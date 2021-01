Kad dovoljno dugo radiš, kad-tad naletiš na lošeg šefa. Iako, nisu svi loši na isti način. Mogu biti agresivni, nepošteni, nezainteresirani ili jednostavno nesposobni.

POGLEDAJTE VIDEO: Na što treba obratiti pažnju prilikom razgovora za posao?

Kako biste le lakše nosili s lošim šefom, prvo je potrebno identificirati kako funkcioniraju. Slijede najčešći tipovi nesposobnih šefova:

1. Spasitelj

On uvijek sve spašava. Imate problema na projektu? On će preuzeti. Klijent vam ne da mira? On će s njim razgovarati.

Poslovni savjetnik Peter Block identificirao je ovaj tip šefa kao 'spasitelja' u svojoj knjizi 'Jaki menadžer: Pozitivne političke vještine na djelu'. Prema Blocku, spasitelj je netko tko je vrlo osjetljiv na probleme i vjeruje da je 'put do moći, utjecaja i stjecanja neke kontrole nad situacijom spašavanje tuđih života'.

Brown vjeruje da spasitelji vjeruju da vas spašavaju od pogrešaka, a s tim u skladu su nevjerojatno loši u davanju povratne informacije i da u biti od njih nikad ništa nećete naučiti. Ni napredovati.

2. Političar

Političar je dobar u odnosima s nadređenima, ali je užasan u upravljanju ljudima za koje su odgovorni. Dobri su u odnosima s javnošću i uvijek će dobro prezentirati vaš tim, ali nedostaje im volje ili vještine da budu dobar vođa.

- Šefovi i vlasnici misle da vaš tim radi dobar posao, vaši projekti se hvale na sva zvona... Al ovakav menadžer se u biti nikad s vama ne sastaje, nikad ne daje korisne povratne informacije ili čak uopće nije uključen u svakodnevni posao - objasnila je Lara Hogan, autorica 'Otpornog upravljanja' i bivša potpredsjednica inženjeringa u Kickstarteru.

Hogan nastavlja da ovaj tip šefa može uzrokovati puno problema jer u principu ne obavlja svoju najvažniju dužnost - a to je upravljanje svojim ljudima. Ako se nađete u situaciji da radite za ovakvog šefa, Hogan savjetuje da pronađete nekoga na istoj ili višoj poziciji od njega kome se možete obratiti i tko vam može dati povratnu informaciju.

3. 'Ne zna se izboriti za tim'

Iako je tu i jako dobro upravlja svojim timom, ovaj šef ima problem sa svojim nadređenima jer nije sposoban predstavljati svoj tim, projekte ili samog sebe.

- Budući da je ovaj šef loš u lobiranju za sebe i u ime vašeg tima, vaš bi tim mogao izgubiti na vrijednim financijskim sredstvima, a članovi tima možda neće dobiti unapređenja ili povišice koje zaslužuju, jer obično više ljudi pravo glasa tko će napredovati, a tko ne - rekao je Hogan.

4. 'Dobra duša'

Iako vam se mogu svidjeti pokušaji šefa da vas dobije na svoju stranu, ovaj menadžer predstavlja opasnost za rad. Vjeruju da napredovanje znači da svima treba dati ono što žele, čak i kad je potrebno biti odgovoran i zadržati povjerenje svojeg tima. Dat će puno obećanja, ali većina njih se nikad neće ostvariti.

- Ljudi s kojima sam surađivao, a koji su skloni ugađati svima oko sebe zapravo nikada ništa ne rade, jer sve su to samo fraze - rekao je Hogan.

5. Analitičar

Analitičar postaje neučinkovit vođa kada svaki uvid i odluka moraju biti potkrijepljeni podacima ili uzorkom. Ako su vam potrebni brojevi za donošenje svake odluke, ne možete stvarati dugoročne planove.

- Radio sam s menadžerima koji zahtijevaju da svaka stvar bude A / B test, bez obzira ima li to smisla ili nema - do te mjere da se ni jedan posao nije mogao obaviti, jer je za sve bio potreban matematički dokaz - rekao je Hogan.

- Osoba koja je opsjednuta podacima nema dugoročni plan. Sve su kratkoročne odluke zasnovane na brojevima, što znači da nikad nemate viziju - objasnio je problem. Kreativnost također može biti slabost za ljude koji su analitičke prirode. Brown je objasnio da će takvi ljudi reći da žele kreativnost, ali kako biste mogli biti kreativni ako sve što radite mora biti dokazano brojevima.

6. Usamljeni vuk

Brown kaže da je ovaj tip šefa poznat po svojoj dubokoj potrebi za autonomijom, lako ih je krivo razumjeti i imaju ograničene interakcije s drugima. Dodaje da je prednost rada s vukom samotnjakom u tome što imaju snažnu radnu etiku i cijene upornost i probojnost članova tima.

Često uspijevaju u startupovima gdje uspjeh znači preuzimanje više uloga odjednom. Ali loša je strana je što ovaj šef često mijenja planove u zadnji tren, stvarajući napetost među svojim zaposlenicima.

- Ono što ih čini otrovnima jest to što će se svi okupiti u timu i donijeti odluku, a vuk samotnjak će kasnije odlučiti to nešto napraviti po svom, a ne po dogovoru.

7. Sveznalica

- Kao što analitičari žele da sve odluke donosite na temelju podataka, sveznalice žele da odluke donosite samo na temelju njihovog znanja. Često daju povratne informacije poput 'Pa da sam na tvom mjestu, učinio bih to ovako' ili 'Meni su za to trebala samo tri mjeseca' - rekla je Brown.

Na nekoj razini, ono što sveznalica želi je klona koji radi i razmišlja točno kao on. Žele da razvijete svoju karijeru kako su to radili.

- To su ljudi koji vas stalno potiču da se s njima uspoređujete bez obzira na sve vaše razlike, poput osobnosti, razlika u životnim okolnostima ili poslovnoj okolini. Uvijek se osjećate kao da vaš rad nije dovoljno dobar jer nije kao njihov - objašnjava Brown.