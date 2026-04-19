Savjeti stručnjaka uz koje ćete letjeti Ryanairom još jeftinije

Ljudi koji razmišljaju o povoljnom odmoru često se odlučuju za niskobudžetne aviokompanije poput Ryanaira. No, zbog trenutne situacije i rasta cijene goriva, karte su već poskupjele za barem 10 posto, a predviđanja kažu da će do ljeta porasti za još 20-30 posto.

Zato je sada važnije nego ikad letjeti pametno i ne trošiti dodatno novac tamo gdje to nije prijeko potrebno. Stručnjaci Which?-a podijelili su nekoliko savjeta koji će pomoći da planovi za ljeto budu jeftiniji nego inače.

Prvi savjet usmjeren je na odabir prave karte, jer zadane opcije poput Regular, Plus ili Family Plus često nisu najjeftinije. Which? napominje kako odabir osnovne karte i dodavanje sjedala ili torbi zasebno može uštedjeti četveročlanoj obitelji i više od 55 eura.

Najjeftinije karte često počinju već od 15 eura, ali broj karata po toj cijeni je ograničen pa je pametno rezervirati unaprijed. Izbjegavajte odabir sjedala koji se dodatno naplaćuje i pobrinite se da je vaša torba veličine koju propisuje Ryanair kako bi ju unijeli u kabinu bez dodatne naplate. Od nedavno su veličinu tih torbi povećali sa 40x20x20 na 40x30x20 cm.

Torbu izmjerite nakon pakiranja, jer će se vjerojatno raširiti i mogla bi premašiti dozvoljene mjere Ako je riječ o koferu, budite sigurni da se kotači mogu skinuti jer će s njima kofer gotovo sigurno viriti iz kaveza kojim se provjerava veličina. A tada ćete se suočiti s kaznom od 50 do 75 eura, ovisno o letu. Ak odlučite platiti za dodatnu torbu koju nosite u kabinu (55x40x20), ona ne smije biti teža od 10 kg, a svaki kilogram više stajat će vas 13 eura. Također, treba li vam dodatna prtljaga, kupite je online jer je jeftinije nego na aerodromu.

Možete komotno preskočiti i njihovo putno osiguranje te obavezno poništite oznaku s njihove zajamčene konverzije valuta. Istraživanje pokazuje da će vam biti puno bolje da prepustite konverziju valuta svojoj banci nego Ryanairu.

Ako vam nije ključno da zajedno sjedite na letu, uštedite novac i na odabiru sjedala. Često se dogodi da vas ipak stave zajedno, a ako ne želite riskirati mogli biste platiti od 7 do 20 eura, ovisno o mjestu koje birate.

Naše istraživanje pokazuje da je 62 posto ljudi koji nisu platili za odabir sjedala ionako sjedilo pored svojih suputnika u Ryanairu, dok je kod drugih aviokompanija to je bilo oko 90 posto - kažu stručnjaci s Whicha?

Oni koji često putuju, na Redditu tvrde da se pokušate čekirati što kasnije (check-ih se otvara 24 sata prije leta) jer se prvo dodjeljuju sjedala u sredini, kako bi se natjeralo više ljudi na kupovinu sjedala. No, ni to nije pravilo.