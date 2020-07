Seks nakon par godina veze: On igra igrice dok ona šeta gola...

Ako imate ovakvih ili sličnih zamjeranja, vrijeme je za razgovor. Normalno je da seks nakon par godina neće biti vatromet kao na početku, ali da bi ga bilo morate razgovarati što i kada to želite

<p>Na početku veze seks je zanimljiv i uzbudljiv, ali s vremenom obično pada u rutinu i sve ga je rjeđe. Da bi se nešto promijenilo na bolje potreban je trud s obje strane. U tome može pomoći jednostavno pisanje liste dobrih strana vašeg seksualnog života, tvrdi poznata britanska stručnjakinja za veze Tracey Cox. </p><p>Oba partnera trebaju napisati popis s pet do 10 stvari koje vole raditi u krevetu i isti takav popis sa stvarima koje žele isprobati. Nakon toga trebaju se dogovoriti što im od navedenog zvuči dobro i isprobati isto u postelji. Preporučuje se svaki dan isprobati barem jednu novu stvar. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Seks - zašto je bitan?</strong></p><p>Što više toga isprobate, veća je vjerojatnost da će se iste stvari ustaliti u vašem seksualnom životu, dodala je Cox. </p><p>Popis bi trebalo nadopuniti i promijeniti svakih tri do šest mjeseci kako se vaš seksualni život opet ne bi opet našao u krizi, piše Daily Mail. </p><h2>Vi želite romantičan seks, on želi strast (ili obrnuto)</h2><p>Dobar seksualni život znači raznovrsnost u krevetu i iskušavanje različitih tipova seksa, od nježnog vođenja ljubavi do strastvenog valjanja među plahtama. </p><p>Ako partneri žele različite stvari, najbolje je dogovoriti se i isprobati svaki put drugi tip. Tako će obje strane biti zadovoljne, a možda otkriju da u nježnom vođenju ljubavi uživaju jednako kao u izmjenjivanju strasti. </p><p>Osim toga, dogovorenog seksa se ne treba bojati jer iako ne zvuči nimalo romantično, on će ojačati libido. Što se više seksate, to više akcije želite u krevetu. </p><h2>Ne osjećam se ugodno gola pred partnerom</h2><p>Velik broj žena ne osjeća se ugodno u svojoj koži što ih može kočiti u seksualnom životu. Ako se bojite pokazati svoje obline, stvorite bolju atmosferu u sobi i privremeno ih sakrijte pod prigušenim svjetlom. </p><p>U tome pomažu i jastuci. Oni će istovremeno sakriti kritične točke, ali i podići zdjelicu te omogućiti veći užitak u seksu, savjetuje Cox. </p><h2>Seksualna zamjeranja</h2><p>Razgovor o seksualnim problemima nije nimalo ugodan zbog čega ga parovi najčešće izbjegavaju. Međutim, time se ti isti problemi samo produljuju. Iznošenjem onoga što vas muči prvi je korak k boljem seksualnom životu. </p><p>U tome može pomoći jednostavna petominutna vježba. Najprije treba namjestiti tajmer na pet minuta tijekom koji će jedan partner govoriti što ga muči, a drugi samo slušati. Nakon što prođe pet minuta, red je na drugom partneru. </p><p>Vježbu treba ponoviti sve dok niste u potpunosti sigurni da ste čuli jedno drugo. Potom zajedničkim snagama krenite u rješavanje problema, dodala je Cox. </p>