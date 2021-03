Od pop kulture do astrologije i priča o duhovima, puno je upozoravajućih priča o tome kako pun Mjesec može utjecati na ljude, ili čak neljudska bića, te uzrokuje čudno ponašanje. I premda postoje načini kako se pun Mjesec može 'poigrati' s vašim osjećajima, definitivno ne biste trebali vjerovati svemu što čujete o ovom mjesečevom fenomenu.

Nekoliko uobičajenih mitova o Mjesecu, koje je znanost razotkrila:

1. mit: Operacija nije sigurna tijekom punog Mjeseca

Prevladava mit da se velike operacije trebaju zakazati prema astrološkoj prognozi. Prema jednoj hipotezi, to je zato što bi plima i oseka mogle utjecati na vaš protok krvi. Iako pun Mjesec povlači plimu i oseku, to ne utječe na naš protok krvi. Istraživanje u časopisu Anesthesiology pokazuje da je mjesečeva faza imala nulti učinak na ishod 18.000 operacija povezanih sa srcem izvedenih u klinici Cleveland između 1993. i 2006. godine.

Mjesec ima vrlo mali učinak na tekućine u vašem tijelu općenito. Zapravo, neke istraživanja sugeriraju da je zapravo sigurnije operirati srce tijekom punog Mjeseca. Studije pokazuju da te operacije imaju bolje ishode i kraći boravak u bolnici - ali stručnjaci nisu sigurni zašto.

2. mit: Mjesec ima 'tamnu stranu'

Tamna strana Mjeseca zapravo ne postoji. Prema NASA-i, ono što nazivamo 'tamnom stranom' zapravo je 'daleka strana'. To je zato što se Mjesec okreće, pa uvijek postoji 41 posto mjesečeve površine koja se nikada ne može vidjeti sa zemlje. I unatoč pojavljivanju, znanstvenici su shvatili da zapravo nije tamno s daleke strane. Nekoliko tamnih mrlja koje možete vidjeti sa zemlje rezultat su 'vulkanskih ravnica'.

3. mit: Mačke i psi 'polude' tijekom punog Mjeseca

Neki ljudi, pa čak i veterinari, vjeruju da mačke i psi 'polude' za vrijeme punog Mjeseca, kao da postoji neka vrsta lunarne sile koja ulazi u psihu vašeg ljubimca. Studije doista pokazuju porast broja hitnih slučajeva vezanih za mačke i pse tijekom punog Mjeseca te u danima prije i poslije.

Međutim, to vjerojatno zapravo nije zbog Mjeseca. Tvrdi se da je to više do osvjetljenja navečer kad je Mjesec pun pa kućni ljubimci obično ostanu vani, lutaju po mjesečini i tako potencijalno ulaze u nevolje.

4. mit: Pun Mjesec nema utjecaja na vaš san?

Zapravo, skupina znanstvenika u Švicarskoj bila je šokirana kad su otkrili da se čini da se odrasli manje odmaraju tijekom punog Mjeseca. U svojoj su studiji otkrili da je ljudima trebalo otprilike pet minuta duže da bi zaspali, a probudili su se 20 minuta prije.

Također su proveli 30 posto manje vremena od uobičajenog u stanju dubokog sna. Istraživači još nisu shvatili taj dio, ali on možda ima neke veze s 'cirkulunarnim' ritmovima - našim prirodnim dnevnim ciklusima.

5. mit: Djeca su hiperaktivna tijekom punog Mjeseca i neće ići spavati

U mnogim kulturama postoji uvjerenje da puni Mjesec čini djecu aktivnijom. Ali kad su znanstvenici napokon započeli s testiranjem ove teorije, otkrili su da su djeca uvijek aktivna - za vrijeme mladog, punog, polumjeseca ili bilo kojeg Mjeseca koji se nađe na nebu.

Djeca će odbiti spavanje u bilo koje vrijeme. Prema istraživačima, spavanje je bilo za jedan posto manje tijekom punog Mjeseca, što nije klinički značajno.

6. mit: Slijetanje na Mjesec se zapravo nije dogodilo

Ljudi imaju ogromne teorije zavjere koje pokrivaju sve moguće razloge zašto se spuštanje na Mjesec 1969. godine zapravo nije dogodilo - i svaka od njih je razotkrivena. Teoretičari zavjere pregledali su svaki centimetar snimke i postavili pitanja poput: 'Zašto se zastava vijori kad na Mjesecu ne puše povjetarac?'.

To je zapravo 'kutni zamah' - jer astronauti okreću pol i odmotavaju tkaninu. 'Zašto u pozadini nema zvijezda?', jer ih tehnologija fotoaparata nije mogla zabilježiti. U osnovi, skeptici slijetanja na Mjesec primjenjuju logiku zemaljske atmosfere na fotografije i također ne uzimaju u obzir zamršenost tehnologije rakete i kamere.

7. mit: Pun Mjesec sve izluđuje

Riječ 'luđak' potječe od latinske riječi 'luna', imena drevne božice Mjeseca. Stoljećima su se puni Mjesec povezivali s ludim vremenima i ludim ponašanjem. Čak je i Hipokrat, 'otac moderne medicine', za ludilo krivio vožnju božice Mjeseca po nebu. Pun je Mjesec u povijesti bio kriv za ludosti i čudovišta, uključujući i vukodlake.

Pun Mjesec također bi trebao biti omiljeni događaj za vampire. Istina je da se nešto više kriminala i više posjeta hitnoj službi događa tijekom punog Mjeseca, ali nema dovoljno dokaza da se to pripiše mjesečevim fazama. Znanstvenici objašnjavaju 'anegdotski' nalet kriminaliteta na prirodni porast aktivnosti kada vani navečer ima više svjetla, piše Reader's Digest.