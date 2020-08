Sedam feng shui koraka za dom u kojem ćete se moći opustiti

<p>Feng shui može biti fantastičan alat za postizanje osjećaja dinamičnosti vašeg prostora, a može imati pozitivne aspekte na vaš način življenja. Vaš dom vam može pomoći da se osjećate više prizemljeno i smireno. Evo kratkog postupka za širenje vašeg prostora za novi početak.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Feng shui</p><h2>1. Napravite više fizičkog prostora u vašem domu</h2><p>Prvo treba započeti s čišćenjem nereda. Shvatit ćete koliko energije, optimizma, jasnoće i prosperiteta može doći kada maknete one stvari koje vam ne služe. Uzmite vremena da ispraznite ladice, bacite stare papire, očistite ormare i slično.</p><h2>2. Obnavljanje prostora za pohranu</h2><p>Jednom kada je nered pod kontrolom, vrijeme je za organizaciju. Razmislite o načinima skladištenja, koji način bi vam najbolje odgovarao i s kojim biste načinom smanjili nered i održavali čistoću. Kada sami radite ovakve projekte unosite više kreativne energije u svoj dom. Na Pinterestu možete pronaći puno inspirativnih projekata za vaš dom.</p><h2>3. Čista energija uz pomoć soli</h2><p>Kako biste pročistili prostor i unijeli pozitivnu energiju u svoj dom držite u domu zdjelicu morske soli.</p><p>Sipajte malo morske soli u male zdjele ili male šalice i stavite ih oko svog doma na područja gdje smatrate da je negativna energija jaka. </p><p>Ostavite zdjelicu na dan, nekoliko dana ili dokle god vam se čini da treba. Jednom kada osjetite da je prostor svjež i čist, skupite posude sa solju i bacite sol u kantu za smeće. Zatim, izvadite smeće. To možete učiniti kad god želite duboko energetsko čišćenje kuće.</p><h2>4. Obrišite prašinu</h2><p>Čišćenje prašine može očistiti vaš dom i usredotočiti um. Dajte svom prostoru temeljito čišćenje. </p><h2>5. Povećajte radni prostor</h2><p>Unesite svježu energiju u svoj radni prostor - bilo da je riječ o sobi ili stolu. Biljke su mnogima omiljeni dodatak radnom prostoru jer unose toliko mira, mudrosti, simbolike i aktivnog rasta u neki prostor. Možda želite koristiti kristale ili omiljene fotografije. Što god vas inspirira, budite sigurni da to postavite u središte svog radnog prostora.</p><h2>6. Promijenite raspored slika ili fotografija</h2><p>Ovaj je korak put u stvaranje svježe perspektive. Bilo da preuređujete umjetnine ili prepravljate svoje police za knjige, svaki put kad promijenite dekor svog doma, svakodnevno mijenjate informacije koje uzimate. Iskoristite ono što imate i samo malo promijenite stvari.</p><h2>7. Postavite pomoćne alate za opuštanje</h2><p>Jedan od najboljih načina da osigurate da vas prostor i dalje inspirira je da ga postavite za promicanje samopomoći. Ako se osjećate bolje kad puno meditirate, držite jastuke za meditaciju na svom omiljenom mjestu za predah u danu. Ako se volite odmarati, raspršite aromaterapijske svijeće, eterična ulja ili tamjan u svakoj sobi. Ako želite raditi više joge i istezanja, izvadite prostirku iz ormara i držite je pri ruci kako biste u svakom trenutku mogli posegnuti za njom. Na stol za kavu složite knjige koje najviše želite pročitati. Imajući ove stvari oko sebe može vam biti beskrajno lakše sjetiti se napuniti energijom.</p><p>Svi ovi jednostavni načini iskorištavanja svježe energije prilagodljivi su, pa napravite ono što vas najviše uzbuđuje. Najviše od svega zabavite se. Što ste više uzbuđeni, to ćete više primijetiti velike energetske pomake oko sebe.</p>