Saznajte što ste po slavenskom horoskopu: Kojem slavenskom bogu pripadate i što to znači?

U Slavenskom božanskom horoskopu godišnji solarni ciklus počinje proljećem, a sastoji se od više vremenskih perioda od kojih je svaki pod patronatom božanstva zaduženog za povezivanje čovjeka i prirode.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata/pixsell

Prema datumu rođenja odredite kojem slavenskom božanstvu pripadate i što to znači:

od 21. ožujka do 20. travnja - Jarilo (Juraj)

od 21. travnja do 21. svibnja - Lada

od 22. svibnja do 02. lipnja - Lejla

od 03. lipnja do 12. lipnja - Kostroma

od 13. lipnja do 21. lipnja - Dodola

od 22. lipnja do 05. srpnja te

od 8. srpnja do 22. srpnja - Veles (Volos, Voloh)

od 06. srpnja do 07. srpnja - Kupalo

od 23. srpnja do 23. kolovoza - Dajbog (Dabog, Daždbog, Daba)

od 24. kolovoza do 08. rujna - Maja

od 09. rujna do 11. rujna - Rožanica

od 12. rujna do 27. rujna - Mokoš

od 28. rujna do 15. listopada - Svarožić

od 16. listopada do 01. studenog - Morana

od 02. studenog do 22. studenog - Simargl

od 23. studenog do 30. studenog - Zima

od 01. prosinca do 10. prosinca - Virgona

od 11. prosinca do 23. prosinca - Kračun

od 24. prosinca do 20. siječnja - Perun

od 21. siječnja do 20. veljače - Stribog ((Stribor)

od 21. veljače do 20. ožujka - Rod

Foto: Dreamstime_

Jarilo (Juraj)

On je u slavenskoj mitologiji bog proljeća, proljetne vegetacije i plodnosti. Rođeni u ovom periodu ostavljaju dojam da su jednostavni, a zapravo posjeduju nesalomljivi temperament i veliku snagu koja je u stanju ukloniti sve prepreke koje im se nađu na putu. Radi se o pojedincima koji kao da zauvijek ostaju mladi, vole život i uživaju u njemu punim plućima. Vrlo su disciplinirani, marljivi, a svijet gledaju otvorenog uma. Imaju dobre predispozicije za postati dobar politički vođa jer su u stanju oko sebe okupiti i organizirati veliki broj ljudi. Cijene dobrotu i poštenje, imaju veliko srce, ali kada se naljute znaju postati strašni - poput prvih proljetnih oluja. Radi se o tipovima pojedinaca koji su vrlo strastveni, brzo se zaljube, romantični su, no vrlo nestabilni u ljubavi jer su prepuni seksualne energije koja ih gura u naručje drugih.

Lada

Ona je božica proljeća, ljubavi i ljepote. Prema legendama, Lada je zaštitnica žena, braka, ljubavi, djece, žetve i plodnosti, a zovu je i božicom ljubavi te utjehe koja oko sebe širi toplinu i udobnost. Rođeni u ovom periodu godine ne bi trebali strahovati od samoće jer oko sebe stvaraju toplo, ugodno i zabavno okruženje, poput božice Lade. Ali, znaju biti i pomalo nemirni, tvrdoglavi, ponekad arogantni i vrlo samopouzdani. Ipak, iza sve te teatralnosti krije se nježna priroda, ranjivost, suosjećanje... Radi se o pojedincima kojima je estetika izuzetno važna, vrlo su maštoviti i intuitivni. Uživaju kada su u prirodi okruženi cvijećem i mirisom zemlje, a najviše im odgovara živjeti u skladu s prirodom. Praktični su i jako dobri u poslovima koji se rade rukama. Obiteljski su tipovi, a kada nekoga zavole, to je za cijeli život.

Lejla

Ona je boginja neba koja je mirila posvađane parove, branila čast braka, kažnjavala poroke i podizala svijest o dobroti i toleranciji. Pojedinci rođeni pod njezinim patronatom imaju dobar smisao za humor, vrlo su okretni i inteligentni. Njihov um radi brzo i blistavo poput munje, a po prirodi su živahni i hiroviti tako da nisu nikada dosadno društvo. Imaju dobro srce, spremni su pomoći i vrlo hrabri, no ponekad znaju biti i nestabilni te razdražljivi. Kada se radi o romantičnim trenucima, rođeni u ovom periodu razloga za brigu nemaju jer, prema legendama, božica Lejla uvijek pomaže u ljubavi.

Kostroma

Blizanci Kostroma i Kupalo bili su razdvojeni brzo nakon rođenja te nisu znali jedno za drugo. Kada su bili dovoljno stari za ulazak u brak, upoznali su se slučajno i vjenčali, ali kada su kasnije saznali da su brat i sestra, tragično su preminuli. Bogovima je to bilo žao pa su ih pretvorili u cvijeće. Kostroma su stari Slaveni štovali kao utjelovljenje proljeća i plodnosti. Rođeni u ovom periodu su vrlo talentirani u verbalnom izražavanju pa su skloni književnosti. Oni osjećaju vibracije svemira i vjeruju onome što osjete u sebi. Vole život i uživaju u svakom trenutku, znatiželjni su, praktični i nikada ne bježe od nepoznatog, naprotiv, suočavaju se jer žele biti pobjednici. Jako su veseli i pozitivni, vole se smijati i takvog su ugodnog karaktera da ih je teško zaboraviti. Radi se o pojedincima koji znaju imati puno prijatelja, a obitelj osnivati u kasnijem periodu života. Nerijetko su to obitelji u kojima bude puno djece.

Foto: 123rf

Dodola

Ona je staroslavenska božica kiše i supruga vrhovnog boga Peruna, boga munja i gromova. Prema starim vjerovanjima, kada pada kiša, to zapravo Dodola muze svoje nebeske krave, a svako proljeće leti iznad polja i šuma dajući prirodi zelenilo i cvijeće. Smatrali su je zaštitnicom djevojaka, njihovog načina života i razmišljanja, kao i njihovih tajni. To je period godine za koji se vjerovalo da je najidealniji za rađanje zdrave djece. Rođeni u ovom periodu dugo ostaju mladi jer su u duši takvi. Oni su pomalo naivni, djetinjasti, uvjereni kako se sve rješava samo od sebe, a i pomalo lijeni. Na život gledaju kao na bajku i zabavu u kojemu razloga za brigu nema. Nisu skloni potruditi se kako bi uspjeli u životu, ali ustvari su jako sretni, puno niti ne traže, niti im treba. Vrlo su osebujni i kada je ljubav u pitanju jer imaju svoje vlastite vizije o romantičnim odnosima i vjernosti, različite od konvencionalnih. Kod ovih tipova važna je disciplina tijekom odrastanja i tinejdžerskih dana pa im je izuzetno važno da uza sebe imaju nekoga na koga se mogu osloniti, tko će ih usmjeriti i saslušati kao pravi prijatelj.

Veles

On je bog zemlje, vode i podzemlja i Perunov glavni protivnik. Borba između njih dvojice je jedan od najvažnijih mitova slavenske mitologije. Vales je povezan sa magijom i vlada svijetom mrtvih, ali se smatrao i bogom stoke, zaštitnikom stočara i ratara, učiteljem zakona i onime tko pomaže ljudima u praktičnim stvarima. Rođeni u ovom periodu su najtajanstveniji, kakav je i sam Veles, skloni su okultnim znanostima i prirodi. Onu su jako dobri psiholozi i teško je od njih sakriti pravu istinu, a kada si zacrtaju neki cilj, napraviti će sve da do njega dođu. Imaju predispozicije biti veliki vođe, političari i vojskovođe, ali i alkoholičari. To su vrlo strastveni pojedinci, puni ljubavi, pristojni, čijem šarmu je teško odoljeti. Skloni su sanjarenju, vrlo romantični, vole dom i obitelj, a novac im u životu nije bitan. Zanimljivo je vjerovanje kako ljudi rođeni pod patronatom Velesa jako paze na izbor cipela i vole se odijevati u bijelo.

Kupalo

On je bog ljetnih cvjetova i plodova, obilja i veselja. Povezivali su ga i sa proslavom ljetnog solsticija u noći između 21. i 22. lipnja te smatrali simbolom duhovne i moralne čistoće. Običaj je bio pročišćavati se vatrom, skakati kroz nju, jer se vjerovalo kako to tjera šumske duhove i vragove. Rođeni u ovom periodu vole se držati pravila i poštivati zakone prirode i svemira, a obitelj i potomstvo okupljeni oko ognjišta su mu najvažnija stvar u životu. Oni su vrlo nježni, pristojni, osjećajni i puni ljubavi. Vole osjetiti obiteljsku sreću, vole udobnost, jednostavnost i prirodnost. Ipak, iza te jednostavnosti vanjskog dojma krije se pojedinac velike dubine sa bogatim duševnim svijetom koji shvaća važnost života I fasciniran je misticizmom.

Dajbog

On je bog Sunca, kiše, rata i rudnika. Gospodar je zemlje i vratar podzemnog svijeta. U legendama se pojavljuje najčešće kao vuk koji šepa, a vuk se smatrao inkarnacijom duša. Rođeni pod njegovim patronatom ne ostaju nezapaženi, mogu zablistati u punom sjaju pa ne čudi da su često u središtu pažnje. Vole da ih se poštuje i priznaje, to žele i to zahtijevaju. To su pojedinci koji mogu postati vladari u svim sferama života. Oni jednostavno moraju biti glavni, to im je u krvi. Skloni su kontroliranju, vrlo su profesionalni, marljivi i uporni te često imaju visoki status u društvu. Ponekad znaju biti nerealni u ambicijama što ih može pretvoriti u tiranine. Inače, to su pojedinci poštenog karaktera, velikodušni su i iskreni te spremni na sebe preuzeti brigu o drugima. Vole se boriti za pravdu, a od pravih prijatelja očekuju bezuvjetno povjerenje.

Foto: Zolotareva Elina

Maja

Ona je božica prirode koja daje život, kao što su Sunce i kiša. Božica je plodnosti i ljubavi. Ljudi rođeni pod božicom Majom vole čistoću i prirodu. Oni uživaju u prirodi i onome što priroda daje svim osjetilima. Skromni su i ne traže puno u životu. Znaju biti vrlo daroviti, posebno u poslovima vezanima za dobrobit drugih. Vrlo su osjetljivi na tuđu patnju i ne mogu mirno promatrati nepravdu, bez da reagiraju. Vrlo su tolerantni i strpljivi, a krasi ih talenat za rješavanje sukoba i pomirenje neprijatelja te za zagrijavanje duša drugih. Vole raditi i živjeti u ugodnoj atmosferi i izuzetno su prilagodljivi. Ali, kada pomisle na budućnost, zna ih hvatati neka tjeskoba pa su često oprezni, nepovjerljivi, a ponekad čak i pomalo konzervativni i pesimistični.

Rožanica

'Ona koja daje život' bila je žena vrhovnog božanstva zemljoradnje, plodnosti i svjetlosti - Roda. Stari Slaveni su vjerovali kako njih dvoje daju život svemu na zemlji. Rođeni pod njezinim patronatom su tihi, povučeni i pomalo tajanstveni. Imaju razvijen izuzetan osjećaj za harmoniju i žele sve oko sebe pojednostaviti. Znaju biti vrlo strastveni u poslu koji obavljaju, toliko da zaborave sve oko sebe. Vrijedni su i bolje funkcioniraju izvan kolektiva, sami. Kada nešto obećaju, to će i ispuniti. Puni su strasti, ali pomalo nepovjerljivi prema pomisli da ljubav može prevladati sve prepreke.

Mokoš

Ona je oličenje majke prirode i njezine plodnosti. Mitovi govore kako je upravo ona sudjelovala u božanskim sukobima između Velesa i Peruna te da je izvorno bila Perunova supruga koja je šest mjeseci svake godine postajala Velesova ljubavnica. Smatrala se zaštitnicom žena, posebno trudnica. Ljudi rođeni u ovom periodu sebe vide kao dio prirodnih procesa i vole boraviti u prirodi. Oni uživaju u vremenskim neprilikama od kojih drugi zaziru, na primjer, vole kišu i tada znaju biti najdjelotvorniji. U radu su temeljiti i pažljivi, a po prirodi mirni i disciplinirani. U životu mogu napraviti puno ukoliko nisu lijeni, osobito žene. Skloniji su radu rukama nego jezikom, iako davanje savjeta im dobro ide. To su pojedinci koji razumiju hijerarhiju svijeta i društva, poštuju nadređene i imaju dobru komunikaciju s onim koje poznaju, ali s nepoznatima to već zapinje. U nepoznatom društvu se osjećaju nelagodno. Oni nisu skloni trošiti vrijeme uzalud, već cijene svaku minutu života. Ponekad znaju sami sebi nametnuti oštar tempo u poslu i privatnom životu, ali strogo odvajaju te dvije sfere života - posao je posao, a obitelj je obitelj. Obitelj im je jako važna, čak svetinja, no znaju bit pomalo naporni onima s kojima žive zbog pomalo prgavog karaktera i mrzovoljnih epizoda.

Foto: Dreamstime_

Svarožić

Smatrali su ga mladim bogom Sunca, ognja, svjetlosti, topline. Dobročinitelj je i zaštitnik života. Zrači toplotom i svjetlošću, ali i razaračkom snagom koja se manifestirala kao suša ili požar. Za one u njegovom znaku se smatra da su izuzetno sretni i da ne proživljavaju svoj život uzaludno. Njihov život zna izgledati otprilike ovako - prvi dio života proteče im u borbi, a drugi u blagostanju, časti i poštovanju. Vrlo su inteligentni i skloni promatranju svijeta oko sebe. Racionalni su, a izuzetno im je važno ne izgubiti svoje ideale i moralna načela. Za njih se smisao života krije u umjetnosti i obrtu. Imaju profinjen umjetnički ukus i sposobni su pronaći ljepotu u svemu i svakome. Pojedinci rođeni u ovom periodu znaju biti dobri u složenim matematičkim izračunima i predodređeni za unapređivanje znanosti i kulture. Odlični su učitelji. Onima oko sebe donose svjetlost i toplinu, i skloni su vjerovanju u savršen brak i srodnu dušu koja negdje luta i čeka da se spoje.

Morana

Ona je boginja zime i smrti koja se spominje u raznim običajima. Prvotno je bila prekrasna Perunova kći koja se kasnije pretvara u ružnu staru vješticu Baba Jagu (Baba Zima). Stari Slaveni su vjerovali da im Morana šalje sve zimske nedaće, hladnoću, snijeg, led i smrt. Rođene pod njezinim patronatom karakterizira skrivena snaga, samodisciplina i izdržljivost te dobro zdravlje do duboke starosti. Skloni su analizirati život, tragati za njegovim skrivenim resursima, pronalaziti svoju snagu i mogućnosti te pravilno upravljati njima. Ako se nađu u teškom periodu života, u stanju su ostati usredotočeni i sakupiti snagu za izlazak iz problema. Oni se ne boje borbe i nisu skloni bježati. Čak ih nije strah suočiti se sa smrću kada odluče pobijediti u nečemu. Tu se radi o pojedincima u kojima leže dvije krajnosti. S jedne strane znaju biti nježni, dobri, diskretni, pomalo sanjarski orijentirani, elegantni i suptilno erotični, a s druge strane agresivni, ćudljivi, loše raspoloženi, tvrdoglavi, ljubomorni, osvetoljubivi i skloni skrivanju emocija. Za njih ni ljubav ni prijateljstvo nemaju smisla ako u njima nikada ne dolazi do sukoba. Skloni su kontroli tuđih emocija i jako dobro znaju kako nekoga zavesti i osvojiti. Žene rođene pod Moranom su često fatalne dok muškarci nisu toliko skloni napadu koliko obrani.

Simargl

On je božanstvo ognja, a kako je za stare Slavene vatra bila izuzetno važna, smatrali su je svetinjom i pripisivali joj božanske karakteristike. Za rođene pod ovim znakom vjeruje se da su pravi ratnici, jakog duha i potrebe da se bore za pravdu. Oni su u stanju obaviti uspješno svaki posao koji im je povjeren, rade dobro i pametno. Nisu skloni pokazivanju emocija, a karakterizira ih sposobnost i mudrost da proniknu u suštinu nečega. Vješti su u psihološkom utjecaju na druge i skloni izbjegavanju odgovornosti. To su pojedinci koji često dolaze iz obitelji s puno djece i imaju usađeno poštovanje prema tradiciji te svojim precima. Kada vole, vole svim srcem i ljubomorno čuvaju svoj dom i obitelj. Ponekad znaju otići u krajnost te postati tirani kada je dobrobit obitelji u pitanju.

Zima

Ona, iako se čini hladna, Zima donosi radost, odmor i užitak, ali to traje samo do proljeća kada se pretvara u opasnu i zlu staricu. Rođeni u ovom razdoblju skloni su svijet oko sebe promatrati u crno bijeloj boji, bez ostalih nijansi. Za njih je nešto ili dobro ili loše, korisno ili beskorisno. Oni su skloni dugo pamtiti neke stvari što im ne dopušta da se opuste i žive po vlastitim pravilima. Vrlo su moralni, a način razmišljanja im je plemenit. Po njima se sve u životu događa s nekim razlogom, slučajnosti nema. Znaju djelovati vrlo hladno, no ne mora biti tako. U dubini duše znaju biti topli i ugodni. Na budućnost gledaju optimistično, aktivni su tijekom života i samouvjereni. Obično su dobrog zdravlja, i često uspješni u sportu ili istraživačkim zanimanjima. Zanimaju ih neobične prirodne pojave, paralelni svjetovi, svemir...

Foto: 123RF

Virgona

Nazivaju je gospodaricom smrti, a karakterizira je to što na glavi ima zmije umjesto kose. Njezin poziv na ljubav je zapravo zov smrti, a onaj tko ju pogleda u oči, zauvijek ostaje s njom. Rođeni pod njezinim patronatom su vrlo maštoviti i neovisni. Krasi ih upornost, samostalnost i jaka senzualnost. Nisu skloni napornom radu već obmanama i prevari. Žude za lagodnim životom i često znaju biti kockari ili špekulanti. Karakterizira ih u isto vrijeme i ratobornost i ispraznost, silno veličaju ljubav i skloni su živjeti javno, tako da se sve zna i o njima i o njihovoj obitelji. Žene su sklone natjecati se s muškarcima u sebičnosti i ustrajnosti. Rado za partnere biraju ljude druge rase, vjerske pripadnosti ili društvenog staleža.

Kračun

On je staroslavenski okrutni bog podzemlja, snježne oluje i smrti. Prema legendama, on živi u podzemlju sve do zimskog solsticija 21. prosinca, a tada izlazi i obilazi šume s pomoćnicima, medvjedom i vukom. Ljudi rođeni pod ovim znakom glase za dobre radnike koji sa lakoćom obavljaju svoj posao. Nisu skloni besposličarenju jer ih to baca u depresivno raspoloženje. Skloni su u mislima iz sadašnjosti bježati u prošlost ili budućnost, vole putovati i upoznavati druge kulture, posebno vole vruće, tropske predjele. Često imaju poteškoća u komunikaciji s drugima, ali zato im dobro ide sa životinjama, sposobni su ukrotiti svaku. Znaju biti hladni i mrzovoljni tako da je drugima teško doprijeti do njih, iako su u dubini svoje duše pomalo tužni. Ukoliko se s nekime zbliže dovoljno da skinu tu hladnu masku, tek tada na vidjelo izlazi čovjek skroman, pun znanja i ugodan za druženje.

Perun

On je najstariji sin vrhovnog boga Svaroga, bog gromova i munja. Nekada su ljudi vjerovali kako grmljavina nastaje kada Perun izleti iz svojih utvrda i u kočiji se silovito provoza nebom. Stari Slaveni su vjerovali da se pojavljuje u proljeće kako bi donio kišu i tako učinio zemlju plodnom te otjerao oblake i donio sunčevu svjetlost. Rođeni pod ovim znakom znaju privući pažnju na sebe i izazvati poštovanje. Oni brzo razmišljaju i donose odluke bez odgađanja što im daje odlične preduvjete za poslove vezane za politiku ili vojsku. Uporni su i ne odustaju dok ne dođu do zacrtanog cilja i cijelo vrijeme žele biti na visini zadatka. Znaju osjećati potrebu braniti pravdu i brinuti za slabije, velikodušni su i spremni biti podrška u teškim situacijama. Skloni su razumjeti i oprostiti. Djeca su im jako važna i uvijek gledaju kako im pružiti ugodan i siguran dom. Ponosni su na svoju djecu i to ne skrivaju. Ali, znaju oni i provesti život sami, bez obitelji.

Foto: Dreamstime

Stribog

Njega su povezivali s vjerom jer se vjerovalo kako je nastao od Svarogovog daha. Štovali su ga, ali i strahovali od njega. Ljudi rođeni pod pokroviteljstvom Striboga su pomalo religiozni i mistične orijentacije u načinu razmišljanja i skloni proučavanju drevnih učenja. U svojoj duši pronalaze dobre početke i nove ideje. Vrlo su inteligentni i uspješni u rješavanju problema. Odani su prijatelji i ljubavnici koji osjećaju veliku odgovornost za bračnog partnera. Kada nekoga štite, rade to oprezno i nenametljivo, a osjećaje im je teško pokazivati. Vrlo su osjetljivi na svoj dom i obitelj.

Rod

Prema jednom mitu on je stvoritelj svemira i sveg života na zemlji, stariji od Svaroga. On je bog rodnosti, plodnosti, svjetlosti i zemljoradnje. Njegova žena bila je Rožanica. Ljudi rođeni pod njegovim patronatom skloni su dobrom razumijevanju ljudske psihologije što ih čini dobrim mudracima. Oni ljude i njihove postupke čitaju kao otvorenu knjigu, ali, s druge strane, sami sebe ne čitaju tako dobro. Skloni su nerazumijevanju vlastitih emocija i stvaranju uskovitlanih osjećaja u sebi. Strastveni su ljubavnici. Oni znaju imati životno načelo koje primjenjuju u praksi, a glasi 'Ako želiš promijeniti nešto - promijeni sebe'. Kada je ljubavni život u pitanju, skloni su prepustiti se da budu izabrani, više nego da oni biraju i osvajaju partnera. Vrlo su angažirani u obitelji, od osnutka, zaštite do rješavanja problema na koje naiđu putem. Spremni su oprostiti, razumjeti te izgubljenim dušama pokazati put do svjetlosti, donosi ezadar.