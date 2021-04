Na savršenom grill-jelovniku uz bok mesu i ribi ponosno stoje povrtnice - osim kralja patlidžana na roštilju se peku rajčice, luk, ali i ananas. Za roštilj uvijek planirajte oko 250 g mesa bez kosti po osobi, a za ribu je dovoljno od 300 do 400 g.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dok se odresci peku, ne probadajte ih vilicom jer će izaći sokovi. No kako bi bili što ukusniji, marinirajte ih u ulju, bijelom octu, bijelom vinu, češnjaku, Vegeti, papru, šećeru, origanu i majčinoj dušici. Zatim ih stavite u vrećicu, polijte marinadom, zatvorite i ostavite u hladnjaku preko noći.

Tvrđa mesa poput govedine i junetine ostavite barem 24 sata. Piletina će biti odlična marinirate li je u ulju, limunovu soku, luku, soli, papru, crvenoj paprici i peršinu, a u hladnjaku je čuvajte barem četiri sata. A ribu je dovoljno posoliti i popapriti prije pečenja, no može se i marinirati.

Savjeti

Teletina, piletina i riba peku se na umjereno zagrijanom roštilju, a za junetinu i svinjetinu potrebna je viša temperatura. Za pripremu goveđeg odreska važno je zagrijati roštilj na temperaturu višu od 250°C. Manje komade treba brzo ispeći, a veći i deblji komadi moraju se peći dulje, sporije i na nešto nižoj temperaturi.

Šareni prilozi

Niskokalorično i ukusno, povrće s roštilja priprema se vrlo brzo, a osim što je idealan prilog mesu i ribi, zbog specifičnog okusa pristaje i u ulozi glavnog jela.

Prije pečenja povrće je preporučljivo premazati maslinovim uljem, a nakon što je gotovo, možete ga obogatiti začinima poput ružmarina, bosiljka, origana ili peršina.

Želite li isprobati nešto drukčije, pripremite slatki roštilj. Za njega je najbolje upotrijebiti tvrđe voće poput jabuka, ananasa i krušaka, koje zadržava okus i oblik. Prije pečenja odstranite koštice i narežite voće na manje komade. Kako bi bilo sočnije, ostavite ga da se 20 minuta namače u vodi s limunom.

U marinadu idu senf, med...

Janjetinu i teletinu preporučljivo je marinirati od četiri do šest sati, svinjetinu i perad od dva do četiri sata, a ribu i povrće od pola sata do sat. Uz ključna tri sastojka marinada može sadržavati med, hren, senf, tabasco…

Oplemenite okus jelima

Marinade za roštilj pripremaju se od kiselina (ocat ili limunov sok), ulja (maslinovo, biljno...) i začina, ovisno o jelu koje se priprema. Kiseline čine meso mekšim, ulja čuvaju izvorni okus, a začini ga dodatno obogaćuju.

Voće na umjerenu vatru

Voće za roštilj trebalo bi biti svježe, a prije pečenja dobro ga je nakapati s nekoliko kapi maslinova ulja. Peče se na srednje jakoj vatri, a da se ne bi lijepilo, grill-rešetku preporučljivo je premazati maslacem.

Argentinski odrezak s umakom chimichurri

Sastojci: 4 goveđa odreska, stručak peršina, 1/2 žlice crvene paprike, 2 lovorova lista, 6 češnjeva češnjaka, dl šalice vinskog octa, 1 i 1/2 žličica origana, 0,125 dl maslinova ulja, sol, 1/2 žličice papra

Priprema: Za umak pomiješajte peršin, papriku, lovor, vinski ocat, bijeli luk, origano, ulje, papar i sol te sve miksajte dok se sastojci ne sjedine. Pripremljeni umak u zatvorenoj posudi u hladnjaku možete čuvati do šest mjeseci. Odrezak pecite na roštilju na jakoj vatri dok ne dostigne željeni stupanj pečenosti. Zatim ga posolite i ostavite da odstoji desetak minuta. Svaki odrezak prelijte žličicom, dvije umaka chimichurri te odmah poslužite.

Pikantni pileći bataci u narančinu soku

Sastojci: 750 g bataka i zabataka; Marinada: 2 dl narančina soka, dl limunova soka, malo naribane limunove kore, 1/2 žličice papra, 1/2 žličice senfa, 2 žlice maslinova ulja.

Priprema: Narančin i limunov sok pomiješajte sa senfom, začinima, uljem i limunovom koricom. Papirnatim ubrusom osušite oprano meso i stavite u marinadu. Posudu prekrijte folijom i ostavite u hladnjaku barem dva sata. Meso zatim lagano pecite na roštilju povremeno ga premazujući ružmarinovom grančicom umočenom u maslinovo ulje.

Sočne tikvice, patlidžan i mini rajčice s grilla

Sastojci: paprika, glavica luka, tikvica, minirajčice, patlidžan, 3 češnja češnjaka, maslinovo ulje, sol, papar

Priprema: Povrće narežite na kriške ili četvrtine. Kako se ne bi lijepilo za grill, prije pečenja premažite ga uljem. Zagrijte roštilj na temperaturu srednje jačine. Kako biste lakše okretali povrće, nanižite ga na ražnjiće. Često okrećite premazujući povrće maslinovim uljem.

Rolice od patlidžana

Sastojci: 2 patlidžana, 3 češnja češnjaka, sol, papar, bosiljak, dl maslinova ulja; Nadjev: 250 g mekog sira, žlica milerama, žličica crvene paprike, sol, papar

Priprema: Patlidžane narežite na ploške. Posolite i ostavite 15 minuta da otpuste vodu te ih osušite ubrusom. Miješajući ulje i začine, napravite premaz za patlidžane te njime namažite svaku krišku s obiju strana. Sastojke za nadjev pomiješajte u smjesu. Pečene patlidžane nadjenite i zarolajte.

Voćni ražnjići s piletinom

Sastojci: 3 filea pilećih prsa, 10 šampinjona, 2 luka, svježi ananas (ili iz konzerve), 0,6 dl octa, 0,6 dl sojina umaka, 0,3 dl ulja, 0,3 dl meda, 200 g slanine

Priprema: Pomiješajte sojin umak, ocat, med, ulje i luk. Dodajte gljive i piletinu te marinirajte 60 min. Zagrijte roštilj. Izvadite meso i gljive iz marinade. Stavite u tavu i pirjajte deset min. Komadiće piletine omotajte slaninom pa slažite na ražnjiće s gljivama i ananasom. Pecite 15 min premazujući marinadom.

Grilani krumpiri

Sastojci: 4 velika krumpira, 8 svježih grančica ružmarina, dl ekstra djevičanskog maslinova ulja sol, papar.

Priprema: Razrežite krumpire, premažite ih uljem te začinite solju i paprom. Rešetku roštilja premažite uljem te na nju posložite polovice kojima ste dodali grančice ružmarina. Krumpire pecite na izravnoj vatri od 20 do 30 minuta, sve dok nožem ne uspijete “meko” prodrijeti u najdeblji dio krumpira. Maknite ružmarin i poslužite.