Sedam stvari zbog kojih vas boli donji dio leđa i kako ih izbjeći

Ako vas leđa ubijaju, niste sami. Polovica zaposlenih upoznata je s ovim neugodnim bolnim osjećajem u donjem dijelu leđa, i premda se mnogi odlučuju za lijekove za ublažavanje boli, to nije uvijek najučinkovitiji način za rješavanje.

Zapravo, mijenjanje nekih stvari koje radite svakodnevno može pomoći da sasiječete problem u korijenu.

Ove naizgled bezopasne svakodnevne navike mogu izazvati bolove u kralježnici:

1. Nosite uske suknje i štikle

Iako uske suknje mogu privlačiti pažnju, također mogu izazvati bol u leđima. Uske suknje mogu ograničiti kretanje u bokovima, što uzrokuje opterećenje na kralježnici. Isto se događa kada se odlučite za par visokih peta - ove cipele postavljaju stopala u neprirodnu visinu, što zauzvrat uzrokuje pomicanje mišića u donjem dijelu leđa.

Kako biste uživali u modi bez žrtvovanja zdravlja, odlučite se za suknje koje dopuštaju nogama slobodno kretanje i odaberite cipele s potpeticom nižom od pet centimetara.

Foto: Dreamstime_

2. Često pijete slatka gazirana pića

Ispijanje slatkih pića nije najzdraviji način za održavanje energije, a uz mnoge druge zdravstvene rizike, može pogoršati i bolove u leđima. Navika ispijanja slatkih gaziranih pića može rezultirati bubrežnim kamencima koji mogu uzrokovati jake bolove u leđima. Konzumacija takvih napitaka također dovodi do zadržavanja plinova u probavnom sustavu i pritiska na kralježnicu.

Vrijeme je da razmislite o povećanju unosa vode.

3. Pod stresom ste

Kada tijelo otpušta hormone stresa, to uzrokuje instinktivno stezanje mišića. Napetost u mišićima pak dovodi do bolnih osjećaja u vratu, ramenima i leđima. Studije su pokazale da uključivanje opuštanja u dnevnu rutinu može učinkovito ublažiti bolove u leđima.

Foto: Dreamstime_

4. Spavate na krivom jastuku

Kada spavate na jastuku koji je prevelik, možda volite osjećaj udobnosti, ali mrzite bolove u leđima koji iz toga proizlaze. Većina jastuka stavlja glavu u neprirodan položaj, što stvara pritisak na vrat i kralježnicu, uzrokujući bol i loš san. Ako ne možete zamisliti spavanje bez jastuka, pronađite onaj koji je prilagođen vašim mjerama, a drugi stavite između ili ispod koljena. Dokazano je da ovi položaji spavanja ublažavaju stres na kralježnicu.

5. Perete suđe na pogrešan način

Saginjanje nad sudoperom dok perete posuđe stvara pritisak na donji dio leđa, uzrokujući naprezanje mišića u tom području. Ako zadržite ovaj položaj nekoliko minuta, možda ćete svakodnevno osjećati bolove u leđima. Kako biste izbjegli naprezanje donjeg dijela leđa, nabavite mali stolac i stavite jednu nogu na njega dok obavljate ovu radnju. To će pomoći da prilagodite svoje držanje i spriječiti istezanje leđa.

Foto: IHOR PUKHNATYY

6. Često idete stepenicama

Dok se penjanje i spuštanje stepenicama općenito smatra zdravom navikom, to nije najbolji način da ostanete u formi ako imate bolove u donjem dijelu leđa. Ako patite od bolova u koljenima ili leđima, bolje je posavjetovati se s liječnikom prije nego što koristite stepenice kao način vježbanja.

7. Čitate u krevetu

Navika čitanja omiljene knjige prije spavanja može dovesti do ukočenosti u ramenima i leđima. Kada se zavalite dok čitate u krevetu, to uzrokuje napetost u kralježnici i mišićima donjeg dijela leđa, što dovodi do boli. Ako vam čitanje prije spavanja pomaže da se opustite nakon napornog dana, uložite u stolicu s dobrom potporom za kralježnicu, donosi Bright Side.