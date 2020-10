Vjeruje da je to pomoglo \u010dinjenici kako se razvila u djevojku prekrasnog stasa i dugih nogu te je zbog toga zahvalna svemiru.

- Prestala sam rasti kad sam dosegnula 172 centimetra. Savr\u0161ena visina! Oduvijek sam znala da sam \u017eena, no nisam imala pojma kako to ostvariti. U doba dok sam odrastala na televiziji nije bilo transrodnih ljudi, nismo o tome mogli \u010duti u \u0161koli. Imala sam tek 13 godina kad sam pro\u010ditala pri\u010du o Nadiji Almadi, natjecateljici koja je 2004. godine pobijedila u Big Brotheru. Tek sam tada shvatila da mo\u017eda postoji drugi na\u010din \u017eivota. No samo ako ne budem previsoka - nastavila je Talulah.

Dosegnula je visinu koju smatra \u017eenstvenom, a usto je pomaknula granice jer je prvi transrodni model za donje rublje Ann Summers. Mo\u017eda je rije\u010d o brendu koji nije svima po ukusu, no\u00a0Talulah je omogu\u0107io sjaj u o\u010dima. Bio je to jedan od najsretnijih dana u njezinom \u017eivotu. Dan o kakvom se ova tinejd\u017eerica nije ni usudila sanjati.

Njezin uspjeh valja objasniti u kontekstu, pa je tako Talulah Eve postala model jer su je anga\u017eirali za kampanju. Pritom nitko nije spominjao transrodnost. Sljede\u0107eg dana Talulah je pro\u0161la kraj poslovnice Ann Summers i gotovo se rasplakala. Na velikom posteru u izlogu pozirala je sa \u0161est drugih \u017eena razli\u010ditih dimenzija, a sve su imale bijele ga\u0107ice i grudnjake.

- \u010cinilo se da su mi se svi snovi ostvarili. Kad sam imala 17, \u017eivot mi je bio iznimno te\u017eak. U pauzama izme\u0111u posla u trgovini i posla u restoranu, znala sam u\u0107i u Ann Summers i gledati rublje. Sprijateljila sam se s prodava\u010dicama. \u0160alila sam se s njima kako \u0107u jednog dana biti model za rublje te da \u0107e moju sliku gledati u izlozima. Sad mi sve one \u0161alju poruke govore\u0107i kako se sje\u0107aju tih mojih izjava - nastavila je Talulah.

Talulah je dijete samohrane majke, a ka\u017ee kako su je oduvijek privla\u010dile lutkice i kolica.



- Baka je to primijetila, pa mi je za jedan Bo\u017ei\u0107 kupila lutku. Mama je bila nesretna zbog toga jer je htjela da budem mini verzija svog oca, iako on nikad nije \u017eivio sa nama - prisjetila se.

Pravi problemi su zapo\u010deli u srednjoj \u0161koli.

- Htjela sam i\u0107i na ples i gimnastiku s djevojkama, no stalno su me prisiljavali da igram ragbi i nogomet. Kako sam uvijek bila feminizirana, dje\u010daci su me zadirkivali. U svla\u010dionici bi mi sakrili odje\u0107u ili je bacili pod tu\u0161. Osje\u0107ala sam se usamljeno i neshva\u0107eno jer ni sama nisam razumjela \u0161to pro\u017eivljavam - kazala je dodaju\u0107i kako je situacija kod ku\u0107e bila jo\u0161 gora.

- Tijekom djetinjstva smo se selili 17 puta, a moja mama je \u010desto bila u nasilnim vezama pa sam se u\u017easavala boravka kod ku\u0107e. Sje\u0107am se kako je jedne ve\u010deri mamin de\u010dko poku\u0161ao ugu\u0161iti je jastukom. Zvala me i ja sam dotr\u010dala, no on me samo pogledao i rekao mi da se maknem. Bio je toliko stra\u0161an da sam pobjegla u svoju sobu i slu\u0161ala mamu kako vri\u0161ti - kazala je Talulah.

To nije bilo sigurno okru\u017eje u kojem je tinejd\u017eerica mogla istra\u017eivati svoju seksualnost. Neki smatraju da je nekoliko desetlje\u0107a poslije situacija za transrodnu djecu daleko lak\u0161a. Uzori poput Caitlyn Jenner, biv\u0161i atleti\u010dar Bruce Jenner i otac Kendall i Kylie Jenner, rezultirali su mi\u0161ljenjem da \u0107e mnogi stoga lak\u0161e odlu\u010divati o svojem tijelu. Jesu li doista transrodni ili su samo malo druga\u010diji dje\u010daci? Talulah se s tim ne sla\u017ee.

- Naravno da postoje dje\u010daci kojima se svi\u0111aju stvari za curice, no to ne zna\u010di da se ne osje\u0107aju ugodno u svojem tijelu. No ja sam oduvijek znala da to nisam ja jer sam uvijek zami\u0161ljala kako imam \u017eenske dijelove tijela - kazala je.

Danas djeca poput Talulah mogu od lije\u010dnika dobiti hormonsku terapiju koja \u0107e zaustaviti pubertet i omogu\u0107iti im da postanu ono \u0161to \u017eele biti kroz operaciju promjene spola. Mnogi se brinu kako su takvi lijekovi potencijalno opasni, osobito jer se daju djeci mla\u0111oj od 12 godina. Talulah Eve ne misli tako i ka\u017ee kako bi voljela da su hormoni koji zaustavljaju pubertet bili dostupni dok je ona odrastala.

- Oni bi omogu\u0107ili da moj glas ne mutira. Danas je moja najve\u0107a nesigurnost upravo taj moj glas. Mu\u0161karci mi \u010desto prilaze i tra\u017ee moj kontakt, no kad mi \u010duju glas ostanu \u0161okirani i mogu postati \u010dak neugodni - kazala je.

Kad je vidite u\u017eivo, njezine \u017eenstvene obline i meke crte lica koje posti\u017ee uz pomo\u0107 botoksa i filera nisu u suglasnosti s baritonom, no ve\u0107 nakon nekoliko sekundi to vi\u0161e ne\u0107ete primijetiti. Njezina je kosa nedavno bila kra\u0107a zbog modne kampanje u kojoj je sudjelovala, a otkrila je nevjerojatnu strukturu kostiju lica. Danas ima dugu plavu kosu i sjaji samopouzdanjem.

Tek je na studiju dizajna i umjetnosti odlu\u010dila eksperimentirati s odje\u0107om i \u0161minkom. Sje\u0107a se kako su jedne ve\u010deri za Novu godinu ona i grupa prijatelja odlu\u010dili iz zabave odjenuti se u \u017eensku odje\u0107u, a ona se tad osje\u0107ala kao da je kona\u010dno stigla doma. Po\u010dela je povremeno \u017eivjeti kao Talulah Eve, a zatim je odlu\u010dila da je vrijeme za promjenu. S 19 godina je po\u010dela tra\u017eiti na\u010din kako oti\u0107i na operaciju spola. Konzultirala se na specijalisti\u010dkoj klinici u Nottinghamu i nakon dvije godine hormonskih injekcija i opse\u017ene psihijatrijske procjene, u prosincu 2016. godine je bila spremna za operaciju.

Njezina majka je to odbijala prihvatiti.

- Nije htjela znati ni\u0161ta o tome. Nije me poku\u0161avala odgovoriti, no znam da je sve ovo jako te\u0161ko prihvatila. Na kraju mi je rekla da napravim ono \u0161to \u0107e me usre\u0107iti, no u bolnicu sam i\u0161la sama - prisjetila se.

Operacija je bila prili\u010dno te\u0161ka te se na odjelu oporavljala 10 dana, a jo\u0161 tri mjeseca kod ku\u0107e. Smatra kako je tek tada zapo\u010dela sa psihi\u010dkim oporavkom.

- Kad su ljudi poslije po\u010deli komentirati kako sam lijepa, nisam se mogla priviknuti. Jo\u0161 sam se promatrala na na\u010din kako su me nekad zvali, kao mu\u0161karca s perikom. Nesigurnosti iz mog djetinjstva uvijek \u0107e me pratiti. Voljela bih da mogu u\u017eivati u svojoj ljepoti, no nekad mi to ne polazi za rukom zbog svega \u0161to sam pro\u0161la odrastaju\u0107i - kazala je.

Nije pro\u0161lo dugo i pobudila je interes mu\u0161karaca koji je pred nju donio novi niz problema.

- Ja se vidim kao \u017eenu i tako \u017eelim \u017eivjeti, no \u0161to mi je \u010diniti kad sretnem mu\u0161karca? Moram li mu odmah re\u0107i: Oh, usput, ja sam transrodna? Mislim da me zbog toga nitko ne bi trebao osu\u0111ivati, pa u po\u010detku to ipak pre\u0161utim i dopustim im da me prvo upoznaju - kazala je priznaju\u0107i kako joj se takav pristup nerijetko znao obiti o glavu. Tako je, primjerice, mu\u0161karac s kojim je izlazila po\u010detkom godine na internetu potra\u017eio podatke o njoj i tako otkrio njezinu pro\u0161lost. Kazala je kako se jako naljutio te da je situacija bila vrlo ru\u017ena.

Nedugo potom upoznala je preko aplikacije za spojeve arhitekta Jamesa (29) i ovog puta nije htjela ni\u0161ta riskirati.

- Sreli smo se i odmah sam mu sve ispri\u010dala. On je rekao da sam prelijepa iznutra i izvana i da me sigurno ne\u0107e osu\u0111ivati - kazala je.

Nekoliko tjedana poslije su proglasili lockdown i James se preselio u njezin stan.



- Tako smo cijelu izolaciju proveli zajedno. Bilo je sjajno - kazala je.

No kad je James vijesti o vezi s njom podijelio s obitelji i prijateljima, situacija je postala nezgodna.

- Brinulo ga je \u0161to \u0107e oni misliti o nama. Zbog tog je straha transrodnoj \u017eeni te\u0161ko prona\u0107i ljubav, jer je uz na\u0161e veze uvijek povezana velika stigma. Trebalo je dugo da se priviknu, a prijatelji su ga dosta zezali. Na koncu su ipak sve prihvatili - kazala je.

Ka\u017ee kako je s njegovom obitelji bilo puno te\u017ee, no upravo su se vratili s odmora u Turskoj.

- Imaju svojih briga, no mislim da su zadovoljni sve dok usre\u0107ujem Jamesa. Me\u0111u najte\u017eim bitkama bila mi je ova za spas veze i definitivno je najva\u017enija - istaknula je.

Postavlja se i pitanje planira li par djecu, no Talulah Eve ka\u017ee da je o\u010dekivala takva \u017eivotna pitanja i predvidjela ih, pa je prije operacija zamrznula spermu kako bi se mogla koristiti za donorsko jaja\u0161ce te da surogat majka rodi dijete.

- \u017delim najmanje dvoje djece do moje tridesete godine. \u017delim im dati bezgrani\u010dnu ljubav kakvu ja nisam imala kao dijete. Znam da bih bila sjajna mama - kazala je.

James je ipak oprezniji i ka\u017ee da za sad planiraju kupnju zajedni\u010dke ku\u0107e, no Talulah je ve\u0107 u dnevniku za sljede\u0107u godinu podcrtala datum kad planira po\u010deti tra\u017eiti surogat majku za svoju djecu. Uvijek je znala prona\u0107i na\u010din kako izboriti svoje bitke, pa \u010dak i s onima koji je vrije\u0111aju online.

- Nasilje koje sam do\u017eivjela u \u0161koli pomoglo mi je razviti oklop pa me danas uvrede ni ne diraju - ka\u017ee smiju\u0107i se jer je sad oni koji su je zlostavljali u \u0161koli prate na Instagramu i \u0161alju joj poruke koje ona ne \u017eeli prihvatiti. Smatra kako se \u017eivot ipak pobolj\u0161ava za transrodne ljude jer ih drugi po\u010dinju prihva\u0107ati, no jo\u0161 ima te\u0161ko\u0107a i pred njima je dug put. Odu\u0161evljena je \u0161to su je anga\u017eirali za Ann Summers ni ne postavljaju\u0107i pitanje o njezinoj pro\u0161losti.





- Neki bi to iskoristili za promociju, no meni je laskalo \u0161to mi prilaze kao obi\u010dnoj \u017eeni - kazala je.

Ipak, ka\u017ee, razo\u010darala ju je odluka vlade zbog koje transrodni ljudi ne smiju promijeniti spol u rodnom listu bez medicinske dijagnoze i dokaza da su najmanje dvije godine \u017eivjeli kao \u017eena.

- Mo\u017eemo taj podatak promijeniti u putovnici, pa za\u0161to ne i u rodnom listu? To je kao tamni oblak koji stalno lebdi iznad nas - kazala je.

Unato\u010d te\u0161kim trenucima, danas je vrlo sretna. Uspjela se zbli\u017eiti s majkom koja je ponosna na njezine uspjehe, radi kao model te planira raditi i kao DJ. Jo\u0161 va\u017enije, uz Jamesa je shvatila da je ostvarila svoj \u017eivotni san i postala predivna, zaljubljena \u017eena.