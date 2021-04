Osim slatkih palačinki, koje se pune raznim namazima, sladoledom, kockama svježeg ili kandiranog voća, ribanim orašastim plodovima, rastopljenom čokoladom ili samo posipaju šećerom, vrhunske delicije dobit ćete nadjenete li ih slanim sastojcima.

Ove su gastronomske slastice vrlo ukusne na slatke, ali i slane kulinarske načine .

Višak palačinki nemojte baciti

Narežite ih na trake i ubacite u juhe i variva. Takvi rezanci su odlični i popečeni na krušnim mrvicama, a kako bi bili aromatičniji, u smjesu se dodaje sitno sjeckani kopar, muškatni oraščić ili sir. I tijesto za lazanje zamijenite palačinkama. Premazujte ih bolognese umakom i bešamelom, a umjesto u pecivo, hrenovke za hot-dog zamotajte u deblje pečene palačinke.

I ako ponestane jaja možete ispeći palačinke

Izmiksajte bananu, dodajte, mlijeko, brašno, šećer i sol. Sve dobro izmiješajte, a za bolju aromu ubacite i prstohvat cimeta. Umjesto kravljeg mlijeka iskoriste domaće od badema. Šalicu badema namočite i neka odstoji preko noći. Stavite u blender pa dodajte litru vode i malo soli. Miksajte dok ne postane vodenasto. Procijedite kroz gazu dva ili tri puta.

Odlično je i kokosovo mlijeko koje pripremite tako da šalicu kokosova brašna izblendate s dvije šalice vode. Dodajte mahunu vanilije i procijedite kroz gazu. Višak smjese iskoristite za malezijske “čipkaste” palačinke. Ulijte smjesu u praznu i očišćenu bočicu od kečapa i izlijte je u zagrijanu tavu oblikujući mrežu. Napunite je kuhanim povrćem ili mesom, a takve palačinke mogu zamijeniti i kruh za sendviče.

Palačinke kao glavno jelo, doručak ili desert: Recepti

Proteinske palačinke

Doda li se proteinski prah u smjesu, palačinke su odlična hrana za sportaše, kaže Ivan Milković, vlasnik zagrebačke palačinkarnice Milky Whey. Proteinske palačinke se pripremaju od integralnog brašna, proteinskog praha i malomasnog mlijeka, a pune se čime god poželite. Palačinke možete dovršiti i u tosteru. Ispecite palačinke, ali tek toliko da se ne raspadaju. Savinite ih, napunite sastojcima za nadjev (sir stavite samo na sredinu da ne iscuri) i stavite palačinku u nauljeni toster. Pecite oko dvije minute.

Slatke i slane torte od palačinki

Francuzi ih obožavaju i nazivaju ih “mille crepe”. “Mille” znači “tisuću”, a to označava puno slojeva palačinki u ovom super jednostavnom jelu.

Redajte palačinke i premazujte ih omiljenom kremom, a za kraj ih možete preliti čokoladom. Smjesa se priprema i od mesa - poput jetrica. Za maštoviti slatki kolač premazujte ih čokoladom ili marmeladom pa zatim složite u četvrtasti kalup, prelijte pudingom od čokolade, zatim složite novi red palačinki pa preko njih puding od vanilije. Hladan kolač ravnomjerno premažite tučenim slatkim vrhnjem i izrežite na kocke.

Rolane i nadjevene palačinke narežite i na tanje ploške pa ih složite jednu do druge na dno kalupa za pite. Omiljeni kolač također može poslužiti kao ideja za nadijevanje - bilo da je riječ o kremi za cheesecake, kremšnite, tiramisu ili baklavu. Pomiješajte orahe, krušne mrvice i šećer te ostavite sa strane. Rastopite maslac ili margarin te pomiješajte s uljem i medom. Palačinke slažite jednu na drugu premazujući ih nadjevima pa zapecite.

Terrina s gljivama

Obložite palačinkama kalup tako da padaju preko ruba. Nadjenite pirjanim gljivama, povrćem i usitnjenim mesom, prelijte temeljcem te preklopite krajeve. Dobro ohlađenu terrinu izvadite iz kalupa i režite na ploške.

Lazanje od palačinki s mozzarellom

Sastojci: 400 g blitve, luk, češanj češnjaka, 100 g ricotte, maslinovo ulje, sol, papar, 80 g mozzarelle; palačinke; 300 g brašna, 2 dl mlijeka, 3 jaja, dl mineralne vode, žlica ulja, sol

Priprema: Pripremite smjesu za palačinke i ispecite ih. Kuhajte blitvu u zavreloj vodi na laganoj vatri 10 minuta. Ocijedite je, nasjeckajte te popržite s lukom i češnjakom. Maknite s vatre, posolite, popaprite i umiješajte ricottu. Premazujte palačinke nadjevom od blitve i sira, slažite jednu na druge, a zadnju pospite ribanom mozzarellom. Zapecite u zagrijanoj pećnici na 200°C, dok se sir ne rastopi i zarumeni.

Rolice s dimljenom šunkom i sirom

Sastojci: 4 jaja, 350 g brašna, 100 g špinata, češanj češnjaka, muškatni oraščić, sol, 3 dl mlijeka, 2 dl mineralne vode, 10 ploški sira, 10 ploški dimljene šunke, umak od rajčice

Priprema: Pripremite smjesu za palačinke od brašna, jaja, soli, mlijeka i mineralne vode. Ako je smjesa prerijetka dodajte još brašna, a pregustu razrijedite s još mlijeka. Ispecite palačinke. Popržite špinat i usitnjeni češnjak. Pirjajte dok tekućina ne ispari, začinite i na svaku palačinku posložite po cijeloj dužini plošku sira, šunke i špinat. Zamotajte, prerežite na pola i poslužite u umaku od rajčice.

Svežnjići s mandarinama

Sastojci: smjesa: 150 g brašna, 2 žlice kakaa, žličica praška za pecivo, 2 žlice šećera, jaje, 2 i 1/2 dl mlijeka, sol; nadjev: 300 g mandarina, 1/2 žlice vanilin šećera, žlica gustina, žličica likera od naranče, 300 g čokolade za kuhanje, 5 dl mlijeka

Priprema: Umutite smjesu i ispecite palačinke. Od korice mandarina izrežite nekoliko trakica. Zakuhajte naribanu čokoladu i polovicu mlijeka. U preostalom mlijeku rastopite gustin te ga sa šećerom umiješajte u čokoladu s mlijekom. Dodajte liker i miješajte dok se umak ne zgusne. Maknite s vatre i miksajte dok smjesa ne postane glatka. Svaku palačinku premažite s čokoladnim nadjevom i posložite mandarine. Zamotajte i učvrstite koricom.

Debeljuškaste crne palačinke

Sastojci za smjesu: 200 g glatkog brašna, 200 g oštrog brašna, 300 ml mineralne, 300 ml mlijeka, malo soli, 2 jaja, 30 g kakaa, 3 žlice meda, sjeckani orašasti plodovi

Priprema: Pomiješajte obje vrste brašna te izmiješajte pjenjačom s ostalim sastojcima za smjesu. Ostavite je u hladnjaku desetak minuta pa izvadite i ostavite na sobnoj temperaturi još toliko. Ispecite male i deblje palačinke te prelijte medom i posipajte orašastim plodovima. Umjesto meda poslužit će i preljev od višnje ili karamele.

Palačinke od zobenih pahuljica

Sastojci: 30 g zobenih pahuljica, 1 zrela banana, 1 jaja, ½ žličice praška za pecivo, ¼ žličice mljevenog cimeta

Priprema: U blender ubacite zobene pahuljice, bananu, jaje, prašak za pecivo i cimet. Izblendajte u glatku smjesu. Zagrijte kokosovo ulje ili maslac na tavici. Žlicom prebacite tijesto. Pecite palačinke tako dugo dok se ne stvore mjehurići, a zatim ih preokrenite. Bit će u potpunosti pečene za manje od dvije minute.

Palačinke sa sirom, špinatom i rajčicama

Sastojci: 150 g nasjeckanog smrznutog špinata, 250 g ricotta svježeg sira, malo više svježe ribanog muškatnog oraščića, 2 žlice umaka od rajčice (gotovi umak za tjesteninu), 1 žlica ribanog cheddara, parmezana ili Gruyère sira, sol po potrebi, 6 palačinki

Priprema: Napravite malo gušću smjesu za palačinke, slanu varijantu, i ispecite šest komada. Potom upalite pećnicu da se zagrije na 200 stupnjeva. Špinat odmrznite u mikrovalnoj pećnici, ostavite da se ohladi 1 do 2 minute pa iz njega istisnite što više tekućine. Nakon toga ga pomiješajte s ricottom, muškatnim oraščićem i malo soli. Nadjenite palačinke tom smjesom špinata, zarolajte ih i složite na protvan. Potom ih prelijte umakom od rajčice i na to stavite naribani sir. Pecite 15 do 20 minuta.

Palačinke s tikvicama

Sastojci: (*šalica od 2,4 dl) 1 šalica integralnog brašna, 1/4 žličice soli, 1/2 žličice sode bikarbone, 1 žličica cimeta, 1/8 žličice muškatnog oraščića, 2 velika jaja, 2 žlice maslinovog ulja, 2 žlice šećera, 2 žlice mlijeka, 2 žlice jogurta, 1/2 žličice ekstrakta vanilije, 1 do 2 šalice usitnjenih tikvica.

Priprema: U zdjeli pomiješajte brašno, sol, sodu bikarbonu, cimet i muškatni oraščić. U drugoj mutite jaja, ulje, šećer, mlijeko, jogurt i vaniliju dok ne postanu glatka smjesa. Dodajte tikvice, promiješajte pa ubacite suhe sastojke. Zagrijte tavu, premažite s malo ulja i pecite palačinke. Imajte na umu da ove palačinke moraju biti malo deblje od onih na koje smo navikli. Poslužite ih s jogurtom i bobičastim voćem ili omiljenim preljevima za palačinke,

Rolice s mascarponeom

Sastojci: 50 g brašna, 30 g kakaa, 3 žličice praška za pecivo, 100 g šećera, 2 jaja, 3 dl mlijeka, 2 dl sirutke, 60 g maslaca; krema: 250 g mascarponea, 50 g bijele čokolade, 2 jaja, 3 dl vrhnja, 5 žlica šećera u prahu

Priprema: Izmiješajte brašno, prašak za pecivo, prstohvat soli, šećer i kakao. Izmiješajte jaja, mlijeko, sirutku i otopljeni maslac te dodajte brašno s kakaom. Pomiješajte mascarpone i žumanjke. Zagrijte na pari i dodajte ribanu čokoladu. U ohlađenu smjesu umiješajte tučeno vrhnje i snijeg od bjelanjaka i šećera. Napunite palačinke.

Neodoljivi nadjevi: