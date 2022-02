Razna istraživanja uočila su sedam razlika između muških i ženskih beba. Mnogi roditelji primjećuju razlike u ponašanju dječaka i djevojčica. Na primjer, neki vjeruju da djevojčice brže uče govoriti i da su empatičnije od dječaka. Drugi kažu da su dječaci osjetljiviji i da im treba više pažnje. Naravno, većina tih uvjerenja temelji se na vlastitim iskustvima ljudi.

Što istraživači kažu o tome:

1. Socijalne vještine

Djevojčice su osjetljivije i emotivno izraženije od dječaka. Mogu bolje pročitati emocije kod ljudi i bolje osjećaju što se događa u obitelji. Studije pokazuju da su djevojčice više zainteresirane za čitanje lica, dok su dječaci više zainteresirani za fizičke pokrete. Djevojke mnogo ranije nauče čitati ljude i izražavati vlastite osjećaje, i jako su dobre u tome. Dječaci s druge strane, naravno, osjećaju sve te stvari, ali nećete moći često vidjeti te emocije i na njihovim licima. Oni su prostodušniji i pokušavaju sakriti svoje osjećaje od drugih.

2. Igračke

U stvarnosti, bebe ne razlikuju igračke za dječake i djevojčice. Istraživanja pokazuju da i dječaci vole lutke, što je sasvim normalno. Djevojčice se također rado igraju s igračkama poput kamiončića i slično. Njihove igre i aktivnosti mogu se mijenjati ovisno o dobi, ali ne nužno i prema spolu.

Također, preferencije im se mogu promijeniti zbog pritisaka društva, njihovih vršnjaka i specifičnog marketinga. Igra zauzima središnju ulogu u razvoju djeteta. Omogućuje im vježbanje različitih uloga, doživljavanje brojnih emocija i isprobavanje novih stvari.

3. Razgovor

Neki istraživači su otkrili da je veća vjerojatnost da će dječaci kasnije progovoriti nego djevojčice. Djevojke često imaju bogatiji vokabular i vrlo rano zavole duge razgovore. To je zato što su jednostavno bolje razvile one dijelove mozga koji su odgovorni za govor, stoga pokazuju nešto bolje rezultate u ranim komunikacijskim vještinama. No, spol može objasniti samo mali dio razlika u dječjim verbalnim vještinama; kritičnije stvari su socioekonomski čimbenici i prilike - oni također utječu na to koliko će djeca brzo govoriti i koliki će im biti vokabular.

4. Tjelesna aktivnost

Dječaci su aktivniji; i prije rođenja. Stoga ih njihove majke ranije 'osjete', u trbuhu, posebice kada im se nešto ne sviđa. Ovu aktivnost zadržavaju i nakon rođenja. Istraživači su otkrili da ćete dječake vjerojatnije vidjeti kako trče, skaču, penju se na drveće i igraju loptu na otvorenom, dok su djevojke sklonije mirnijim igrama i radije se zabavljaju kod kuće. Međutim, uvijek je dobro uključiti svu djecu u različite tjelesne aktivnosti, kako u zatvorenom tako i na otvorenom, prenosi Bright Side.

5. Korištenje toaleta

Dok većina djevojčica počinje učiti koristiti toalet u dobi od 22 do 30 mjeseci, dječacima će možda trebati od 3 mjeseca do godinu dana duže. U prosjeku, djevojčice obično ovu praksu mogu savladati do 33 mjeseca, a dječacima je potrebno i do 37 mjeseci. Stoga budite spremni da će faza pelena trajati dulje ako imate dječaka, a prije završiti ako odgajate djevojčicu.

6. Plakanje i cviljenje

Naravno, sve bebe plaču. Ali u dobi od 6 mjeseci, dječaci plaču više nego djevojčice. S 12 mjeseci pokazuju i jaču reakciju na negativne probleme. Oni su obično raspoloženiji i zahtijevaju više pažnje. To se često objašnjava činjenicom da imaju snažniji istraživački instinkt i vjerojatnije je da će upasti u situacije koje mogu dovesti do boli i frustracije. Uzmimo, na primjer, ozlijeđeno koljeno ili nešto slično, dječaci će se ozlijediti češće nego djevojčice.

7. Jake emocije

Dečki su emotivniji i strastveniji u igrama od djevojčica. Vole pobjeđivati, strah i opasnost ih jednostavno uzbuđuju. Mnogi znanstvenici se slažu da testosteron igra ključnu ulogu u ovom ponašanju. Djevojčice su manje agresivne i društveno sposobnije od dječaka, također izražavanje njihovih emocija može biti jače u prisutnosti vršnjaka, roditelja ili drugih odraslih osoba.