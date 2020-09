Savjeti za žene: 'Seks za jednu noć može biti odlično iskustvo'

<p>- Žene trebaju odlučniji pristup u ostvarivanju svojih seksualnih želja. Prije 50 godina to nisu mogle, stoga se moderne žene trebaju za to pobrinuti. One trebaju znati kako funkcionira njihovo tijelo i što ih uzbuđuje te to sve podijeliti s partnerom. Time mu pokazujete kako imate potpuno povjerenje u njega - govorila je dr. <strong>Shirley Zussman</strong>, poznata seksualna terapeutkinja u New Yorku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ženama je savjetovala:</p><h2>Seks treba biti na prvom mjestu</h2><p>Užurbani način života šteti seksualnom, pa se ljudima često dogodi da zaborave koliko se već dugo nisu seksali. Seks zbližava, a ako ne možete pronaći vremena jednostavno napravite kalendar vrućih susreta.</p><h2>Pripremite utočište za seks</h2><p>Poslovno okruženje polako se uvuklo u spavaću sobu u kojoj se nalaze računala, TV i mobiteli. To remeti seksualni život i podiže razinu stresa. Stoga je to sve najbolje maknuti i stvoriti romantično okruženje u kojem se možete u potpunosti posvetiti sebi, piše <a href="http://www.womenshealthmag.com/sex-and-relationships/sex-tips-from-a-100-year-old-sex-therapist" target="_blank">Women's Health</a>.</p><h2>Fantazije su dobrodošle</h2><p>Podići temperaturu u spavaćoj sobi ne treba značiti da morate kupiti seksi igračke ili vibrator, već mogu poslužiti i male stvari poput čipkastog donjeg rublja. Sama činjenica da se trudite partnera će uzbuditi, a pomoći mogu i fantazije. Ono što se odvija u vašoj glavi, a pomaže vam u krevetu dobrodošla je strategija.</p><h2>Žene uzbuđuje i sado-mazo</h2><p>Istraživanja su potvrdila da žene uzbuđuju vezivanje i sado-mazo igrice, pa ne čudi što je knjiga "50 nijansi sive" postala pravi hit. Sasvim je u redu probati nešto takvo, ako vas to zanima. To samo može dodatno začiniti vaš seksualni život.</p><h2>Seks za jednu noć može biti odlično iskustvo</h2><p>Seks za jednu noć može biti fantastično iskustvo, rekla je dr. Zussman. Možda ne toliko ispunjavajuće kao seks u predanoj vezi, ali odličan izbor ako je to ono što obje strane traže. Važno je samo koristiti zaštitu.</p><h2>Nemojte zaboraviti na predigru</h2><p>Oralni seks i nježno dodirivanje osnova je dobrog seksa zato što su brojne erogene zone nevezane uz samu penetraciju. Predigra čini pola seksa i ne smije se je podcjenjivati.</p><h2>Nemojte brinuti o seksu, djelujte</h2><p>Ako se bojite da će seks postati sporedna stvar u vašim životima, stavite seks na prvo mjesto. Seksualna želja je kod žena osobito jaka što znači da one mogu pomoći svojim partnerima da ni njihova ne jenjava.</p>