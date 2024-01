Šef vas je nazvao nesposobnim? Evo što učiniti u toj situaciji

Šef trebao djelovati kao vođa tima, no ima pojedinaca koji su fiksirani na to da njihovi podređeni osjećaju manje vrijednima i nekompetentnima.

POGLEDAJTE VIDEO: Vježbe disanja protiv stresa

Pokretanje videa ... Vježba disanja | Video: 24 sata Video

Nitko ne zaslužuje da ga se omalovažava ni na koji način. Loši menadžeri dovode o toksičnog radnog okruženja u kojem malo zaposlenika može napredovati. Ljude često promaknu u vodeće uloge jer je to sljedeći logičan potez, čak i ako se ne ističu u svojstvu voditelja. Forbes citira studiju CareerBuilder koja pokazuje da je gotovo 60 posto menadžera reklo da nisu prošli nikakvu menadžersku obuku. Samo zato što je netko dobar u prodaji ne znači da će biti dobar menadžer, prenosi CareerContessa.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Evo kako znati imate li posla sa šefom koji je u najboljem slučaju loš menadžer, a u najgorem je pravi nasilnik – i što učiniti u vezi s tim.

1. Nadređeni vam nameće osjećaj da ste nesposobni

Ako vas šef grdi za stvari koje su izvan vaše kontrole, pokušava učiniti da se osjećate nesposobnim. Kada vas pokušava natjerati da se osjećate kao da ste sami krivi što ne znate nešto što je daleko izvan opisa vašeg posla, lako je osjećati se kao da ste nesposobni. Upravo zato loši šefovi pokušavaju nametnuti ovakvo ponašanje. Znaju da zbog toga izgledate loše i osjećate se još gore.

U ovom slučaju, obično je menadžer taj koji ima nisku emocionalnu inteligenciju i nesposoban je shvatiti koncept obrazovanja drugih umjesto da ih grdi. Ovo je prilično uobičajena praksa najgorih voditelja. Zapravo, Harvard Business Review bavio se ovim ponašanjem u članku iz 1998. te opisuje šefove koji aktivno pripremaju svoje zaposlenike na neuspjeh. Kad neuspjeh neizbježno ispliva na površinu, zaposlenik se uvjeri da je on kriv. Zvuči poznato?

Što učiniti:

Pokušajte procijeniti situaciju. Ako nikada niste bili obučeni o internom procesu, istaknite to. Razmislite o tome da kažete nešto u smislu: "Nikad nisam bio formalno obučen za ovaj proces, tako da nisam bio svjestan ovog zahtjeva. Ovo su sjajne informacije koje ću ubuduće imati na umu.” Ako se uznemiravanje pogorša, razmislite o razgovoru s kolegama kako biste saznali njihovo mišljenje ili o podnošenju službene žalbe HR-u.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

2. Nadređeni mikroupravlja vama

Ako vam šef stalno šalje velike količine e - mailova ili vas zove nakon radnog vremena, traži da ga dodate u CC na svaku poruku koju šaljete kako bi mogao provjeriti svaki vaš korak, imate posla s mikromenadžerom.

Što učiniti:

Ako možete, pokušajte rano postaviti granice. Razgovor u kojem možete pitati o parametrima vašeg posla i što se od vas očekuje za zadatak može biti od koristi. Ako to možete dobiti u pisanom obliku, možete se vratiti na to kasnije. Cijela bi ova situacija mogla biti teška za vaše mentalno zdravlje, a ako je to slučaj, možda bi bilo vrijedno potražiti posao negdje drugdje ili čak na drugom odjelu. S mikromenadžerima, jasna komunikacija toliko da se može činiti da ste pretjerali može vam ići u prilog.

Ako mikromenadžer vidi vaš proces razmišljanja ili vaše namjere, manje je vjerojatno da će uskočiti i pokušati nadgledati svaki vaš potez. Ako stalna komunikacija ili gledanje preko ramena umanjuju vašu sposobnost obavljanja posla, podijelite to sa svojim nadređenim. To bi moglo izgledati otprilike ovako: “Razumijem da je imperativ da projekt dobro izvedemo, ali količina telefonskih poziva i e-mailova koje primam udaljava me od posla. Bi li bilo moguće organizirati sastanak jedanput na tjedan na kojemu mogu podijeliti ono na čemu radim?"

3. Nadređeni vas ne voli

Istini za volju, neće se svi sviđati jedni drugima, i to je u redu. Ono što nije u redu je kada netko ne može ostaviti svoje osobne osjećaje po strani na poslu i daje vam nepotrebne negativne povratne informacije.

Foto: Ievgen Chabanov

Što učiniti:

Ne možete prisiliti nekoga da vam se sviđa, niti biste trebali. Uz to, mi smo samo ljudi i ponekad naši postupci mogu utjecati na druge na nepredviđene načine. Ako vas šef maltretira, to nije prihvatljivo, ali možda bi se isplatilo pogledati vlastite postupke kako biste vidjeli postoji li nešto što radite kako biste raspirili vatru. Obratite pozornost na ono što vaš šef voli i ne voli. Imate li zajednički interes oko kojeg biste mogli pronaći zajednički jezik? Ako možete rasvijetliti zajedničke interese, to može srušiti neke prepreke. To ne znači da ćete se svom šefu čarobno svidjeti, ali to bi pomoglo da njihov stil upravljanja postane malo podnošljiviji.

4. Nadređeni ima favorite

Odabire li vaš voditelj uvijek određene članove tima kojima će dati komplimente, a drugima dati negativne povratne informacije? Ako je tako, vaš šef ima favorite. To može biti vrlo teško riješiti na poslu jer je često izvan vaše kontrole. Ako je nadređeni pristran prema nekome, vjerojatno će vidjeti dio sebe u zaposleniku i stoga će gravitirati prema njemu, često mu dajući dodatne pohvale ili pozitivne povratne informacije. Šef možda projicira svoje vlastite želje za pohvalama ili možda želi pohvaliti nekoga sličnog sebi zbog osjećaja sličnosti.

Foto: DREAMSTIME

Što učiniti:

Ne možete učiniti mnogo da vam šef bude naklonjen, ali možete nastaviti raditi najbolje što možete. Čak i ako vaš voditelj to ne priznaje, izvrstan rad dugoročno će se isplatiti. Ako nadređeni ne priznaje vaš uspjeh, pobrinite se da to učinite sami. Zabilježite svoje rezultate i postignuća kako biste ih mogli integrirati u životopis. Osim toga, kada se pojave ocjene izvedbe i kada vas se pita što ste postigli, imat ćete solidan popis postignuća na koje se možete osvrnuti.

5. Nadređeni je lijen

Ovisno o tome koliko je dugo netko bio u svojoj ulozi, možda je zaboravio kako je to biti na nižoj razini na radnom mjestu. To se često pretoči u lijenost i delegiranje svega na kolege. Lijeni šef mogao bi zaboraviti izvršiti svoje obveze ili doći nespreman na sastanke.

Što učiniti:

Ova situacija može dovesti do ekstremne frustracije. Započnite razgovorom jedan na jedan sa svojim nadređenim. Skrenite im pozornost da dodatne dužnosti koje ste preuzeli ometaju vašu sposobnost da dovršite zadatke koji su vam prvotno dali. Ako su lijeni, velike su šanse da neće imati motivaciju pronaći rješenje. Nije vaša odgovornost da to učinite, ali prepoznavanje i predlaganje mogućeg rješenja može pomoći u rješavanju problema. Lijenost nije dobra osobina, ali možda nije iz zlobe.

Foto: Dreamstime

6. Vaš šef misli da ste njihov osobni asistent

Kao prvo, nema ništa loše u tome da budete osobni asistent. Postoji samo jedan mali problem ako to nije vaša uloga na radnom mjestu. Nadređeni vas moli da mu donesete kavu, pokupite odjeću iz kemijske čistionice ili obavite druge osobne životne zadatke koji su ispod opisa vašeg posla i nisu povezani s poslom? U osnovi, osjećate se kao nečiji pripravnik ili osobni asistent umjesto kao zaposlenik.

Što učiniti:

Osim ako stvarno ne dobivate puno od te uloge i učite nove vještine, vjerojatno je vrijeme da počnete tražiti novu priliku. Najbolje vrijeme za pronalaženje novog posla je kada ga imate jer ste sposobni strateški djelovati djelovati u svojoj ulozi. Dobra stvar kada imate šefa koji misli da ste njihov osobni asistent jest to što ćete, nadamo se, moći uočiti problem prije vremena na novom radnom mjestu kako se ne biste našli u situaciji da radite za isti tip osobnosti.

7. Ne razumijete se sa nadređenim

Dovoljno ste dugo u svojoj ulozi da ste prilično zadovoljni svojim odgovornostima i očekivanjima, ali sada imate novog šefa koji je došao i čini se da ne razumije vaš stil i način na koji radite.

Što učiniti:

Rad s novim šefom često znači učenje novog stila komunikacije. Čak i ako se ne čini tako, u početku pokušajte pretpostaviti da imaju najbolje namjere.

Foto: Thinkstock

- Kada radite s novim upraviteljem, potrebno je neko vrijeme da shvatite različite dijelove slagalice o tome kako možete učinkovito raditi zajedno. Budite iskreni u vezi s vrstama podrške koje trebate i fleksibilni u pogledu mjesta odakle ćete je možda trebati - zaključio je Reggie Hanson, voditelj uspjeha poslovnih klijenata u MasterClass-u.