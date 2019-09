Savršeno skuhana riža: Tajna se krije u pravom omjeru vode

Danielle Centoni iz Portlanda u SAD-u otkriva tajnu savršeno pripremljene riže u svojoj novoj kuharici 'Fried Rice: 50 Ways to Stir Up the World’s Favorite Grain' (Pržena riža: 50 načina kako oduševiti svjetski najdražom žitaricom). Ona tvrdi da je najčešće korištena metoda kuhanja u omjeru 2:1 pogrešna i to je razlog zašto mnogim domaćicama riža bude prekuhana.

Kaže da su i na pakiranjima riže često krive upute jer se savjetuje dodavanje prevelike količine vode pa ona nakon kuhanja bude kašasta.

- Kada pak savjete potražite na webu, nailazite na različite teorije i mišljenja. Ono što sam ja otkrila je to da je omjer vode i riže 1:1 savršen uz mali dodatak ako se u obzir uzme isparavanje vode. Kuhanje na taj način neće rezultirati ljepljivom kašom - objasnila je Danielle i dodala da količina vode koja se dodaje mimo tog omjera ovisi o tome koliko dugo je potrebno rižu kuhati i svaka domaćica bi to trebala procijeniti sama.

Po njezinom iskustvu, bijela riža se skuha brzo pa je dovoljno 3/4 šalice vode na omjer 1:1. Na primjer, kuhate li šalicu riže tada u nju dodajete 1 i 3/4 šalice vode. Ukoliko kuhate dvije šalice riže, tada trebate 2 i 3/4 vode, pojasnila je.

Smeđoj riži je potrebno otprilike dvostruko vrijeme da bi bila kuhana kako treba pa je važno dodati više vode predviđene za isparavanje. Njezina preporuka je dodavanje jedne do 1 i 1/4 šalice vode na temeljni omjer 1:1. Dakle, na šalicu smeđe riže trebate dodati 2 do 2 i 1/4 vode. Na dvije šalice količina vode se povećava i to na način da uspete 3 do 3 i 1/4 vode. Foto: Dreamstime

Danielle je napomenula da se smeđa riža može kuhati i u većoj količini vode poput tjestenine i na kraju ocijediti.

Otkrila je i treba li rižu ispirati

Mnoge domaćice pomalo su u dilemi - isprati rižu pod vodom prije kuhanja ili ne? Danielle savjetuje ispiranje kako bi se uklonio suvišni škrob kako ne bi kasnije bila ljepljiva, posebno ako rižu prije ulijevanja vode želite prepržiti jer će na taj način svako zrno biti lijepo odvojeno, što je savršeno za ukusan rižoto.

Napomenula je kako s ispiranjem riže ne treba pretjerivati i očekivati da to treba raditi sve dok voda ne bude posve bistra. Dovoljno je nekoliko ispiranja kako bi se uklonio najveći dio škroba.

Kako savršeno skuhati bijelu i smeđu rižu?

BIJELA RIŽA

Nakon što ste rižu isprali stavite je u lonac sa debelim teškim dnom pa dodajte vodu i žličicu košer soli (manje je rafinirana i krupnija morska sol) na svaku šalicu riže koju planirate kuhati, znači - jedna šalica riže, jedna žličica soli. Kuhajte je na srednje jakoj temperaturi uz miješanje kako se ne bi zalijepila. Potom stavite poklopac i skroz smanjite temperaturu. Kuhajte tako 15 minuta.

Nakon toga uklonite lonac sa štednjaka, skinite poklopac i prekrijte ga čistom kuhinjskom krpom. Ostavite tako 10 do 15 minuta kako bi para napravila svoje. Na kraju prođite vilicom kroz rižu kako bi razdvojili zrna te poslužite. Ostatke riže dobro ohladite prije stavljanja u hladnjak, savjetuje Danielle.

SMEĐA RIŽA

Kod kuhanja smeđe riže slijedite upute kao i kod bijele uz dodatak veće količine vode kako je ranije objašnjeno, jer se kuha duže. Kuhajte je 25 do 30 minuta pa uklonite sa štednjaka i prekrijte krpom kao što je savjet i za bijelu rižu, prenosi oregonlive.com.

