednom novom emocionalnom ali i organizacionom nivou osjetiti trenutačnu društvenu krizu proizašlu širenjem COVID-19 virusa u Europi. Ovo je normalno i očekivano i trebat će koji dan da se svi prilagode novonastalim okolnostima.

O ovoj situaciji svakako je potrebno razgovarati s djecom svih uzrasta, ističu Sena Puhovski i Ivana Ćosić Pregrad za Zagrebačko psihološko društvo.

Ponekad među roditeljima možemo čuti stav da su djeca predškolske dobi premala da s njima razgovaramo 'jer ionako ništa ne razumiju', a za starije teenagere 'oni su veliki i onako sve znaju'. Potrebno je ipak, u krugu obitelji otvoriti razgovor o situaciji i pružiti djeci informacije, priliku za postavljanje pitanja kao i za podršku koju mogu pružiti primarno roditelji.

Objašnjenje je najvažnije

Djeci je potrebno objasniti zašto pojačano pazimo na higijenu, a ne samo nametnuti pravilo iz straha i panike a bez objašnjenja jer tada djeca zapamte paniku i strah, a ne i razlog, odnosno objašnjenje. Dakle potrebno je reći da postoji virus koji se zove COVID-19 koji se brzo širi zbog čega pokušavamo sve što možemo da ga u tome spriječimo. Kako znamo da se širi preko ruku, kašljanja i kihanja potrebno je posebno paziti na pranje ruku i način na koji kašljemo i kišemo.

Primjerice, djeci predškolske dobi na konkretan način pokazati zašto je važno držati se higijenskih preporuka. Primjerice staviti u prskalicu za vodu boju kako bi se pokazalo koliko daleko kapljice mogu ići, ruke posuti šljokicama i prvo probati oprati vodom, a zatim sapunom i vodom 20 sekundi pa će djeca vidjeti razliku

No, ako imate malu djecu, njima nije lako objasniti zašto ne mogu izaći van, u park, ili pozvati prijatelje na druženje. To sigurno neće biti lako, no savjetnica za roditeljstvo Rachel Fitz-Desorgher, inače stručna suradnica u emisiji za bebe, kaže da je u tom slučaju djeci najvažnije osigurati - rutinu.

Ne zaboravite na rutinu

- Stvorite nekakvu rutinu i držite je se što je više moguće. Djeci je to potrebno, jer ih to umiruje, kao i većinu odraslih, uostalom. Dakle: naviknite dijete na odlaske u krevet i ustajanje u isto vrijeme, kao i na obroke u određeno vrijeme i pobrinite se da se ta rutina održi. Ako je riječ o školarcu, pobrinite se da usvoji neko vrijeme za učenje te da ga se redovito drži.

- Iskoristite vrijeme koje provodite zajedno kod kuće da ga uključite u neke svakodnevne obaveze. Čak i djeca predškolske dobi mogu, na primjer, pomoći u prikupljanju rublja koje treba oprati, ili u tome da ga slože nakon što se osušilo. Dijete predškolske dobi može vam pomoći oko čišćenja salate, postaviti tanjure ili pomesti mrvice nakon obroka i slično. Tako ćete izbjeći to da većinu vremena gubi pred televizorom.

Vrlo je važno djeci na pravi način objasniti što se događa, kako bi mogli razumjeti koliko su stvari ozbiljne i zašto ste ostali kod kuće.

- Iskreno objasnite djetetu to zašto ste kod kuće. Odgovarajte na pitanja što jednostavnije i razumljivije djetetu, bez previše dramatiziranja. Nemojte skrivati svoju anksioznost, jer djeca to osjećaju. Ako osjetite da je dijete zabrinuto, prihvatite to kao normalno i pokušajte ga utješiti.

Recite mu da se i vi bojite, najviše zato što je riječ o novoj bolesti kod koje još ima nepoznanica, no - zagrlite dijete i recite mu da ste uvjereni da će biti sve u redu zato što se zajedno pridržavate pravila - savjetuje stručnjakinja.

- Kad jednom podijelite teške osjećaje, kao što su briga i strah u ovom slučaju, oni pomalo gube snagu i lakše nam se nositi s njima - dodaje.

Dogovorite se kako će im izgledati dani kad ne idu u školu

Ovo su savjeti ZGPD-a

Pitajte njih što bi im pomoglo i trebalo da se osjećaju mirnije, osobito ukoliko dio dana moraju provesti sama kod kuće i ako je to za njih relativno novo iskustvo

Dogovorite kako ćete komunicirati ako ste vi na poslu

Napišite im brojeve telefona bliskih osoba koje mogu nazvati ako se osjećaju uznemireno, a sami su kod kuće

Dogovorite plan dana i dnevne rutine uzimajući u obzir njihove želje i potrebe ali i obaveze poput škole i domaćih zadaća online

Posvetite dio dana prepričavanju toga kako je svima prošao dan, napravite zajednički obiteljski crtež, pjesmicu, vic, vježbu dana

Mlađoj djeci osigurajte dovoljno vremena i prostora za spontanu i nestrukturiranu igru, a starijoj kontakte s vršnjacima putem društvenih mreža. Ovo je krizna i neuobičajena situacija i u redu je uvesti neka nova pravila ili prilagoditi već postojeća kako bi lakše prošli kroz ovu situaciju.

Potaknite djecu da kontaktiraju s vršnjacima na one načine koji su prikladni situaciji: skype, poruke, online grupe i slično. Možete dati djetetu i neku bilježnicu u koju će bilježiti i crtati sve ono što bi željeli podijeliti i raditi s prijateljima a sada ne mogu.

Iskoristite vrijeme kod kuće za sve one stvari koje ste dugo željeli ali ne stižete: izvadite društvenu igru koju ste već neko vrijeme htjeli naučiti igrati, skuhajte jelo za koje treba više vremena, pogledajte crtić koji je djeci najdraži, slušajte priče za djecu (ima ih na YouTubeu), naučite djecu nešto što volite raditi, pričajte im o tome kako je bilo kada ste bili djeca…

