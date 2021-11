Ako ste vidjeli i jednu sliku Sare Jessice Parker na setu filma Sex and the City, znat ćete da se Carrie Bradshaw brine o svojoj koži itekako. Sada u svojim 50-ima, njezina koža zaista izgleda lijepo i njegovano. Ali kako? Kako starimo, naša se koža mijenja, od slabljenja razine kolagena i elastičnosti do pojave finih linija i bora. U nastavku pročitajte kako izgleda savršena rutina njege kože za žene od pedeset i nešto godina.

Što se događa sa ženskom kožom kako starimo? Bez obzira na to kako se osjećate kada starite, starenje je neizbježno. I dok zasigurno postoji nešto lijepo u tome da vidimo tragove dobro proživljenog života urezane na našim licima, također dobro je znati i voditi brigu o našoj koži.

- Starenje je složena biološka funkcija koja utječe na sve organske sustave tijela - kaže dr. Anjali Mahto, dermatologica.

Što se tiče naše kože, najvećeg organa našeg tijela, njezin se utjecaj može očitovati u suhoći, pigmentaciji, finim linijama i borama, kao i crvenilu, tankoj koži ili razvoju benignih i kancerogenih kožnih izraslina. To se svodi na dvije stvari: pad broja i aktivnosti stanica kože i snižavanje razine estrogena što je naravno simptom menopauze.

- Estrogen je neophodan za hidrataciju kože jer poboljšava proizvodnju ulja, povećava zadržavanje vode u stanicama kože i poboljšava funkciju barijere kože - kaže Mahto.

Nizak nivo estrogena rezultirat će stanjivanjem kože zbog gubitka kolagena, odgođenog zacjeljivanja rana i smanjenog imunološkog nadzora kože, što će rezultirati razvojem kožnih lezija, crvenila i osjetljivosti.

Kako žene starije od 50 godina trebaju brinuti o svojoj koži?

Iako su učinci starenja neizbježni, postoje proizvodi, tretmani i holistički postupci koje žene mogu usvojiti kako bi podržale zdravlje i funkciju svoje kože.

Krema za sunčanje

Jedan od najčešćih uzroka starenja su oštećenja od sunca i izlaganje ultraljubičastom zračenju. Zbog toga, kada je u pitanju zaštita vaše kože, najvažnija stvar koju možete učiniti je namazati lice zaštitnim faktorom.

- Dnevna krema za sunčanje širokog spektra za smanjenje rizika od daljnjeg starenja kože i razvoja raka kože ključna je tijekom dana - kaže Mahto.

Potražite proizvode koji štite i od UVA i od UVB zraka i imaju SPF od preko 30 (čak i u zimskim mjesecima) i veći ako planirate vanjske aktivnosti kao što su vrtlarstvo ili plivanje. Ako boravite u zatvorenom prostoru, nanošenje kreme za sunčanje kao dio vaše jutarnje rutine trebalo bi biti dovoljno. Ako ostajete vani, trebali biste se češće mazati.

Hidratacijska krema

Kako starimo, naša koža postaje suša jer naša epidermalna barijera slabi, što nas čini manje sposobnim za zadržavanje vlage.

- Ključno je uključivanje proizvoda koji su usmjereni na hidrataciju kože - kaže Faye Purcell, kemičarka.

Sastojci na koje treba obratiti pažnju su ceramidi, glicerin, shea maslac i masne kiseline, koje se mogu nanijeti za dodatnu vlagu ili ih možete koristiti kao serume.

Sredstva za čišćenje

Kako starimo, naša koža postaje osjetljivija, stoga potražite nježne sastojke u sredstvima za čišćenje. Odlučite se za nježna sredstva za čišćenje bez mirisa koja neće poremetiti barijeru kože i koja neće izazvati iritaciju.

Još jedna stvar koju treba imati na umu je temperatura vode.

- Kada perete lice, koristite mlaku vodu, a ne toplu - kaže Purcell.

Retinol

- Korištenje retinoida na recept noću može pomoći u povećanju proizvodnje kolagena u koži. Ovo je posebno važno jer se oko 30 posto kolagena u dermisu gubi u prvih pet godina nakon menopauze - kaže Mahto.

Peptidi

Ako je retinol previše grub za vašu kožu, razmislite o proizvodima koji sadrže peptide. “

- Peptidi potiču proizvodnju kolagena, koji može povećati čvrstoću i elastičnost kože, što ih čini nježnom, ali učinkovitom alternativom retinolu, koji može pogoršati suhoću uzrokovanu starenjem - kaže Purcell.

Promijenite i način života

Iako se može činiti očitim, održavanje zdravlja vaše kože nadilazi tretmane i proizvode – nema smisla graditi savršenu rutinu njege kože ako je vaš način života nezdrav. Održavanje općeg zdravlja jednako je važno.

Spavanje

Najvažnija stvar koju možete učiniti za svoje zdravlje je osigurati dovoljno sna. Mahto preporučuje osam sati po noći, ako je moguće.

Smanjenje stresa

Poput nedostatka sna, visoka razina stresa također može pogoršati učinke starenja. Kako biste upravljali stresom, razmislite o jogi, meditaciji ili vježbama disanja.

Vježbajte

Kako starimo, tjelovježba je sve važnija, ne samo za prevenciju bolesti, već i za jačanje mentalnog zdravlja, kognitivne funkcije i dobrobiti.

Dijeta i suplementi

- Ženske prehrambene potrebe mijenjaju se kasnije u životu. Bilo da je to rezultat sporijeg metabolizma, menopauze i hormonalnih promjena, mnoge žene u pedesetim godinama općenito će zahtijevati manje kalorija, ali trebaju dodatne hranjive tvari za podršku cjelokupnom zdravlju - kaže Lola Biggs, dijetetičarka.

Najvažniji hranjivi sastojci uključuju vitamin D, proteine, kalcij i vitamine B, koje možete dobiti kombinacijom dodataka i namirnica poput gljiva, mlijeka, lisnatog povrća i soka od naranče obogaćenog kalcijem.

prehra

Ostale namirnice uključuju losos, koji ne samo da je bogat bjelančevinama nego je i izvrstan izvor omega 3 i masnih kiselina; mahunarke, koje pomažu u zaštiti tijela od bolesti; orasi, koji održavaju srce zdravim; kurkuma, koja je snažan antioksidans i protuupalna i dokazano podržava zdravlje zglobova i mozga; i borovnice, koje pomažu jačanju kognitivne funkcije.

- Probajte smanjiti ili izbjegavajte prerađenu hranu i meso i smanjite unos soli, koja je povezana s visokim krvnim tlakom - upozorava Biggs, piše Vogue.