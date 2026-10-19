Sedam jednostavnih navika koje čuvaju zdravlje krvnih žila

Zdravlje krvnih žila ključno je za pravilnu cirkulaciju i funkcioniranje cijelog organizma. Iako se rizik od krvožilnih bolesti povećava s godinama, o krvnim žilama važno je brinuti se tijekom cijelog života. Stručnjaci ističu da već nekoliko jednostavnih promjena svakodnevnih navika može pridonijeti očuvanju njihova zdravlja

Kako navode stručnjaci američkog zdravstvenog sustava Care New England, pravilna prehrana, redovita tjelesna aktivnost i kontrola čimbenika rizika imaju važnu ulogu u očuvanju cirkulacije i prevenciji krvožilnih bolesti. Izdvojili su sedam preporuka koje mogu pomoći u održavanju zdravlja krvnih žila.

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1. Hranite se zdravo

Prehrana ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja krvnih žila. Stručnjaci savjetuju izbjegavanje hrane bogate zasićenim mastima jer može pridonijeti nakupljanju naslaga u arterijama i otežati protok krvi.

Umjesto toga preporučuju namirnice bogate vlaknima i bjelančevinama. U svakodnevnu prehranu dobro je uključiti cjelovite žitarice, voće, povrće, ribu, grah, nemasno meso i perad.

Uravnotežena prehrana može pridonijeti boljoj cirkulaciji i održavanju krvnog tlaka pod kontrolom.

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Za očuvanje zdravlja krvnih žila nije nužno svakodnevno odlaziti u teretanu ili se baviti intenzivnim treninzima. I jednostavne aktivnosti, poput trčanja, joge ili plivanja, mogu pozitivno utjecati na cirkulaciju.

Stručnjaci posebno ističu prednosti svakodnevnog hodanja. Već 30 minuta šetnje dnevno može potaknuti razvoj novih krvnih žila i poboljšati cirkulaciju u nogama. Vrstu i intenzitet tjelesne aktivnosti potrebno je prilagoditi vlastitom zdravstvenom stanju.

3. Održavajte zdravu tjelesnu težinu

Prekomjerna tjelesna težina jedan je od čimbenika koji mogu nepovoljno utjecati na zdravlje krvnih žila i cirkulaciju.

Kod osoba s viškom kilograma smanjenje tjelesne težine može pridonijeti boljem protoku krvi i smanjenju rizika od krvožilnih bolesti.

Održavanje zdrave tjelesne težine ujedno može pomoći u prevenciji drugih zdravstvenih problema povezanih sa životnim navikama.

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4. Držite šećer u krvi pod kontrolom

Dijabetes je jedan od važnih čimbenika rizika za razvoj krvožilnih bolesti. Povišena razina šećera u krvi može oštetiti krvne žile i pridonijeti njihovu sužavanju. Time se može smanjiti opskrba tkiva krvlju i kisikom te povećati rizik od povišenog krvnog tlaka.

Zato je osobama s dijabetesom osobito važno redovito kontrolirati razinu šećera u krvi i pridržavati se preporučene terapije.

5. Redovito kontrolirajte krvni tlak

Povišeni krvni tlak može godinama oštećivati stijenke krvnih žila, čak i kada osoba nema izražene simptome.

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Dugotrajna hipertenzija može uzrokovati promjene na krvnim žilama, njihovo sužavanje i oštećenja, čime se povećava rizik od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Održavanje krvnog tlaka unutar preporučenih vrijednosti može pomoći u smanjenju rizika od moždanog udara, srčanog udara, zatajenja srca i oštećenja bubrega.

6. Izbjegavajte pušenje i ograničite alkohol

Pušenje znatno povećava rizik od razvoja krvožilnih bolesti. Kemijske tvari iz cigareta mogu potaknuti zgrušavanje krvi i ubrzati razvoj ateroskleroze, odnosno nakupljanje masnih naslaga u stijenkama arterija.

Stručnjaci savjetuju izbjegavanje cigareta, cigara, lula i drugih duhanskih proizvoda. Važno je ograničiti i konzumaciju alkohola. Pretjerano pijenje povezano je s povišenim krvnim tlakom, a može pridonijeti i sužavanju arterija u nogama.

7. Smanjite svakodnevni stres

Dugotrajan stres ne utječe samo na psihičko stanje nego može imati i negativne posljedice za zdravlje krvnih žila.

Kronični stres povezan je s povećanjem razine šećera i kolesterola u krvi te povišenim krvnim tlakom. Također može pridonijeti promjenama koje pogoduju nakupljanju naslaga u arterijama.

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Zato je važno pronaći načine za upravljanje stresom i spriječiti da dugotrajna napetost postane dio svakodnevice.

Stručnjaci zaključuju da je zdravlje krvnih žila važno za cjelokupno zdravlje organizma. Pravodobno prepoznavanje čimbenika rizika i usvajanje zdravijih životnih navika mogu pridonijeti očuvanju cirkulacije i smanjenju rizika od bolesti. U slučaju zdravstvenih tegoba ili sumnje na krvožilnu bolest potrebno je obratiti se liječniku.