'Saznala sam da me muž vara, godinu dana sam spremala osvetu'

Nakon što je neimenovana udana žena saznala da ju suprug vara dulje vrijeme, umjesto impulzivne reakcije, napravila je dugoročni plan osvete te dobro razmislila o svemu što će napraviti i kako će se suočiti s njime.

- U braku sam sa svojim suprugom Davidom skoro pet godina i nemamo djece. Prije gotovo godinu dana naišla sam na razgovor između mog muža i druge žene na našem zajedničkom tabletu koji je sinkroniziran s njegovim telefonom. Nakon malo istraživanja, saznala sam da održava aferu sa svojom bivšom djevojkom tijekom cijelog našeg četverogodišnjeg braka - započela je priču Pamela (pseudonim) za Brightside.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:50 Parovi u Pitomači proslavili 50. godišnjicu braka | Video: 24sata/pixsell

- Kasnije sam saznala da je još zaljubljen u svoju djevojku iz srednje škole, no njegovi roditelji nisu odobravali tu vezu te su morali prekinuti. Upoznali smo se ubrzo nakon toga, no očito me nikada nije volio - napisala je žena.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Potpisali smo i predbračni ugovor na kojem su inzistirali njegovi roditelji. Bila sam predana našem braku, pa se, naravno, nisam bunila. Po ugovoru, u slučaju razvoda unutar prvih 5 godina našeg braka, ne bih dobila ništa. Međutim, nakon isteka 5 godina, imovina će biti ravnomjerno podijeljena između nas, ali samo ako ja nisam kriva za razvod - objavila je.

Kad je saznala za aferu, odlučila se razvesti, ali i da će pričekati još godinu dana do tog roka kako bi barem dobila imovinu.

I tako je napravila plan osvete.

- Tijekom tih godinu dana skupljala sam dokaze, snimke zaslona njihovih poruka, kako bih dokazala da je on kriv za razvod, a ne ja. 11 mjeseci sam se pretvarala kao da je sve normalno, kao da nisam ničega svjesna i nije mi bilo lako. Sada, kada se bliži naša peta godišnjica braka, dala sam svom odvjetniku da sastavi potrebnu dokumentaciju, uključujući dokaze da je predbračni ugovor istekao i da se naša imovina treba podijeliti ravnopravno. Poslat ću suprugu papire za razvod dan nakon naše godišnjice, uhvatit ću ga nespremnog - piše žena.

Odlučila je osigurati si stabilnu financijsku budućnost. Također smatra da je iskrenost ovdje uzaludna te da mu nikad ne može oprostiti.

- Ipak, osjećam lagani osjećaj krivnje: rastrgana sam između toga da ga sada suočim sa svime što sam otkrila prije godinu dana ili da tiho čekam još mjesec dana da nastavim prema planu - napisala je, piše Brightside.