Šekoranjin stolnjak za radost i stil: Neka mediteranska čarolija potraje i s daškom jeseni

Šekoranjin stolnjak za radost i stil: Neka mediteranska čarolija potraje i s daškom jeseni
U mnogim kućanstvima stolnjak je važan element atmosfere, svojevrsni okvir za svakodnevne trenutke, ali i za svečane prigode. On je tihi svjedok obiteljskih okupljanja, razgovora, jutarnjih kava i večera

Kad Saša Šekoranja radi stolnjak, on ne stvara samo tkaninu koja će prekriti drvo. On stvara svijet. Njegovi stolnjaci, jednako kao i njegovi cvjetni aranžmani, instalacije ili izlozi, nose poruku da ljepota nije rezervirana za muzeje i galerije nego za naše kuhinje, terase i dnevne boravke. Stolnjak kod Šekoranje nije funkcionalni detalj nego produžetak načina življenja. On se prostire preko stola kao što se, kako Jergović primjećuje, Šekoranji prostiru 'istarski perivoji i zagrebački izlozi' – mjesta gdje se život i estetika stapaju. Stolnjak tako postaje poput izloga doma: tihi znak gostoljubivosti, ali i želje da prostor u kojem jedemo bude lijep koliko i ono što jedemo.

